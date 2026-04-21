Phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn

Viêm tụy mạn và sỏi tụy là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Viêm tụy mạn và sỏi tụy là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy và viêm tụy mạn cho bệnh nhân nam R.C.D (42 tuổi), với sự phối hợp trực tiếp của BSCKII. Ngô Ngọc Bình Việt – khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Rmah Lực – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài, ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả chụp CT scanner ổ bụng ghi nhận: Viêm tụy mạn, ống tụy giãn kèm nhiều sỏi, tập trung nhiều tại vùng đầu tụy.

Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán sỏi ống tụy, viêm tụy mạn do sỏi ống tụy kèm viêm dạ dày và chỉ định phẫu thuật Frey. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu giúp lấy sỏi, giải áp ống tụy và xử lý tổn thương vùng đầu tụy, nhằm giảm đau, cải thiện chức năng tiêu hóa và hạn chế biến chứng lâu dài.

Các bác sĩ thực hiện lấy sỏi và giải áp ống tụy... - Ảnh BVCC

Điểm đặc biệt của ca bệnh là sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự đồng hành này không chỉ đảm bảo độ chính xác và an toàn trong từng thao tác phẫu thuật, mà còn là cơ hội quý giá để chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển các kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không cần chuyển tuyến xa.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, hiện bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Các bác sĩ hai bệnh viện phối hợp mổ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Rmah Lực nhấn mạnh, viêm tụy mạn và sỏi tụy là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý:

- Cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị kéo dài, đau lan ra sau lưng, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy phân lỏng…

- Hạn chế rượu bia, thuốc lá – những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây viêm tụy mạn.

- Tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ nếu đã được chẩn đoán bệnh lý tụy.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Đường Tây Thăng Long ì ạch: Dân di dời giữa cảnh tháo dỡ ngổn ngang

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhiều người nhập viện mới biết viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu

Bệnh viêm tụy cấp do triglycerid cao có thể nguy hiểm, cần chẩn đoán sớm và kiểm soát tốt để tránh hậu quả nặng nề.

Viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu, một thể bệnh nguy hiểm

Trong thời gian ngắn vừa qua, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc – Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập đã tiếp nhận và điều trị thành công liên tiếp 5 trường hợp viêm tụy cấp với nhiều nguyên nhân và mức độ khác nhau, trong đó có các ca viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu, một thể bệnh nguy hiểm, dễ diễn biến nặng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tăng nguy cơ viêm tụy cấp do thói quen ăn uống thả ga dịp Tết

Tết là dịp sum họp, vui chơi, ăn uống thoải mái hơn ngày thường, nhưng việc ăn quá no, ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều rượu bia có thể tăng nguy cơ viêm tụy cấp.

Viêm tụy cấp là căn bệnh phổ biến trong số các bệnh lý về đường tiêu hóa do nhiều nguyên nhân gây ra trong đó có liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Mặc dù không phải tất cả trường hợp bị viêm tụy đều nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, người bệnh không nên lơ là, nhất là trong dịp Tết vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp thường do uống rượu, bia, sỏi đường mật, nhiễm giun sán, tăng triglyceride máu, chấn thương vùng bụng từ ngoài, tăng canxi huyết. Ngoài ra, một số loại thuốc cũng có thể gây nên nên bệnh viêm tụy cấp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông bị mỡ máu cao gấp 48 lần sau nhiều bữa tất niên thịnh soạn

Sau bữa tiệc tất niên, người đàn ông mắc viêm tụy cấp nguy kịch do tăng triglycerid máu, bệnh nhân được lọc máu và điều trị tích cực tránh biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM vừa cứu sống người đàn ông 48 tuổi nguy kịch vì suy thận cấp, mỡ máu tăng vọt.

Viêm tụy, suy thận cấp sau những bữa nhậu tất niên

Xem chi tiết

