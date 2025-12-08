Hà Nội

Cristiano Ronaldo đầu tư vào AI Perplexity sau màn phát biểu

Số hóa

Cristiano Ronaldo đầu tư vào AI Perplexity sau màn phát biểu

Cristiano Ronaldo gây chú ý khi công bố khoản đầu tư vào Perplexity AI, mở ra tầm nhìn dài hạn.

Thiên Trang(TH)
Hai tháng trước, Ronaldo từng tiết lộ đã nhờ Perplexity AI viết bài phát biểu nhận giải.
Sự kiện này khiến cái tên Perplexity trở nên nổi tiếng toàn cầu chỉ sau một đêm.
Ngày 4/12, Ronaldo chính thức công bố khoản đầu tư vào startup AI này trên mạng xã hội X.
Anh nhấn mạnh đây chỉ là khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn với công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Điểm nhấn hợp tác là “Perplexity x CR7 hub”, trung tâm số hóa toàn bộ sự nghiệp bóng đá của Ronaldo.
Hub cho phép fan khám phá hình ảnh hiếm, bàn thắng biểu tượng và câu chuyện hậu trường.
Perplexity khẳng định đây mới là giai đoạn đầu, sẽ bổ sung thêm nội dung và trải nghiệm độc quyền.
Thương vụ này cho thấy Ronaldo không chỉ là người dùng mà còn đặt niềm tin tài chính vào AI.
