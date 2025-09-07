Hà Nội

Phố Hàng Mã 'thủ phủ' sắc màu Trung thu Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Phố Hàng Mã 'thủ phủ' sắc màu Trung thu Hà Nội

Mỗi độ Rằm tháng Tám, khi cái gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố, phố Hàng Mã lại thay một tấm áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Thiên Anh
Không còn vẻ trầm mặc của những ngày thường, con phố Hàng Mã chỉ dài chừng 300 mét này bỗng hóa thành 'thủ phủ' của mùa Trung thu, nơi gói trọn cả ký ức tuổi thơ và vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Hà Nội.
Từ đầu phố đến cuối phố, Hàng Mã tràn ngập trong một bức tranh đa sắc. Những chiếc lồng đèn ngôi sao, lồng đèn con cá, con bướm... đủ mọi kích cỡ, màu sắc được treo san sát, đung đưa trong gió.
Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn giấy kính, lồng đèn nan tre mộc mạc hòa quyện với ánh đèn điện lấp lánh, tạo nên một không gian cổ tích huyền ảo.
Không chỉ có lồng đèn, Hàng Mã còn là nơi quy tụ của vô vàn món đồ chơi truyền thống. Những chiếc mặt nạ giấy bồi, ông tiến sĩ giấy, trống bỏi, đèn kéo quân... nằm lẫn trong thế giới đồ chơi hiện đại.
Những âm thanh vui tai của trống, của bỏi hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của người mua kẻ bán, tạo nên một bản nhạc đặc trưng của mùa trăng Rằm. Mặc dù đồ chơi điện tử ngày càng phổ biến, những món đồ truyền thống này vẫn giữ được một sức hút kỳ lạ, gợi lại những kỷ niệm ấu thơ ngọt ngào cho nhiều thế hệ.
Điều đặc biệt ở Hàng Mã mùa Trung thu là sự giao thoa giữa nét truyền thống và hiện đại. Bên cạnh những chiếc đèn ông sao thủ công, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc lồng đèn điện tử với hình dáng nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh.
Sự kết hợp giữa âm thanh và sắc màu không chỉ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng mà còn cho thấy sự vận động không ngừng của văn hóa, khi cái mới tiếp nhận và hòa cùng cái cũ để tạo nên những giá trị mới.
Tuy nhiên, dù có thay đổi thế nào, linh hồn của Hàng Mã vẫn là sự hoài niệm. Mỗi món đồ chơi ở đây đều chứa đựng một phần ký ức của những người con xa xứ, của những bậc cha mẹ mong muốn truyền lại vẻ đẹp truyền thống cho con cái.
Đi dạo trên phố Hàng Mã, bạn không chỉ mua một món đồ chơi mà còn mua cả một vé trở về tuổi thơ, để được sống lại những giây phút háo hức chờ đợi trăng Rằm. Ảnh sử dụng trong bài: Nguyễn Sông Thao.
Thiên Anh
