Phẫu thuật thành công cho người bệnh ung thư vú phì đại gây đau lưng khó thở

Ca mổ không chỉ đảm bảo hiệu quả điều trị ung thư mà còn giải quyết nỗi lo về mất thẩm mỹ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người phụ nữ.

Mới đây, đội ngũ chuyên gia Bệnh viện K một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn khi thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ u, treo sa trễ, giảm thể tích tuyến vú, cân đối hài hòa giữa điều trị và thẩm mỹ cho người bệnh Ngô Thị Thanh Th. (sinh năm 1972, trú tại Phường Cửa Nam, Hà Nội).

Người bệnh điều trị ung thư vú, mong muốn trọn vẹn cả sức khỏe và sự tự tin

Chị Ngô Thị Thanh Th. là bệnh nhân nhập viện khoa Ngoại Quán Sứ 2, Bệnh viện K. Trước khi vào viện, chị Th. có biểu hiện đau, căng tức ngực, nghi ngờ ung thư vú. Tại Bệnh viện K, chị Ngô Thị Thanh Th. được thực hiện các xét nghiệm bổ sung đánh giá và sinh thiết, kết luận ung thư vú giai đoạn sớm, chưa di căn.

Vào viện điều trị, cũng như rất nhiều người phụ nữ khác, chị bày tỏ mong muốn được cải thiện thẩm mỹ vùng ngực sau phẫu thuật. Các bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 2, Bệnh viện K cho biết, bệnh nhân không chỉ cần xử lý ung thư vú, mà còn cần giải quyết tình trạng phì đại vú và sa trễ độ 3 - những yếu tố gây đau lưng, khó thở, mất tự tin, căng thẳng tinh thần và giảm chất lượng cuộc sống của chị Th.

Ê - kíp phẫu thuật ứng dụng kỹ thuật Oncoplastic, kết hợp cắt bỏ khối u và tái tạo thẩm mỹ cho người bệnh hiệu quả - Ảnh BVCC

Vừa đảm bảo điều trị triệt căn ung thư vừa tái tạo thẩm mỹ cho đôi gò bông đào

Sau khi hội chẩn, thông qua các kết quả khám, xét nghiệm và sinh thiết của người bệnh, các bác sĩ đã có phương án đường mổ cẩn trọng sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bệnh nhân.

Trên tinh thần tôn trọng nguyện vọng của chị Ngô Thị Thanh Th. và bảo đảm hiệu quả điều trị, ê-kíp mổ đã tiến hành kế hoạch phẫu thuật bảo tồn vú, kết hợp kỹ thuật Oncoplastic và kèm theo bảo tồn hạch nách.

Đánh giá sinh thiết hạch gác cửa của người bệnh cho kết quả âm tính, chưa lan đến các hạch bạch huyết, vì vậy không tiến hành vét hạch nách nhằm giảm tối đa biến chứng cho người bệnh.

Ê- kíp tiến hành cắt rộng, sạch khối u và phối hợp phẫu thuật giảm thể tích vú hai bên, treo sa trễ, vừa đảm bảo tính triệt căn, vừa đi đúng tinh thần ưu tiên về thẩm mỹ cho chị Th.

BS.Phạm Hồng Khoa, Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ tham gia phẫu thuật cho bệnh nhân Th. chia sẻ: “Tình trạng sa trễ vốn đã khiến người bệnh không được tự tin trong cuộc sống thường nhật. Nay phát hiện thêm về việc mắc ung thư vú, do đó bệnh nhân càng lo lắng.

Bởi vậy, sau chia sẻ, tư vấn chúng tôi cũng nhận thấy nguyện vọng điều trị kết hợp thẩm mỹ vùng ngực của người bệnh nên ekip hướng đến ca phẫu thuật 2 trong 1: điều trị ung thư vú kết hợp tạo hình, treo sa trễ.

Đối với bên vú ung thư, phẫu thuật Oncoplastic kèm sinh thiết hạch gác cửa, triệt căn ung thư là phương án tối ưu nhất. Oncoplastic là một phương pháp phẫu thuật kết hợp việc cắt bỏ khối u ung thư với tái tạo thẩm mỹ cho tuyến vú trong cùng một lần phẫu thuật, được chúng tôi thực hiện với rất nhiều trường hợp bệnh nhân có nhu cầu thẩm mỹ tuyến vú sau điều trị.

Đối với bên vú lành, chúng tôi xử lý vấn đề phì đại bằng phương pháp phẫu thuật giảm thể tích ngực, treo sa trễ để cân đối về thẩm mỹ cho người bệnh”.

Đối với một cuộc mổ vừa phải đảm bảo triệt căn ung thư hiệu quả, vừa phải đáp ứng được nguyện vọng thẩm mỹ của người bệnh, thách thức kỹ thuật là tránh nguy cơ hoại tử quầng vú khi cắt giảm thể tích lớn.

Các phẫu thuật viên đã thực hiện các kỹ thuật bảo tồn mạch nuôi và vạt da phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gây mê hồi sức và điều dưỡng chuyên về chăm sóc hậu phẫu. Nhờ đó, cuộc mổ diễn ra thuận lợi, không có biến chứng trong mổ và bệnh nhân phục hồi tốt sau 5 ngày hậu phẫu.

Điều trị thành công, tái tạo vú đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh

Sau cuộc mổ, hiện tại, người bệnh Ngô Thị Thanh Th. đã ổn định hơn. Chị Th. cảm thấy nhẹ nhàng, dễ vận động, giảm đau và vô cùng hài lòng với kết quả điều trị bệnh kết hợp cân đối về thẩm mỹ như hiện tại.

“Ngay từ trước khi thực hiện phẫu thuật, tôi đã bày tỏ về nguyện vọng của mình với các bác sĩ Bệnh viện K. Ngực phì đại, sa trễ làm cho cuộc sống của tôi gặp nhiều khó khăn và vô cùng tự ti. Thế nhưng giờ đây, khi hoàn thành phẫu thuật, tôi thực sự thấy hài lòng, trên cả mong đợi. Không chỉ điều trị, các bác còn lưu tâm đến mong muốn của người bệnh, điều này khiến tôi vô cùng biết ơn”, chị Th. chia sẻ

Trường hợp này là minh chứng cho hướng điều trị hiện đại tại Bệnh viện K: kết hợp hiệu quả điều trị và thực hiện theo nhu cầu, nguyện vọng của người bệnh. Để làm được điều này, Bệnh viện K tiếp tục đầu tư nâng cao kỹ thuật, cập nhật các phương pháp khám chữa bệnh tiên tiến và chú trọng lắng nghe, tôn trọng nguyện vọng bệnh nhân để mang lại cả hiệu quả điều trị lẫn hiệu quả về tâm lý sau điều trị.