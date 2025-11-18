Phi công Mỹ lần đầu điều khiển UAV phối hợp tác chiến cùng F-22

Theo Không quân Mỹ, phi công chiếc F-22 Raptor đã trực tiếp điều khiển một máy bay phản lực không người lái MQ-20 trong một cuộc diễn tập tác chiến trên không.

Liên doanh gồm ba tập đoàn General Atomics Aeronautical Systems, Lockheed Martin và L3Harris đã hoàn thành một cuộc trình diễn phối hợp có người lái và không người lái lịch sử. Trong đó một chiếc F-22 Raptor trực tiếp chỉ huy một máy bay phản lực không người lái MQ-20 Avenger cho một nhiệm vụ hỗn hợp trên không.

Chuyến bay diễn ra vào ngày 21/10 tại Sân bay Thử nghiệm và Huấn luyện Nevada và sử dụng hai radio định nghĩa bằng phần mềm L3Harris được kết nối thông qua giao diện kiến ​​trúc mở của Lockheed Martin.

Chiếc F-22 điều khiển một UAV phối thuộc mang tính lịch sử của không quân Mỹ diễn ra thành công. Đồ họa: The War Zone

Một máy tính bảng Giao diện Phương tiện Phi công bên trong F-22, được kết nối thông qua modul GRACE của máy bay, cho phép phi công điều khiển MQ-20 theo thời gian thực.

GA-ASI cho biết cuộc thử nghiệm đã chứng minh một môi trường truyền thông phi chính phủ, thuộc sở hữu của chính phủ, phù hợp với Hệ thống Nhiệm vụ Mở, với phần cứng được vận hành, thu hồi và vận hành lại qua nhiều sự kiện.

Các công ty mô tả chuyến bay này là một phần của chuỗi thử nghiệm rộng hơn do ngành công nghiệp tài trợ nhằm chứng minh cách các nền tảng có người lái và không người lái có thể chia sẻ nhiệm vụ và dữ liệu mục tiêu.

Không quân Hoa Kỳ đã khẳng định rõ ràng rằng F-22 sẽ là máy bay kiểm soát trên không đầu tiên dành cho "Máy bay chiến đấu hợp tác trong tương lai", mang đến cho lực lượng này một cánh cổng tạm thời cho đến khi các hệ thống thế hệ thứ sáu hoàn thiện.

Chuyến bay này cũng đánh dấu vai trò ngày càng tăng của MQ-20 như một nền tảng thử nghiệm cho khả năng phối hợp tác chiến tự động. Avenger là một trong những chương trình phát triển nội bộ lâu đời nhất của GA-ASI, được tạo ra như một phiên bản kế nhiệm của dòng Predator với tốc độ cao hơn và khả năng sống sót cao hơn.

Mỹ muốn triển khai F-22 như một giải pháp kiểm soát UAV trước khi chuyển tiếp sang chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.

Chuyến bay đầu tiên của nó diễn ra vào năm 2009, với phiên bản tầm bay mở rộng được đưa vào thử nghiệm vào năm 2016 và chứng minh khả năng thực hiện các nhiệm vụ kéo dài hơn 20 giờ. Thiết kế động cơ phản lực cho phép tái định vị nhanh chóng, giám sát diện rộng và thực hiện các nhiệm vụ tấn công nhạy bén ở độ cao trên 15.000 mét.

Được trang bị động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney tạo ra lực đẩy hơn 5.000 pound (khoảng 2.200 kg), MQ-20 có thể hoạt động trên đường băng dưới 5.000 feet (khoảng 1.500 mét) và đạt tốc độ khoảng 400 hải lý/giờ.

Khoang vũ khí bên trong có thể chứa khoảng 3.000 pound (khoảng 1.300 kg) đạn dược hoặc cảm biến cỡ lớn, trong khi các trạm cánh có thể mang thêm tải trọng. Ống xả hình chữ S và khoang chứa bên trong giúp giảm tín hiệu hồng ngoại và radar, mang lại khả năng sống sót cao hơn nhiều so với các phiên bản Predator trước đây trong không phận có tranh chấp.

Avenger chia sẻ hệ thống điều khiển mặt đất, hệ thống điện tử hàng không và nhiều vật liệu với MQ-9 Reaper, giúp giảm chi phí vận hành đồng thời bổ sung động cơ phản lực, có khả năng quan sát thấp. GA-ASI định vị máy bay như một phương tiện bổ sung cho các nền tảng mật độ thấp, nhu cầu cao như radar tầm xa và thiết bị tình báo tín hiệu. Thiết kế này cũng cho phép MQ-20 triển khai các hệ thống không người lái nhỏ hơn từ khoảng cách xa.