“Quên” rút sonde JJ quá hạn, người đàn ông gặp biến chứng nguy hiểm

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp bệnh nhân L. K.T, 64 tuổi (Hà Nội), gặp biến chứng nặng nề do để “quên” sonde JJ quá hạn 2 năm.

Trước đó 2 năm, ông T. được chẩn đoán mắc ung thư bàng quang, đã mổ cắt bàng quang toàn bộ và được đưa 2 đường niệu quản qua da. Sau mổ, ông T được đặt sonde JJ (hay còn gọi là ống thông JJ, ống thông niệu quản đôi chữ J- là một loại ống thông mềm, hình cong ở hai đầu giống chữ J) từ bể thận xuống niệu quản để dẫn lưu nước tiểu ra ngoài, trong thời gian chờ niệu quản hồi phục tổn thương.

Sonde JJ trong cơ thể bệnh nhân hơn 2 năm - Ảnh BVCC



Theo chỉ định, sonde JJ cần được rút ra trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, ông T. không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.

Khoảng 2 tuần gần đây, ông T cảm thấy người mệt mỏi, sốt nhẹ và phát hiện một mảnh sonde JJ bị mục gãy, đào thải ra ngoài túi hậu môn nhân tạo hứng nước tiểu. Hoảng hốt, ông mới đến bệnh viện kiểm tra.

“Qua thăm khám, chúng tôi không thể rút sonde JJ bằng biện pháp thông thường. Do thời gian lưu sonde quá lâu, bệnh nhân được chỉ định chụp CT. Kết quả cho thấy sỏi bám vòng quanh sonde JJ chiếm gần như hết diện tích đài bể thận 2 bên. Thận phải có viên sỏi lớn 34x29mm, thận trái 20x13mm kèm nhiều viên nhỏ rải rác. Sỏi ở trên thận gây ứ nước thận độ 3.

Hình ảnh sỏi thận trên phim chụp - Ảnh BVCC

Đặc biệt, chỉ số Kali trong máu của bệnh nhân lên đến 6.9 mmol/L (bình thường Kali máu từ 3.5 mmol/L -5.0 mmol/L), có nguy cơ ngừng tim bất cứ lúc nào. Vì vậy, bệnh nhân được đưa đi lọc máu cấp cứu ngay lập tức”, bác sĩ Trần Duy Hiến, Khoa Ngoại Tổng hợp, Tiết niệu và nam học cho biết.

“Sau quá trình lọc máu đưa chỉ số Kali trở về bình thường, bệnh nhân được dùng kháng sinh để kiểm soát nhiễm khuẩn. Ngay sau đó, ông T. được tiến hành nội soi tán sỏi qua da hai bên thận. Sau tán sỏi, kiểm tra lại cho thấy thận vẫn bị viêm, phù nề nặng.

Tán sỏi qua da cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước đây, với trường hợp như T sẽ buộc phải hành mổ mở cả 2 bên thận để lấy sonde JJ – phương pháp gây tổn thương rất lớn chức năng thận và ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.

Ngày nay, nhờ kỹ thuật hiện đại, bệnh nhân được tiến hành nội soi tán sỏi thận qua da, giúp loại bỏ sỏi hiệu quả, ít xâm lấn. Nhờ đó, bệnh nhân phục hồi rất tốt, không phải lọc máu lại, chức năng thận cải thiện rõ rệt. Chỉ sau 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và chuẩn bị được xuất viện”, bác sĩ Hiến chia sẻ.