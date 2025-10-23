Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u lành tính cho người phụ nữ

Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo.
Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng. Quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.
Đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại, là bước tiến kỹ thuật mang lại chất lượng điều trị cao, sự hài lòng tối đa cho người bệnh. Với thế mạnh vượt trội là giảm đau sau phẫu thuật, hạn chế nhiễm trùng vết mổ, người bệnh phục hồi nhanh chóng, giảm nguy cơ thoát vị thành bụng và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả thẩm mỹ.
E-kíp mổ đang phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u phần phụ cho người bệnh/Ảnh BV
Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo xuất hiện trong vòng hơn 1 thập niên gần đây trên thế giới, ở Việt Nam phẫu thuật này còn khá mới mẻ, chỉ có một số trung tâm lớn trong nước triển khai được kỹ thuật này. Với sứ mệnh vươn mình, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, các bác sĩ khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công các phương pháp điều trị phụ khoa xâm lấn tối thiểu nhất để mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho phụ nữ.
Với phái đẹp, thêm một vết sẹo trên cơ thể cũng có thể làm nhiều phụ nữ e ngại. Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo mang lại giá trị thẩm mỹ, không sẹo, ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng với các bệnh lý phụ khoa lành tính như phẫu thuật các khối u buồng trứng, cắt tử cung, chửa ngoài tử cung, sa sinh dục cho đến các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm....
Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery- Vnotes) là phương pháp sử dụng hốc tự nhiên là đường âm đạo để đưa dụng cụ nội soi vào thao tác trong ổ bụng mà không rạch da tạo sẹo trên thành bụng. Kỹ thuật này kết hợp ưu điểm của phẫu thuật nội soi ổ bụng (hình ảnh rõ nét, thao tác tinh tế) và phẫu thuật đường âm đạo không để lại sẹo ngoài da.
Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo ra đời từ năm 2004 tại Mỹ. Đến năm 2012, bác sĩ Jan Baekelandt (Vương quốc Bỉ) đã thực hiện thành công ca cắt tử cung hoàn toàn bằng bằng kỹ thuật này qua đường âm đạo. Từ đó, kỹ thuật nhanh chóng được ứng dụng tại Mỹ, các nước châu Âu, châu Á.
Ngày 16/5, Bệnh viện K đã tiên phong ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi đường âm đạo điều trị bệnh lý ung thư phụ khoa. Trước đó, các bác sỹ của bệnh viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật Vnotes trong các ca mổ phụ khoa lành tính khác như: phẫu thuật cắt khối u buồng trứng, phẫu thuật cắt tử cung toàn bộ điều trị u xơ tử cung kích thước lớn…
Hiện kỹ thuật Vnotes được triển khai tại nhiều bệnh viện ở Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao vào điều trị ung thư phụ khoa.