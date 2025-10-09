Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Loạt gái xinh đu trend 'Sugar On My Tongue' gợi cảm tràn màn hình

Loạt Tiktoker đình đám Bảo Khuyên Susan, Ciin, và Huyền Diệu đã gây bão mạng xã hội khi thể hiện phong cách riêng biệt trong trào lưu 'Sugar On My Tongue'.

Trầm Phương
1-6597.jpg
Thời gian gần đây, trào lưu "Sugar On My Tongue" trên nền tảng TikTok đã trở thành một cơn sốt, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia, đặc biệt là các hot girl và TikToker nổi tiếng. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
2-9319.jpg
Xu hướng này dựa trên đoạn nhạc cuốn hút từ ca khúc cùng tên của nghệ sĩ Tyler, The Creator, với các động tác vũ đạo và biểu cảm quyến rũ, ngọt ngào, được hiệu ứng lặp lại càng tăng thêm sự thu hút. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
3-1033.jpg
Bảo Khuyên Susan khoe trọn thần thái vừa ngọt ngào vừa gợi cảm với thiết kế váy hai dây màu đỏ rực rỡ, tôn lên vóc dáng thon gọn. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
4-7151.jpg
Những biểu cảm như liếm nhẹ bánh kem trên ngón tay hay chớp mắt tinh nghịch đã giúp video của cô thu hút hàng loạt lượt tương tác. (Ảnh: IG @baokhuyen.susan)
5-3825.jpg
Là một trong những TikToker tiên phong và tạo dấu ấn riêng trong các trào lưu, Ciin đốn tim fan với giao diện tựa như búp bê khi đu trend. (Ảnh: IG @l.ciin)
6-7315.jpg
Với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, đặc biệt là phần má hồng và đôi mắt to tròn, nữ Tiktoker khiến fan phải "replay" (phát đi phát lại) liên tục đoạn video đu trend của mình. (Ảnh: IG @l.ciin)
7-87.jpg
Những động tác vũ đạo trong video của Ciin dứt khoát, chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ, tạo nên một phiên bản "Sugar On My Tongue" độc đáo, được cộng đồng mạng hưởng ứng mạnh mẽ. (Ảnh: IG @l.ciin)
8-5875.jpg
Huyền Diệu mang đến một "hơi thở" khác biệt cho trào lưu này với phong cách thời trang và makeup kiểu Tây, đầy nổi loạn và hiện đại. (Ảnh: IG @lh.dieu)
9-6676.jpg
Biểu cảm cuốn hút, đôi khi có chút lạnh lùng, đã giúp video của Huyền Diệu tạo ấn tượng mạnh mẽ, thể hiện đúng tinh thần tự tin, cá tính của một hot girl Gen Z. (Ảnh: IG @lh.dieu)
10-2609.jpg
Mái tóc vàng bạch kim nổi bật cùng lớp trang điểm sắc sảo, nhấn mạnh vào đôi mắt sâu và đường nét khuôn mặt, tạo nên vẻ ngoài cực kỳ thời thượng. (Ảnh: IG @lh.dieu)
#TikTok #Sugar On My Tongue #hot girl #trào lưu TikTok #Bảo Khuyên Susan #Ciin

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Xuân Ca chiêu đãi fan loạt ảnh biển nóng bỏng đến từng centimet

Bộ ảnh nghỉ dưỡng mới nhất của hot TikToker Xuân Ca tại bãi biển đã nhanh chóng "càn quét" mạng xã hội với vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt.

1-6835.jpg
Loạt ảnh mới nhất của TikToker Xuân Ca (Võ Ngọc Xuân Ca) trong chuyến nghỉ dưỡng tại bãi biển đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và "đốt cháy" mọi nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
2-5383.jpg
Diện bộ bikini đan móc (crochet) màu kem, người đẹp sinh năm 2001 không chỉ khoe trọn thân hình săn chắc, không chút mỡ thừa mà còn lan tỏa năng lượng khỏe khoắn, rực rỡ dưới nắng. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Ngắm Tiktoker Wyn Anh đẹp như tranh vẽ ở thảo nguyên Altay

Altay mùa giao thoa giữa sắc thu vàng và tuyết trắng là "giấc mơ của mọi nhiếp ảnh gia", Wyn Anh đã bắt được thời khắc này, tạo nên một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ.

1-3131.jpg
TikToker Wyn Anh, nổi tiếng trong cộng đồng mạng với nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp và gu thời trang đa dạng, đã khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với loạt ảnh mới nhất của cô tại thảo nguyên Altay. (Ảnh: IGNV)
2-7437.jpg
Loạt ảnh được chụp tại địa điểm mang vẻ đẹp giao thoa giữa mùa thu vàng rực và tuyết trắng đầu mùa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

'Vợ quốc dân' Phương Ly lên đồ cực slay đi xem đua xe F1

Mới đây Phương Ly khiến fan trầm trồ với phong cách thời trang cực kỳ cá tính và quyến rũ khi cô có mặt tại Giải đua xe Công thức 1 (F1) Singapore Grand Prix.

1-3908.jpg
F1 Singapore Grand Prix 2025 năm nay đã thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ của mỗi giới mê tốc độ mà của còn đông đảo khán giả. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Phương Ly cũng hào hứng đăng tải khoảnh khắc cô nàng check-in tại đường đua Marina Bay Street Circuit sôi động. (Ảnh: IGNV)
2-7336.jpg
Cô nàng diện outfit vừa năng động nhưng cũng cực gợi cảm: chiếc áo polo croptop đỏ rực mang logo của đội đua Ferrari kết hợp cùng quần legging đen ôm sát. (Ảnh: IGNV)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới