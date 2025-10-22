Phẫu thuật sỏi san hô phức tạp thành công cho bệnh nhân suy thận

Người đàn ông suy thận, mắc sỏi san hô phức tạp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật tán sỏi qua da.

Mới đây, đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu – Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi san hô phức tạp trên bệnh nhân suy thận bằng phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL).

Bệnh nhân T.H. (nam, 47 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng phải kéo dài. Kết quả chụp CT scan cho thấy người bệnh mắc sỏi thận phải phức tạp, to 4x6 cm, kèm sỏi niệu quản, trên nền suy thận và thận ứ nước độ I.

Ảnh minh họa/Internet

Trước nguy cơ suy giảm chức năng thận nặng hơn, các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark đã chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, sử dụng năng lượng laser để tán nhỏ sỏi và hút ra ngoài qua đường hầm kích thước nhỏ.

Quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, toàn bộ sỏi được lấy sạch. Chỉ sau 1 ngày, bệnh nhân đã sinh hoạt bình thường; chức năng thận ổn định và được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Bệnh viện Y Dược Shing Mark, Mini PCNL là phương pháp ưu việt giúp hạn chế đau, giảm biến chứng sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện, đặc biệt hiệu quả với các trường hợp sỏi thận phức tạp trên nền bệnh lý suy thận.

Bác sĩ BS CKI Lê Xuân Bảo - Phó khoa Ngoại khuyến cáo, khi có các triệu chứng bất thường như đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, người dân cần thăm khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa sỏi thận, nên uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, hạn chế muối, đạm động vật và không tự ý dùng thuốc giảm đau hay thực phẩm chức năng kéo dài. Duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục đều đặn cũng rất quan trọng.