Phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy, viêm tụy mạn

Viêm tụy mạn và sỏi tụy là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật Frey điều trị sỏi tụy và viêm tụy mạn cho bệnh nhân nam R.C.D (42 tuổi), với sự phối hợp trực tiếp của BSCKII. Ngô Ngọc Bình Việt – khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo BSCKI Rmah Lực – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kéo dài, ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, kết quả chụp CT scanner ổ bụng ghi nhận: Viêm tụy mạn, ống tụy giãn kèm nhiều sỏi, tập trung nhiều tại vùng đầu tụy.

Từ đó, các bác sĩ chẩn đoán sỏi ống tụy, viêm tụy mạn do sỏi ống tụy kèm viêm dạ dày và chỉ định phẫu thuật Frey. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu giúp lấy sỏi, giải áp ống tụy và xử lý tổn thương vùng đầu tụy, nhằm giảm đau, cải thiện chức năng tiêu hóa và hạn chế biến chứng lâu dài.

Các bác sĩ thực hiện lấy sỏi và giải áp ống tụy... - Ảnh BVCC

Điểm đặc biệt của ca bệnh là sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự đồng hành này không chỉ đảm bảo độ chính xác và an toàn trong từng thao tác phẫu thuật, mà còn là cơ hội quý giá để chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển các kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng mà không cần chuyển tuyến xa.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, hiện bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Các bác sĩ hai bệnh viện phối hợp mổ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Rmah Lực nhấn mạnh, viêm tụy mạn và sỏi tụy là bệnh lý tiến triển âm thầm nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân cần lưu ý:

- Cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu như đau bụng vùng thượng vị kéo dài, đau lan ra sau lưng, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy phân lỏng…

- Hạn chế rượu bia, thuốc lá – những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây viêm tụy mạn.

- Tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ nếu đã được chẩn đoán bệnh lý tụy.

