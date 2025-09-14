Hà Nội

F-35 'Ferrari' sẽ là chiến đấu cơ thế hệ 6 của Lockheed Martin?

Quân sự

F-35 'Ferrari' sẽ là chiến đấu cơ thế hệ 6 của Lockheed Martin?

CEO Lockheed Martin - Jim Taiclet lần đầu tiên công bố phiên bản F-35 "Ferrari" tích hợp công nghệ của chiến đấu cơ thế hệ thứ 6.

Tuệ Minh
Giám đốc điều hành của Lockheed Martin hôm nay cho biết, Lockheed Martin đang "tích cực" thảo luận với Lầu Năm Góc về khái niệm máy bay F-35 sở hữu một số công nghệ mà công ty đã phát triển cho các khái niệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.
“Có một sự tương tác rất tích cực ở cấp độ cực kỳ cao với Bộ Quốc phòng, và tôi hy vọng vấn đề này sẽ sớm được trình lên Nhà Trắng, hy vọng là vậy, để xem xét khái niệm này,” Jim Taiclet nói với các nhà đầu tư tại hội nghị Morgan Stanley.
“Chúng tôi đã nhận được phản hồi rất tích cực. … Lầu Năm Góc rất quan tâm đến việc thảo luận về hiện đại hóa máy bay một cách tổng thể, từ cấp hành chính, cấp Nhà Trắng, và chúng tôi đang ở giữa quá trình này với họ, và chúng tôi đang được lắng nghe. Chúng tôi đang lắng nghe phản hồi, và nó khá tích cực.”
CEO Taiclet lần đầu công bố phiên bản mà ông gọi là "Ferrari" của F-35 vào tháng 4, cho chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) của Không quân, vốn đã được trao cho F-47 của Boeing. Vào thời điểm đó, ông cho biết công ty có thể sử dụng công nghệ được phát triển cho NGAD và tích hợp nó vào F-35, mang lại cho máy bay tàng hình này "80% khả năng của thế hệ thứ sáu với một nửa giá thành".
Về các loại công nghệ đang được xem xét, Taiclet đặc biệt đề cập đến lớp phủ hồng ngoại và radar mới được áp dụng trên bề mặt máy bay. Điều này ngụ ý rằng lớp phủ tàng hình thế hệ thứ sáu được phát triển theo chương trình NGAD có thể được áp dụng cho khung máy bay F-35 hiện có để cải thiện khả năng tàng hình, và có thể cả khả năng bảo trì.
Quân đội Hoa Kỳ cũng được ghi nhận đã tiến hành các thử nghiệm bí mật về lớp phủ chống phát xạ trên F-35 , cũng như máy bay tàng hình F-22 Raptor và F-117 Nighthawk, trong những năm gần đây. Đồng thời Lookheed cũng cho biết về khả năng thay đổi thiết kế mang tính xâm lấn hơn nhằm giải quyết các bộ phận trong cấu trúc cốt lõi của F-35.
Cửa hút và xả động cơ là một trong những khu vực nhạy cảm nhất đối với máy bay tàng hình. Tín hiệu radar phía sau của F-35 được biết đến là một điểm yếu trong thiết kế , và những cải tiến ở đây rõ ràng sẽ rất đáng hoan nghênh, đặc biệt là khi hệ thống phòng không của đối phương ngày càng mạnh mẽ.
"Ngoài ra còn có những cải tiến về tác chiến điện tử, cải tiến mạng lưới và khả năng tự động hóa", Taiclet nói thêm. Trong số này, khả năng tự động hóa được đánh giá là "thực sự quan trọng" và sẽ là yếu tố có thể khiến phi công F-35 trở thành lựa chọn tùy chọn. Vì phần lớn công việc về khả năng tự động hóa đã được thực hiện, Taiclet tin rằng một phiên bản F-35 có thể tùy chọn có hoặc không có phi công.
Cuối cùng, về việc đưa công nghệ NGAD vào F-35, Taiclet đã đề cập đến khả năng đưa vào các loại vũ khí chưa xác định đã được phát triển hoặc đang được phát triển cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.
Trong số khoảng 2.300 chiếc F-35 chưa được giao cho khách hàng, Taiclet ước tính có thể có từ 1.000 đến 1.500 chiếc được giao dưới dạng phiên bản "thế hệ thứ năm cộng", ngay cả khi các hạn chế xuất khẩu không cho phép người mua quốc tế mua cấu hình này.
Tổng thống Donald Trump đã khiến giới chuyên gia hàng không khắp nơi sửng sốt khi ông bày tỏ sự quan tâm đến phiên bản nâng cấp hai động cơ của F-35. “Chúng tôi sẽ sản xuất F-55, và tôi nghĩ — nếu chúng tôi có được mức giá phù hợp, chúng tôi phải có được mức giá phù hợp — đó sẽ là hai động cơ và một bản nâng cấp tuyệt vời cho F-35”, ông phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn kinh doanh ở Doha.
Sẽ ra sao nếu một chiếc F-35 phiên bản Ferrari?
Tuệ Minh
Breaking Defense
