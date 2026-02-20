Tăng nguy cơ viêm tụy cấp do thói quen ăn uống thả ga dịp Tết

Tết là dịp sum họp, vui chơi, ăn uống thoải mái hơn ngày thường, nhưng việc ăn quá no, ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều rượu bia có thể tăng nguy cơ viêm tụy cấp.

Viêm tụy cấp là căn bệnh phổ biến trong số các bệnh lý về đường tiêu hóa do nhiều nguyên nhân gây ra trong đó có liên quan đến sử dụng rượu, bia.

Mặc dù không phải tất cả trường hợp bị viêm tụy đều nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, người bệnh không nên lơ là, nhất là trong dịp Tết vì phần lớn nguyên nhân gây ra viêm tụy cấp thường do uống rượu, bia, sỏi đường mật, nhiễm giun sán, tăng triglyceride máu, chấn thương vùng bụng từ ngoài, tăng canxi huyết. Ngoài ra, một số loại thuốc cũng có thể gây nên nên bệnh viêm tụy cấp.

Ảnh minh họa. Nguồn baogiaothong

Theo các bác sĩ, dấu hiệu của viêm tụy cấp là đau bụng, chủ yếu là đau vùng thượng vị. Cơn đau dữ dội, xảy ra đột ngột sau một bữa ăn thịnh soạn nhiều chất đạm, nhiều mỡ hoặc sau khi uống nhiều rượu bia. Đau kéo dài liên tục hoặc từng cơn, đau lan ra sau lưng hoặc lan sang hạ sườn 2 bên, giảm khi gập người lại. Cơn đau này rất dễ bị nhầm với đau do viêm dạ dày.

Tình trạng nôn, buồn nôn chiếm khoảng 70%. Nôn nhiều và liên tục, nôn xong không giúp giảm đau. Bệnh nhân thường nôn ra dịch mật, dịch dạ dày hoặc có khi ra máu.

Chướng bụng hoặc kèm theo các triệu chứng khác như rối loạn ý thức, tụt huyết áp, đi tiểu ít...

Đặc biệt, cơn đau do viêm tụy cấp sẽ không thuyên giảm kể cả khi sử dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc điều trị đau dạ dày. Vì vậy, nếu thấy đau bụng liên tục và không bớt khi đã dùng thuốc, người bệnh cần đến bệnh viện ngay để hạn chế thấp nhất các biến chứng có thể xảy ra.

Để phòng nguy cơ viêm tụy cấp, cần ăn uống đúng mức, hạn chế rượu bia, nhất là người có bệnh nền như rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ.

Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan do viêm tụy cấp nặng. Ảnh vneconomy.vn

Theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), người dân không nên lạm dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn. Nếu sử dụng, nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày, nữ giới không quá 1 đơn vị cồn mỗi ngày, không uống quá 5 ngày trong một tuần.

Một đơn vị cồn tương đương 10 gam cồn nguyên chất. Lượng cồn trong mỗi loại đồ uống phụ thuộc vào dung tích và nồng độ cồn.

Cách tính đơn vị cồn: Đơn vị cồn = Dung tích (ml) × Nồng độ cồn (%) × 0,79. Ví dụ, một chai bia 330 ml, nồng độ 5% sẽ chứa: 330 × 0,05 × 0,79 ≈ 13 gam cồn, tương đương 1,3 đơn vị cồn.

Như vậy, 1 đơn vị cồn tương đương với: Khoảng 3/4 chai hoặc lon bia 330 ml (5%), 1 cốc bia hơi 330 ml (4%), 1 ly rượu vang 100 ml (13 - 14%).

Bác sĩ khuyến cáo, việc ăn quá no, nhiều đạm, dầu mỡ, kèm rượu bia chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp, đặc biệt ở người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đái tháo đường. Điều quan trọng nhất là không chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo. Nên ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, uống đủ nước, đặc biệt với người có bệnh nền rối loạn chuyển hóa.