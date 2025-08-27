Phòng khám Đa khoa Tháng Tám liên hoàn sai phạm, xử phạt thế nào?

Luật sư Lê Trọng Hiền cho biết, hành vi sai phạm của Phòng khám Đa khoa Tháng Tám có thể bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng.

Dù từng bị xử phạt vì “vẽ bệnh, moi tiền”, Phòng khám Đa khoa Tháng Tám vẫn tái phạm.

Cụ thể, ngày 15/8, Sở Y tế TP HCM thông tin, đã kiểm tra và phát hiện Phòng khám Đa khoa Tháng Tám tái diễn hành vi "vẽ bệnh, moi tiền", cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Theo Sở Y tế TP HCM, với vi phạm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, ngoài hình thức phạt chính là phạt tiền với khung phạt tối đa. Phòng khám đa khoa Tháng Tám còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn tối đa là 4 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở tối đa là 3 tháng.

Phòng khám Đa khoa Tháng Tám thuộc danh sách đen vì đã nhiều lần vi phạm với hoạt động “vẽ bệnh, moi tiền” người bệnh. Ảnh Phạm Thương/CAND.

Sở Y tế TP HCM kiến nghị, cần bổ sung những biện pháp xử phạt hành chính nghiêm hơn nữa như tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với các phòng khám và người hành nghề tái phạm nhiều lần các quy định pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Lê Trọng Hiền, Công ty Luật ATN và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Phòng khám Đa khoa Tháng Tám có thể bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng, cùng với hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 2 - 4 tháng;

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách chuyên môn của cơ sở trong thời hạn từ 1 - 3 tháng do cung cấp dịch vụ y tế vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép. Các quy định này được áp dụng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.