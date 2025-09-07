Phố Hàng Mã 'thủ phủ' sắc màu Trung thu Hà Nội

Mỗi độ Rằm tháng Tám, khi cái gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố, phố Hàng Mã lại thay một tấm áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Mỗi độ Rằm tháng Tám, khi cái gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố, phố Hàng Mã lại thay một tấm áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Salesforce vừa cắt giảm 4.000 nhân sự, CEO khẳng định AI giúp tăng hiệu quả, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là bình phong cho sai lầm quản trị.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ được trang bị súng trường tấn công MRGG-A cỡ nòng 6,5 mm, đây là loại đạn "lạ" và khác biệt với đạn 6,8 mm vừa được thông qua.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ lãng mạn trong tình yêu và tài chính ổn định.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, ngôi nhà như một lời giải thông minh, vừa đảm bảo sự tiện nghi hiện đại, vừa mang lại một không gian sống xanh.
Trào lưu 'lúc đóng lúc mở' càn quét TikTok, cái tên mới nhất đu trend này là gái xinh Trần Thị Mỹ Tiên (Pi Tiên).
Bé Nguyên Ốc - con gái diễn viên Phương Nam 'Mưa đỏ' vô cùng dễ thương, góp mặt trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy.
Loài cây mọng nước với hoa sao biển tuyệt mỹ nhưng mùi xác chết ám ảnh, khiến người chơi cảnh vừa si mê vừa e dè khi trồng.
Là hot girl đời đầu nổi tiếng nhất Hà thành, Nguyễn Mi Vân, nay đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung.
Chiếc rương gỗ được sử dụng trong thời La Mã để cất giữ đồ trang sức, tài liệu quan trọng và quần áo đã được tìm thấy trong tàn tích biệt thự xa hoa.
Đầu sư tử gỗ được khai quật từ xác tàu chiến bí ẩn từ thế kỷ 18 ở Vịnh Phần Lan giúp hé lộ nhiều thông tin đặc biệt.
Khối tài sản của 2 hai nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh đều được cho là ‘không phải dạng vừa’.
Có thể thấy rằng theo thời gian, Huyền Lizzie không chỉ xinh đẹp hơn mà phong cách của cô cũng ngày càng sành điệu.
Một mình rong ruổi Tây Bắc, du khách sẽ trải nghiệm trọn vẹn mùa vàng Sapa – Y Tý, nơi cảnh sắc hoang sơ, bình yên và đầy thử thách trên cung đường.
Genesis G90 2023 vừa bất ngờ được rao bán tại Việt Nam với mức giá gần 6 tỷ đồng, gây chú ý khi “đắt đỏ” hơn so với Merces-Benz và S-Class và BMW 7 Series.
Để ăn mừng chiến thắng của Julius Caesar sau khi đánh bại kẻ thù, một trận hải chiến rùng rợn được dàn dựng, tổ chức vào năm 46 trước Công nguyên.
Khám phá khảo cổ tại Mexico tiết lộ chiếc hố săn voi ma mút đầu tiên, cung cấp bằng chứng quý giá về cuộc sống và chiến lược sinh tồn cổ đại.
Giao tranh đường phố nổ ra dữ dội bên trong thành phố Pokrovsk; các tiểu đoàn Azov đốc chiến phía sau khiến quân Ukraine không dám chùn bước.
Giả sử iPhone không do Apple mà do Samsung sáng tạo, lịch sử smartphone có thể đã chứng kiến một kịch bản hoàn toàn khác, đầy bất ngờ và tranh cãi.
Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này có vận may tiền bạc hiếm có, sự nghiệp thăng hoa, thậm chí nắm trong tay cơ hội đổi đời.
Mặt dây chuyền ngà voi 41.500 năm tuổi này có thể là đồ trang sức lâu đời nhất do con người cổ xưa từng tạo ra ở Châu Âu.