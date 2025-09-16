Cứu cẳng chân gần đứt lìa cho nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội

Một nam sinh 15 tuổi bị tai nạn giao thông, cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể vừa được Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) phẫu thuật thành công.

Nam sinh nhập viện cấp cứu sau khi điều khiển xe máy với tốc độ cao và bị tai nạn. Một thanh sắt đâm xuyên ngang qua cẳng chân khiến phần chi gần như bị đứt rời hoàn toàn.

Bệnh nhân vào viện giờ đầu sau tại nạn trong tình trạng vết thương sâu, dập nát phần mềm, chảy máu nhiều. Cẳng bàn chân gần đứt rời trắng nhợt, không có dấu hiệu mạch máu lưu thông.

Hình ảnh vết thương của bệnh nhân đưa vào viện cấp cứu. Ảnh BV

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường – Trưởng ê-kíp phẫu thuật, vết thương của bệnh nhân rất phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử, buộc phải cắt cụt và cháu sẽ mất chân vĩnh viễn.

Trong phòng mổ, toàn bộ mạch máu ở cẳng chân đã dập nát, không thể khâu nối trực tiếp. Các bác sĩ quyết định lấy một đoạn tĩnh mạch từ chân lành của bệnh nhân, đảo chiều và ghép vào vị trí tổn thương. Sau hơn 5 giờ căng thẳng, khoảnh khắc bàn chân tái hồng, mạch chân đập rõ trở lại khiến cả ê-kíp vỡ òa, máu đã được lưu thông thành công.

Tuy nhiên sau mổ, bệnh nhân đối mặt với nguy cơ suy thận cấp do tổn thương cơ dập nát. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa các chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, Gây mê và Hồi sức ngoại, tình trạng dần ổn định.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BV

Với sự điều trị, chăm sóc tỉ mỉ của các bác sĩ, sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân thoát sốc hoàn toàn, tỉnh táo, ăn uống tốt, tinh thần ổn định. Đặc biệt, phần chân nối đã hồng hào, có mạch rõ và cử động nhẹ trở lại.

Các bác sĩ nhấn mạnh, sự phối hợp liên chuyên khoa - chấn thương chỉnh hình, gây mê và hồi sức - là chìa khóa giữ lại không chỉ một phần cơ thể mà cả tương lai cho nam sinh.

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đối với phụ huynh khi để con em điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn có thể dẫn đến thương tích nặng nề, thậm chí mất đi một phần cơ thể, thậm chí cả tính mạng.