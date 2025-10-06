Cấp cứu thành công một học sinh bị thủng dạ dày nguy kịch

Ê-kíp bác sĩ luân phiên từ TP HCM công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam sinh 15 tuổi bị thủng dạ dày.

Ngày 5/10, Sở Y tế TP HCM cho biết, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TPHCM) đang luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cùng ê-kíp tại chỗ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một học sinh 15 tuổi bị thủng ổ loét dạ dày, trong tình trạng nguy kịch

Ngày 4/10, bệnh nhân Đ.P.T. 15 tuổi, đang học lớp 10 tại Côn Đảo, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau vùng thượng vị lan xuống hố chậu phải, đau nhiều sau ăn. Người bệnh có tiền sử viêm loét dạ dày đã được nội soi chẩn đoán cách đây 3 năm nhưng không tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Kết quả X-quang ghi nhận liềm hơi dưới hoành bên phải hướng đến chẩn đoán thủng tạng rỗng, chụp CT bụng không cản quang cho thấy có hơi tự do trong ổ bụng kèm hình ảnh thủng hang môn vị dạ dày, có ít dịch ổ bụng và thâm nhiễm mỡ mạc treo.

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Trúc (Bệnh viện Bình Dân) trực tiếp gây mê, BS.CKII Vũ Khương An (Bệnh viện Bình Dân) - phẫu thuật viên chính cùng với ê- kíp y, bác sĩ của Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đang phẫu thuật nội soi cho người bệnh. Ảnh: SYT TP HCM.

Ngay sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã kết nối hội chẩn và xin ý kiến trực tuyến với lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán là viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu và đồng ý cho các bác sĩ đang luân phiên công tác tại Côn Đảo tiến hành phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong 60 phút. Kết quả phẫu thuật đúng như chẩn đoán trước mổ, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Nói về ca phẫu thuật của người bệnh Đ.P.T. (15 tuổi), BS.CKII Vũ Khương An, Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện Bình Dân cho biết: “Quy trình cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo được kích hoạt nhanh chóng như mô hình tại trụ sở chính Bệnh viện Bình Dân. Từ lúc nhập viện cấp cứu đến khi đưa người bệnh vào phòng mổ chỉ khoảng 2 giờ, trong đó thời gian quyết định phẫu thuật chỉ trong 40 phút sau nhập viện. Việc phát hiện và xử trí sớm khi lỗ thủng còn khu trú đã giúp người bệnh tránh được các biến chứng nặng như viêm phúc mạc lan tỏa, nhiễm trùng huyết hoặc sốc nhiễm trùng. Sau mổ, người bệnh hồi tỉnh tốt, tiếp tục được điều trị kháng sinh và nhanh chóng được xuất viện”.

BS.CKII Vũ Khương An (Bệnh viện Bình Dân) đang tư vấn cho người bệnh Đ.P.T. (15 tuổi) và phụ huynh người bệnh. Ảnh BV

Trước đó, ngày 28/9, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đang công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo cũng vừa phẫu thuật khẩn cấp, mở tá tràng ra da và dẫn lưu ổ bụng, giúp một nam bệnh nhân 67 tuổi xuất huyết tiêu hoá và viêm phúc mạc qua cơn nguy kịch.

Qua các trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần đi viện ngay nếu có đau bụng dữ dội đột ngột, đi tiêu phân đen hoặc ói ra máu, choáng váng, tụt huyết áp. Người bệnh tuyệt đối không tự ý uống điều trị thuốc giảm đau, nhất là có tiền căn xuất huyết tiêu hóa. Sau phẫu thuật, người bệnh cần tránh dùng thuốc giảm đau chống viêm kéo dài, tuân thủ tái khám, kiêng rượu bia, hút thuốc; ăn uống điều độ và giảm stress.