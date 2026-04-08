Phẫu thuật thành công khối u buồng trứng 2kg tại Đà Nẵng

Ngày 8/4, thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công khối u nang buồng trứng kích thước lớn cho một phụ nữ 33 tuổi.

Trước đó, khi xuất hiện cảm giác đau tức bụng, nữ bệnh nhân V.T.T.V. (trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đã đến cơ sở y tế thăm khám.

Qua siêu âm và kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ phát hiện buồng trứng trái của bệnh nhân có khối u lớn khoảng 14cm, bên trong có nhiều vách. Đây là tình trạng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, chức năng sinh sản nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh nhân V.T.T.V. sau khi được phẫu thuật.

Sau hội chẩn, ngày 3/4, ê-kíp Khoa Phụ sản đã tiến hành phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u nặng khoảng 2kg được bóc tách hoàn toàn, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng sinh sản cho người bệnh.

Sau quá trình điều trị và theo dõi tích cực, sức khỏe bệnh nhân phục hồi nhanh. Đến chiều 8/4, người bệnh được xuất viện.

Theo các bác sĩ, u buồng trứng có thể tồn tại dưới nhiều dạng như u nang cơ năng, u thực thể, thậm chí có trường hợp là u ác tính. Tuy nhiên, do bệnh thường không có triệu chứng điển hình nên dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những rối loạn thông thường.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ từ 6-12 tháng/lần, kể cả khi chưa có biểu hiện bất thường. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, bụng to bất thường hoặc tiểu nhiều lần, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm.

