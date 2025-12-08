Hà Nội

Startup AI ElevenLabs lãi khủng, founder thành tỷ phú tuổi 30

Số hóa

Startup AI ElevenLabs lãi khủng, founder thành tỷ phú tuổi 30

ElevenLabs gây sốc khi công bố lãi ròng 116 triệu USD, hai nhà sáng lập 30 tuổi thành tỷ phú đô la.

Thiên Trang (TH)
ElevenLabs là startup AI hiếm hoi công bố có lãi lớn trong ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Forbes ước tính công ty đạt lãi ròng 116 triệu USD trong 12 tháng qua, biên lợi nhuận tới 60%.
Hai founder Mateusz Staniszewski và Piotr Dabkowski đều mới 30 tuổi đã thành tỷ phú đô la.
Sản phẩm giọng nói AI của ElevenLabs vượt xa Siri hay Alexa, thể hiện cảm xúc tự nhiên.
Công ty nhanh chóng ký hợp đồng với HarperCollins, Bertelsmann và nhiều doanh nghiệp lớn.
Epic Games dùng ElevenLabs để lồng tiếng nhân vật trong Fortnite, mở rộng ứng dụng toàn cầu.
Startup này hiện được định giá 6,6 tỷ USD, trở thành một trong những công ty giá trị nhất châu Âu.
ElevenLabs đang mở rộng sang nhạc và video AI, đặt mục tiêu trở thành nền tảng AI toàn diện.
