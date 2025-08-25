Ca tán sỏi phức tạp cho người đàn ông có dị tật thận đôi cực hiếm gặp

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa thực hiện thành công ca tán sỏi thận qua da cho một người bệnh (nam, 60 tuổi) có dị tật hiếm gặp, thận đôi hoàn toàn hai bên. Đây là một dị tật bẩm sinh rất hiếm trong hệ tiết niệu, rất ít được báo cáo trong y văn (với tỷ lệ 0,002-0,012%).

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng trái. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu như siêu âm, chụp CT, các bác sĩ phát hiện người bệnh có nhiều viên sỏi thận bên trái, trong đó viên lớn nhất kích thước 12x10mm.

Ảnh BVCC

Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy người bệnh có thận đôi hoàn toàn hai bên, tức mỗi bên thận đều có hai hệ thống bể thận và niệu quản riêng biệt – làm cấu trúc giải phẫu trở nên phức tạp hơn nhiều so với bình thường.

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học, ca bệnh này là một thách thức trong điều trị. Cấu trúc thận bất thường khiến việc điều trị sỏi tiết niệu gặp nhiều khó khăn. Nếu không lựa chọn đúng kỹ thuật và vị trí can thiệp, nguy cơ tổn thương mạch máu hoặc bỏ sót sỏi ở hệ bể thận còn lại là rất cao.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật Khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học đã lựa chọn phương pháp tán sỏi qua da kết hợp nội soi nong niệu quản, nhằm tiếp cận chính xác vị trí sỏi và đánh giá toàn diện cấu trúc hệ niệu.

Ê - kíp tán sỏi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện đặt ống thông niệu quản, nong đoạn niệu quản hẹp, sau đó tiến hành tán sỏi bằng laser năng lượng cao và hút sỏi ra ngoài. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định nhanh, không ghi nhận biến chứng, rút dẫn lưu sau 2 ngày và xuất viện sau 3 ngày điều trị. Kết quả kiểm tra hình ảnh sau mổ xác nhận không còn sỏi trong hệ tiết niệu.

Ảnh BVCC