Đau đầu, tắc mũi... kéo dài, Việt kiều Mỹ về Việt Nam chữa viêm xoang nấm

Sau nhiều năm bị căn bệnh viêm xoang nấm hành hạ với những cơn đau đầu và tắc nghẽn mũi kéo dài, ông N.T.S (67 tuổi), một Việt kiều Mỹ quyết tâm vượt hàng chục ngàn cây số về Việt Nam với hy vọng các bác sĩ Việt Nam sẽ chữa khỏi bệnh cho mình.

Theo đó, một năm trước, trong chuyến về nước thăm người thân, ông N.T.S. đã đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để khám sức khỏe và kiểm tra về căn bệnh viêm xoang nấm kéo dài của mình.

Thời điểm này, các bác sĩ đã khuyên ông nên phẫu thuật để có thể điều trị triệt để bệnh. Tuy nhiên, do lo ngại về sức khỏe nên ông từ chối và trở về Mỹ.

Suốt một năm nay, những cơn đau đầu vùng trán ngày càng dồn dập, mũi ông S. liên tục chảy dịch, hơi thở cũng có mùi hôi.

Bệnh tình kéo dài và ngày càng nghiêm trọng khiến sức khoẻ ông S. giảm sút nhanh chóng. Vì thế, ông đã quyết định trở về Việt Nam, đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An để phẫu thuật, chấm dứt căn bệnh kéo dài nhiều năm.

Hình ảnh CT của bệnh nhân viêm xoang nấm - Ảnh BVCC

Tại Khoa Liên Chuyên Khoa, ông được BS.CKI Trương Thùy Nga thăm khám và chỉ định nội soi mũi, chụp CT scan. Dưới hệ thống nội soi hiện đại, ekip bác sĩ phát hiện một bên mũi chảy nhiều dịch đục, toàn bộ xoang bị nấm bám kín. Một số cấu trúc xương đã bị chèn ép lâu ngày dẫn đến phá hủy, niêm mạc vách ngăn cũng loét do tì đè.

CT scanner ghi nhận xoang hàm, xoang sàng sàng và khe mũi giữa bên phải chứa đầy dịch mủ và ổ nấm. Trường hợp này, điều trị bằng thuốc hầu như không hiệu quả, phẫu thuật nội soi mũi xoang là giải pháp tối ưu để loại bỏ hoàn toàn ổ nấm.

Với sự tập trung cao độ, ê-kíp phẫu thuật với sự dẫn dắt của BS.CKI Trương Thùy Nga từng bước bóc tách và loại bỏ toàn bộ mảng nấm, rửa sạch khoang xoang. Mẫu nấm cũng được gửi đi làm giải phẫu bệnh. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, lượng máu mất không đáng kể (<20ml).

Chỉ sau vài ngày, người bệnh đã cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt, hết đau đầu, không còn dịch mũi hôi, đường thở thông thoáng trở lại.

Ca phẫu thuật bóc tách loại bỏ mảng nấm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Viêm xoang do nấm là bệnh viêm xoang mạn tính đặc biệt do vi nấm gây ra. Bệnh thường có các dấu hiệu như đau đầu, đau mũi, sổ mũi, chảy máu mũi,… khiến nhiều người chủ quan nghĩ rằng chỉ mắc các bệnh hô hấp thông thường nên bỏ qua không khám đúng chuyên khoa, khiến việc phát hiện và điều trị bệnh trở nên chậm trễ.

Khác với viêm xoang do vi khuẩn hay virus, viêm xoang nấm tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ổ nấm có thể phát triển thành từng mảng lớn trong hốc xoang, bào mòn xương, chèn ép cấu trúc giải phẫu và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như:

Xâm lấn hốc mắt gây nhìn mờ, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Xâm lấn sọ não dẫn đến viêm màng não.

Xâm lấn dây thần kinh có thể ảnh hưởng dây thần kinh thị giác, khứu giác hoặc vận động mắt

Tổn thương mạch máu: làm chảy máu ồ ạt, có thể gây tử vong.