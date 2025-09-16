Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu cẳng chân gần đứt lìa cho nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội

Một nam sinh 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể vừa được Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) phẫu thuật thành công.

Bình Nguyên

Nam sinh nhập viện cấp cứu sau khi điều khiển xe máy với tốc độ cao và bị tai nạn. Một thanh sắt đâm xuyên ngang qua cẳng chân khiến phần chi gần như bị đứt rời hoàn toàn.

Bệnh nhân vào viện giờ đầu sau tại nạn trong tình trạng vết thương sâu, dập nát phần mềm, chảy máu nhiều. Cẳng bàn chân gần đứt rời trắng nhợt, không có dấu hiệu mạch máu lưu thông.

Hình ảnh vết thương của bệnh nhân đưa vào viện cấp cứu. Ảnh BV
Hình ảnh vết thương của bệnh nhân đưa vào viện cấp cứu. Ảnh BV

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường – Trưởng ê-kíp phẫu thuật, vết thương của bệnh nhân rất phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử, buộc phải cắt cụt và cháu sẽ mất chân vĩnh viễn.

Trong phòng mổ, toàn bộ mạch máu ở cẳng chân đã dập nát, không thể khâu nối trực tiếp. Các bác sĩ quyết định lấy một đoạn tĩnh mạch từ chân lành của bệnh nhân, đảo chiều và ghép vào vị trí tổn thương. Sau hơn 5 giờ căng thẳng, khoảnh khắc bàn chân tái hồng, mạch chân đập rõ trở lại khiến cả ê-kíp vỡ òa, máu đã được lưu thông thành công.

Tuy nhiên sau mổ, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ suy thận cấp do tổn thương cơ dập nát. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Gây mê và Hồi sức ngoại, tình trạng dần ổn định.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BV

Với sự điều trị, chăm sóc tỉ mỉ của các bác sĩ, sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân thoát sốc hoàn toàn, tỉnh táo, ăn uống tốt, tinh thần ổn định. Đặc biệt, phần chân nối đã hồng hào, có mạch rõ và cử động nhẹ trở lại.

Các bác sĩ nhấn mạnh, sự phối hợp liên chuyên khoa - chấn thương chỉnh hình, gây mê và hồi sức - là chìa khóa giữ lại không chỉ một phần cơ thể mà cả tương lai cho nam sinh.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đối với phụ huynh khi để con em điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến thương tích nặng nề, thậm chí mất đi một phần cơ thể, thậm chí cả tính mạng.

Tại Khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 16.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi vi phạm giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng).

Tại khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 18, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi- lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên.

Mức phạt từ 4-6 triệu đồng áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô.

