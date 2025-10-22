Hà Nội

Sống Khỏe

Phẫu thuật sỏi san hô phức tạp thành công cho bệnh nhân suy thận

Người đàn ông suy thận, mắc sỏi san hô phức tạp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật tán sỏi qua da.

Bình Nguyên

Mới đây, đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu – Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi san hô phức tạp trên bệnh nhân suy thận bằng phương pháp tán sỏi qua da đường hầm nhỏ (Mini PCNL).

Bệnh nhân T.H. (nam, 47 tuổi, tỉnh Khánh Hòa) nhập viện trong tình trạng đau vùng hông lưng phải kéo dài. Kết quả chụp CT scan cho thấy người bệnh mắc sỏi thận phải phức tạp, to 4x6 cm, kèm sỏi niệu quản, trên nền suy thận và thận ứ nước độ I.

Ảnh minh họa/Internet

Trước nguy cơ suy giảm chức năng thận nặng hơn, các bác sĩ Khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark đã chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, sử dụng năng lượng laser để tán nhỏ sỏi và hút ra ngoài qua đường hầm kích thước nhỏ.

Quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, toàn bộ sỏi được lấy sạch. Chỉ sau 1 ngày, bệnh nhân đã sinh hoạt bình thường; chức năng thận ổn định và được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Theo bác sĩ Bệnh viện Y Dược Shing Mark, Mini PCNL là phương pháp ưu việt giúp hạn chế đau, giảm biến chứng sau mổ và rút ngắn thời gian nằm viện, đặc biệt hiệu quả với các trường hợp sỏi thận phức tạp trên nền bệnh lý suy thận.

Bác sĩ BS CKI Lê Xuân Bảo - Phó khoa Ngoại khuyến cáo, khi có các triệu chứng bất thường như đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu máu, người dân cần thăm khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa sỏi thận, nên uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, hạn chế muối, đạm động vật và không tự ý dùng thuốc giảm đau hay thực phẩm chức năng kéo dài. Duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục đều đặn cũng rất quan trọng.

Quy trình phẫu thuật tán sỏi:

- Bệnh nhân được kiểm tra xét nghiệm – chụp CT scan và đánh giá tình trạng nhiễm trùng trước phẫu thuật.

- Trong phẫu thuật: Bệnh nằm sấp chọc kim vào thận, tạo đường hầm dưới X Quang

- Tiếp tục tán sỏi bằng laser vỡ nhỏ và hút sỏi ra ngoài.

#bệnh nhân suy thận #tán sỏi qua da #kỹ thuật Mini PCNL

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tán sỏi đường mật qua da chữa nhiễm trùng đường mật do sỏi tái phát

Phối hợp liên chuyên khoa tán sỏi đường mật qua da cho người bệnh nhiễm trùng đường mật do sỏi tái phát sau 2 lần mổ mở.

Khoa Ngoại phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện tán sỏi đường mật qua da cho 2 người bệnh N.T.L 45 tuổi thường trú phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và M.T.L 79 tuổi thường trú tại xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa.

Cả 2 nữ bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật mở lấy sỏi mật 2 lần. Cách ngày vào viện khoảng nửa tháng, người bệnh đau tức vùng thượng vị, đã uống thuốc tây, thuốc nam nhưng không đỡ nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

“Quên” rút sonde JJ quá hạn, người đàn ông gặp biến chứng nguy hiểm

“Người bệnh sau can thiệp tán sỏi tiết niệu, niệu quản, thận được đặt sonde JJ tạm thời cần phải tuân thủ lịch hẹn của bác sĩ để rút sonde.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bệnh nhân L. K.T, 64 tuổi (Hà Nội), gặp biến chứng nặng nề do để “quên” sonde JJ quá hạn 2 năm.

Trước đó 2 năm, ông T. được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và được đưa 2 đường niệu quản qua da. Sau mổ, ông T được đặt sonde JJ (hay còn gọi là ống thông JJ, ống thông niệu quản đôi chữ J- là một loại ống thông mềm, hình cong ở hai đầu giống chữ J) từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài, trong thời gian chờ niệu quản hồi phục tổn thương.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ca tán sỏi phức tạp cho người đàn ông có dị tật thận đôi cực hiếm gặp

Người bệnh có thận đôi hoàn toàn hai bên, tức mỗi bên thận đều có hai hệ thống bể thận và niệu quản riêng biệt - làm cấu trúc giải phẫu trở nên phức tạp.

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa thực hiện thành công ca tán sỏi thận qua da cho một người bệnh (nam, 60 tuổi) có dị tật hiếm gặp, thận đôi hoàn toàn hai bên. Đây là một dị tật bẩm sinh rất hiếm trong hệ tiết niệu, rất ít được báo cáo trong y văn (với tỷ lệ 0,002-0,012%).

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng trái. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu như siêu âm, chụp CT, các bác sĩ phát hiện người bệnh có nhiều viên sỏi thận bên trái, trong đó viên lớn nhất kích thước 12x10mm.

Xem chi tiết

