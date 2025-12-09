Hà Nội

Robot G1 của Trung Quốc chơi bóng rổ như vận động viên

Số hóa

Robot G1 của Trung Quốc chơi bóng rổ như vận động viên

Robot hình người G1 của Unitree gây sốc khi thể hiện kỹ năng bóng rổ mượt mà như cầu thủ chuyên nghiệp.

Thiên Trang (TH)
Trong khi nhiều robot còn loay hoay học cách đi, G1 đã chứng minh sự linh hoạt đáng kinh ngạc.
Trong khi nhiều robot còn loay hoay học cách đi, G1 đã chứng minh sự linh hoạt đáng kinh ngạc.
Unitree Robotics, công ty hàng đầu Trung Quốc, phát triển G1 với mục tiêu phục vụ nghiên cứu và doanh nghiệp.
Unitree Robotics, công ty hàng đầu Trung Quốc, phát triển G1 với mục tiêu phục vụ nghiên cứu và doanh nghiệp.
Video cho thấy G1 có thể chiến đấu, phục hồi sau ngã và thậm chí làm việc nhà.
Video cho thấy G1 có thể chiến đấu, phục hồi sau ngã và thậm chí làm việc nhà.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) đã dạy G1 chơi bóng rổ, xử lý bóng và ném rổ như vận động viên.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST) đã dạy G1 chơi bóng rổ, xử lý bóng và ném rổ như vận động viên.
Công nghệ SkillMimic giúp AI bắt chước động tác con người rồi luyện tập trong môi trường mô phỏng.
Công nghệ SkillMimic giúp AI bắt chước động tác con người rồi luyện tập trong môi trường mô phỏng.
Sau khi hoàn thiện, kỹ năng được chuyển sang robot thực, tạo ra màn trình diễn ấn tượng.
Sau khi hoàn thiện, kỹ năng được chuyển sang robot thực, tạo ra màn trình diễn ấn tượng.
So với robot của Toyota trước đây, G1 vượt trội nhờ sự nhanh nhẹn và chuyển động cơ thể tự nhiên.
So với robot của Toyota trước đây, G1 vượt trội nhờ sự nhanh nhẹn và chuyển động cơ thể tự nhiên.
Với giá bán khoảng 13.000 USD, G1 mở ra bước đột phá trong ứng dụng robot hình người vào đời sống.s
Với giá bán khoảng 13.000 USD, G1 mở ra bước đột phá trong ứng dụng robot hình người vào đời sống.s
Thiên Trang (TH)
#Robot G1 #Unitree #bóng rổ #AI #robot hình người

