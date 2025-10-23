Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u lành tính cho người phụ nữ

Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu qua đường âm đạo giúp phụ nữ tránh sẹo, giảm đau, hồi phục nhanh, mở ra cơ hội điều trị các bệnh phụ khoa tiên tiến tại Việt Nam.

Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa điều trị thành công cho bệnh nhân nữ 51 tuổi có khối u phần phụ lành tính đường kính 6cm, bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo.

Các bác sĩ sử dụng hệ thống nội soi qua đường âm đạo, đưa dụng cụ vào và loại bỏ khối u buồng trứng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, quá trình mổ mất rất ít máu. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục đi lại vận động nhanh, không thấy đau do đường rạch da thành bụng, chỉ có cảm giác căng tức nhẹ bên trong ổ bụng. Quan trọng nhất là bệnh nhân không hề có sẹo trên thành bụng, mang lại tính thẩm mỹ tuyệt vời cho phái đẹp.

Đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại, là bước tiến kỹ thuật mang lại chất lượng điều trị cao, sự hài lòng tối đa cho người bệnh. Với thế mạnh vượt trội là giảm đau sau phẫu thuật, hạn chế nhiễm trùng vết mổ, người bệnh phục hồi nhanh chóng, giảm nguy cơ thoát vị thành bụng và quan trọng nhất là mang lại hiệu quả thẩm mỹ.

E-kíp mổ đang phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo loại bỏ khối u phần phụ cho người bệnh/Ảnh BV

Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo xuất hiện trong vòng hơn 1 thập niên gần đây trên thế giới, ở Việt Nam phẫu thuật này còn khá mới mẻ, chỉ có một số trung tâm lớn trong nước triển khai được kỹ thuật này. Với sứ mệnh vươn mình, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, các bác sĩ khoa Phụ Sản Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thành công các phương pháp điều trị phụ khoa xâm lấn tối thiểu nhất để mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho phụ nữ.

Với phái đẹp, thêm một vết sẹo trên cơ thể cũng có thể làm nhiều phụ nữ e ngại. Phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo mang lại giá trị thẩm mỹ, không sẹo, ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng với các bệnh lý phụ khoa lành tính như phẫu thuật các khối u buồng trứng, cắt tử cung, chửa ngoài tử cung, sa sinh dục cho đến các bệnh lý ung thư phụ khoa giai đoạn sớm....