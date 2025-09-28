Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công khối u sọ hầu lớn chèn ép tuyến yên nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 44 tuổi, người Campuchia có khối u sọ hầu rất lớn, ở vị trí nguy hiểm.

Bình Nguyên

Hai tháng trước, bệnh nhân bị chóng mặt, nhức đầu, mắt trái gần như không còn nhìn thấy, mắt phải cũng giảm thị lực rất nặng. Khi nhập viện, qua phân tích hình ảnh, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u sọ hầu kích thước rất lớn, chèn ép tuyến yên, cuống não, vùng hạ đồi và não thất ba, dẫn đến chèn ép các cấu trúc quan trọng thần kinh, mạch máu.

BSCKII. Đỗ văn Long, chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống cho biết, u sọ hầu kích thước lớn luôn là một thách thức trong điều trị, bởi phẫu thuật loại bỏ khối u rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phẫu thuật viên phải định rõ từng cấu trúc, yếu tố thần kinh, mạch máu và các cấu trúc xung quanh khối u để bóc tách thật tỉ mỉ dưới hệ thống kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

Niềm vui của bác sĩ và gia đình bệnh nhân sau ca phẫu thuật thành công. (Ảnh: TTXVN)

Ở ca mổ này, ngoài việc lấy gần trọn khối u trong não còn phải bảo tồn được cuống tuyến yên, tránh tổn thương vùng hạ đồi, cuống não, mạch máu. Chỉ cần phạm vào vùng hạ đồi, sau mổ, bệnh nhân có thể gặp tình trạng đái tháo nhạt trầm trọng, dẫn đến việc điều trị sẽ rất khó khăn. Cho nên, sau mổ bệnh lý u sọ hầu, quan trọng nhất là theo dõi điện giải để điều chỉnh kịp thời nếu có rối loạn, tránh nguy hiểm sức khỏe người bệnh.

1-386.jpg
Ca phẫu thuật diễn ra thành công, Ảnh VTV

Ca phẫu thuật thành công, một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể trả lời rành rẽ các câu hỏi của bác sĩ, cử động tay và chân, cả 2 mắt đều có thể nhìn thấy rõ.

Cũng theo bác sĩ Đỗ văn Long, u sọ hầu là do bẩm sinh, hình thành và phát triển từ những tế bào còn sót thời bào thai. Nếu thấy có bất kỳ triệu chứng nào kéo dài như đau đầu tăng dần, giảm thị lực không rõ nguyên nhân, hoặc các dấu hiệu rối loạn nội tiết, mọi người hãy chủ động đi khám, tầm soát tại các chuyên khoa Thần kinh hoặc Nội tiết để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

U sọ hầu là khối u phát triển gần tuyến yên và sát xương sọ. Bệnh u sọ hầu chiếm khoảng từ 2% - 4% các ca u não. U sọ hầu thường xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên, đôi khi cũng gặp ở người lớn gây mất trí nhớ.

Vị trí của khối u đặc biệt nguy hiểm, ngay dưới đồi thị, quanh tuyến yên và mạch máu lớn của não, nếu không cắt bỏ hoàn toàn, nó thường tái phát. Chính vì vậy, u sọ hầu được xem như một loại u ác tính, dù nó không lây lan.

Ở giai đoạn đầu, khối u thường phát triển chậm, nên phải 1 - 2 năm sau, các triệu chứng mới xuất hiện, điển hình nhất là đau đầu dai dẳng, uống thuốc giảm đau không khỏi, hoặc mất một phần thị lực. Các triệu chứng khác gồm: Tính khí thất thường, thay đổi tâm trạng, buồn nôn đặc biệt vào buổi sáng, khó giữ thăng bằng, dễ té, bị nặng có thể gây chứng són tiểu, trầm cảm và hôn mê.

U sọ hầu có thể làm thay đổi mức hoóc môn và các vấn đề về thị lực, khiến trẻ em không thể tăng cân.

Một số khối u chứa đầy chất lỏng. Đó là khối u nang và thường không thể loại bỏ hoàn toàn.

