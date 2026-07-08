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Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công nấm xoang bướm xâm lấn nền sọ cho cụ bà 78 tuổi

Đau đầu dữ dội gần 3 tuần không thuyên giảm, cụ bà 78 tuổi được phát hiện nấm xoang bướm xâm lấn nền sọ, chèn ép động mạch cảnh trong và gây nhìn đôi.

Thúy Nga

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng đau đầu dữ dội, nhìn đôi, nôn ói nhiều, kèm rối loạn điện giải do hạ kali máu và đường huyết chưa được kiểm soát.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não phát hiện tổn thương nằm trong xoang bướm, lan vào xoang hang và gây hẹp động mạch cảnh trong. Với kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT), các bác sĩ xác định người bệnh bị u nấm xoang bướm đã phá hủy thành xoang và xâm lấn nền sọ.

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Nấm xoang bướm xâm lấn nền sọ - Ảnh BVCC

BS.CKI Trương Lê Anh Kiệt, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, viêm xoang bướm là bệnh lý ít gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm bởi xoang bướm nằm sâu trong nền sọ, tiếp giáp nhiều cấu trúc quan trọng như động mạch cảnh trong, dây thần kinh thị giác và các dây thần kinh vận nhãn.

Khi tổn thương lan rộng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như nhìn đôi, giảm thị lực, liệt vận nhãn. Nếu tiếp tục tiến triển, bệnh có nguy cơ gây biến chứng nội sọ hoặc đe dọa tính mạng khi ảnh hưởng đến các mạch máu lớn.

Ở trường hợp này, ca phẫu thuật càng trở nên phức tạp do bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép (DAPT), làm tăng nguy cơ chảy máu trong và sau mổ. Trong khi đó, khối nấm nằm sát động mạch cảnh trong đoạn xoang hang cùng nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng. Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình bóc tách cũng có thể gây tổn thương mạch máu hoặc thần kinh với hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa nguy cơ và lợi ích, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi kết hợp hệ thống định vị 3D Navigation. Công nghệ này cho phép xác định chính xác vị trí tổn thương theo thời gian thực, hỗ trợ phẫu thuật viên định hướng trong không gian ba chiều với độ chính xác cao, đặc biệt hiệu quả khi xử trí các tổn thương nằm sát nền sọ hoặc các cấu trúc thần kinh, mạch máu quan trọng.

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Nấm xoang bướm xâm lấn nền sọ - Ảnh BVCC

Ca mổ diễn ra an toàn, khối tổn thương được bóc tách, đồng thời bảo tồn được các cấu trúc quan trọng như động mạch cảnh trong và vùng xoang hang. Lượng máu mất rất ít dù bệnh nhân đang dùng thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu.

Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Cơn đau đầu giảm đáng kể, không còn nhìn đôi, hết nôn ói và có thể tự ngồi ăn uống. Các chỉ số xét nghiệm cũng dần trở về giới hạn bình thường, cho thấy quá trình hồi phục thuận lợi.

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Người bệnh bình phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau đầu kéo dài, nhất là khi kèm theo các dấu hiệu như nhìn đôi, nhìn mờ, nôn ói hoặc sợ ánh sáng. Ở người cao tuổi, đây không chỉ là biểu hiện của bệnh lý thần kinh mà còn có thể là dấu hiệu của các tổn thương nguy hiểm vùng nền sọ, trong đó có viêm xoang bướm xâm lấn.

Theo BS.CKI Trương Lê Anh Kiệt, việc thăm khám sớm kết hợp các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như MRI và CT giúp xác định chính xác nguyên nhân, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng nặng.

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#Phẫu thuật nội soi định vị 3D #Nấm xoang bướm xâm lấn nền sọ #Chẩn đoán hình ảnh trong viêm xoang #Nguy cơ biến chứng nội sọ #Điều trị bệnh lý xoang nguy hiểm

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