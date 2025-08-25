Hà Nội

Sống Khỏe

Ca tán sỏi phức tạp cho người đàn ông có dị tật thận đôi cực hiếm gặp

Người bệnh có thận đôi hoàn toàn hai bên, tức mỗi bên thận đều có hai hệ thống bể thận và niệu quản riêng biệt - làm cấu trúc giải phẫu trở nên phức tạp.

Thúy Nga

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa thực hiện thành công ca tán sỏi thận qua da cho một người bệnh (nam, 60 tuổi) có dị tật hiếm gặp, thận đôi hoàn toàn hai bên. Đây là một dị tật bẩm sinh rất hiếm trong hệ tiết niệu, rất ít được báo cáo trong y văn (với tỷ lệ 0,002-0,012%).

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng trái. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu như siêu âm, chụp CT, các bác sĩ phát hiện người bệnh có nhiều viên sỏi thận bên trái, trong đó viên lớn nhất kích thước 12x10mm.

than-doi-2.jpg
Ảnh BVCC

Đặc biệt, hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy người bệnh có thận đôi hoàn toàn hai bên, tức mỗi bên thận đều có hai hệ thống bể thận và niệu quản riêng biệt – làm cấu trúc giải phẫu trở nên phức tạp hơn nhiều so với bình thường.

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Hùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học, ca bệnh này là một thách thức trong điều trị. Cấu trúc thận bất thường khiến việc điều trị sỏi tiết niệu gặp nhiều khó khăn. Nếu không lựa chọn đúng kỹ thuật và vị trí can thiệp, nguy cơ tổn thương mạch máu hoặc bỏ sót sỏi ở hệ bể thận còn lại là rất cao.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, ê-kíp phẫu thuật Khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học đã lựa chọn phương pháp tán sỏi qua da kết hợp nội soi nong niệu quản, nhằm tiếp cận chính xác vị trí sỏi và đánh giá toàn diện cấu trúc hệ niệu.

than-doi-1779.jpg
Ê - kíp tán sỏi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện đặt ống thông niệu quản, nong đoạn niệu quản hẹp, sau đó tiến hành tán sỏi bằng laser năng lượng cao và hút sỏi ra ngoài. Sau phẫu thuật, người bệnh ổn định nhanh, không ghi nhận biến chứng, rút dẫn lưu sau 2 ngày và xuất viện sau 3 ngày điều trị. Kết quả kiểm tra hình ảnh sau mổ xác nhận không còn sỏi trong hệ tiết niệu.

than-doi-1.jpg
Ảnh BVCC

Theo ThS.BSCKII Lê Quang Hùng – Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học chia sẻ: “Đây là một trong số rất ít trường hợp trong nước và quốc tế được can thiệp thành công bằng kỹ thuật tán sỏi qua da trên người bệnh có dị tật thận đôi hoàn toàn hai bên.

Thành công này cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng và sự chủ động tiếp cận kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn của đội ngũ bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiết niệu & Nam học, hướng đến mục tiêu điều trị an toàn – hiệu quả – nhanh hồi phục cho người bệnh”.

Gia đình mới

Sỏi san hô lấp đầy thận phải người phụ nữ 65 tuổi

Sỏi san hô nếu không điều trị sẽ tàn phá làm mất chức năng thận, gây ra những đợt nhiễm trùng thận tái đi tái lại, đôi khi nhiễm trùng nặng, có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Vừa qua, khoa Ngoại thận - tiết niệu - nam học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã thực hiện phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có kích thước sỏi lớn.

Bệnh nhân N.T.O, 65 tuổi (Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang) đến bệnh viện khám với triệu chứng đau thắt lưng bên phải.

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] Thực phẩm gây sỏi thận khi dùng chung với đậu phụ

info-thucpham-ankieng-01.jpg
Sống Khỏe

Sống chung sỏi bàng quang 30 năm, cô gái đau đớn vì sỏi 10cm

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu buốt, tiểu rắt, đau tức vùng bụng dưới… người dân không nên chủ quan.

Ngày 17/7, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, đội ngũ bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang “khổng lồ” cho nữ bệnh nhân V.T.N (36 tuổi, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Đây là một trường hợp đặc biệt, khi người bệnh đã sống chung với sỏi bàng quang gần 30 năm, trong tâm thế e ngại và âm thầm chịu đựng những cơn đau kéo dài.

