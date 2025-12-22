Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống hai mẹ con sản phụ nhau bong non bám thấp

Những tháng cuối thai kỳ, nếu phát hiện ra huyết âm đạo có hoặc không kèm đau bụng, sản phụ cần đến viện ngay để bảo vệ sự an toàn cho mẹ và bé.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa cấp cứu thành công cho một sản phụ mang thai 37 tuần 6 ngày trong tình trạng nhau bong non, giúp thai nhi chào đời bình an.

Trước đó, trong quá trình khám thai định kỳ ở tuần thứ 28, sản phụ T được ghi nhận nhau thai nhóm III (nhau bám thấp).

Tối ngày 13/12, sản phụ N.T.T.T (25 tuổi, ngụ Vĩnh Lợi, Cà Mau) được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Thanh Vũ trong tình trạng ra huyết âm đạo nhiều, máu loãng kèm theo các cục máu đông.

rau-bong-1.png
Nhờ can thiệp kịp thời mẹ con sản phụ được cứu sống - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Thanh Vũ Medic đã thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy: bánh nhau bám mặt trước, bờ dưới bánh nhau bám sát lỗ trong cổ tử cung (nhau tiền đạo). Nhận thấy diễn biến phức tạp, ê-kíp nhanh chóng tiến hành hội chẩn chuyên môn và chỉ định chuyển sản phụ T vào phòng phẫu thuật để mổ lấy thai.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận diễn biến nặng hơn so với đánh giá ban đầu: Sản phụ xuất hiện tình trạng nhau bong non, với khoảng 3/4 bánh nhau đã bong khỏi thành tử cung, kèm theo dây rốn xẹp. Điều này cho thấy nguồn cung cấp oxy và dinh dưỡng cho thai nhi đang bị gián đoạn đồng thời nguy cơ mất máu nghiêm trọng cho sản phụ.

rau-bong-non1.jpg
Cả mẹ và bé an toàn và niềm hạnh phúc của gia đình - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã đón một bé gái cân nặng 2,2 kg trong tình trạng sức khỏe ban đầu khá yếu (chỉ số APGAR 1 phút chỉ 3 điểm) và được hỗ trợ hô hấp tích cực.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, chỉ sau 5 phút, các chỉ số sức khỏe của bé đã cải thiện rõ rệt (7 điểm), bé bắt đầu có những tiếng khóc đầu đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của mẹ, của gia đình và cả ê-kíp phẫu thuật.

Không dừng lại ở đó, sau khi lấy thai, tử cung của sản phụ T. có dấu hiệu co hồi kém, gây khó khăn cho việc cầm máu. Trước tình huống này, ê-kíp phẫu thuật đã chủ động triển khai phác đồ xử trí tăng cường, sử dụng các loại thuốc hỗ trợ co hồi tử cung thế hệ mới kết hợp kỹ thuật xoa tử cung đúng quy trình.

Nhờ can thiệp kịp thời và chính xác, tình trạng chảy máu được kiểm soát hiệu quả, bảo đảm an toàn cho sản phụ.

Sau khoảng 1 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Đến sáng ngày 14/12, sức khỏe của chị T đã ổn định, tử cung co hồi tốt, các chỉ số xét nghiệm trở về ngưỡng bình thường.

Hiện tại, bé gái đang được chăm sóc và theo dõi sát sao tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu với diễn tiến lâm sàng tích cực.

rau-bong-non.png
Bác sĩ chia sẻ niềm vui cùng gia đình sản phụ - Ảnh BVCC

BSCKI. Võ Văn Lùng, Trưởng Khoa Sản - Phụ khoa - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu chia sẻ, nhau bong non là một tai biến sản khoa diễn biến rất nhanh và khó lường. Trong suốt thời gian mang thai, sản phụ nên tuân thủ lịch khám thai định kỳ.

Trong những tháng cuối thai kỳ, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như ra huyết âm đạo có hoặc không kèm đau bụng, các mẹ cần đến ngay cơ sở y tế uy tín để được thăm khám. Phát hiện sớm và xử trí kịp thời chính là chìa khóa để bảo vệ sự an toàn cho cả mẹ và bé.

Sống Khỏe

Đột ngột đau bụng, sản phụ 31 tuổi không ngờ rau bong non thể nặng

Rau bong non là một trong những cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy hiểm, thường xảy ra ở giai đoạn cuối thai kỳ với diễn biến đột ngột và nhanh chóng.

Các bác sĩ Khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa Đông Anh (Hà Nội) đã xử trí thành công một trường hợp rau bong non thể nặng, kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ trong tình huống nguy cấp.

Sáng sớm ngày nhập viện, sản phụ N.T. A. (31 tuổi, trú tại Xuân Canh, Đông Anh) đột ngột xuất hiện triệu chứng đau bụng hạ vị, tăng dần đến dữ dội. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, nghi ngờ rau bong non và tiến hành siêu âm cấp cứu.

Sống Khỏe

Chạy đua với tử thần cứu sống sản phụ và thai nhi 34 tuần, rau bong non

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo, đau bụng dữ dội… cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa sản để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Ngày 5/11, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa xử trí khẩn cấp kịp thời cứu sống hai mẹ con sản phụ mang thai 34 tuần bị ối vỡ non, nước ối lẫn máu, thai suy, rau bong non.

Theo đó, chiều ngày 1/11/2025, Phòng khám Cấp cứu – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tiếp nhận sản phụ Phạm Thị A. (36 tuổi, trú tại Hải Phòng) trong tình trạng ra nước âm đạo nhiều kèm máu.

Sống Khỏe

Đau bụng nhiều, hai mẹ con sản phụ 29 tuổi nguy kịch vì rau bong non

Việc phẫu thuật cấp cứu càng sớm càng tốt là phương pháp tối ưu nhất để cứu sống tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Các y bác sĩ kíp trực đêm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã kịp thời cấp cứu cho một sản phụ Đ.C.N.D 29 tuổi, hộ khẩu tại Phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, rau bong non ở tuần thai 30 tuần 5 ngày.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, liên tục, không ra máu âm đạo. Kết quả khám lâm sàng cho thấy tim thai 95 lần/phút, tử cung co cứng tăng trương lực, cổ tử cung đóng, siêu âm bánh rau có khối máu tụ 96 x 58mm, thai nhi ước tính 1600gram…

