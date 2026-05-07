Phẫu thuật ca u tuyến thượng thận nguy cơ cao trên nền nhiều bệnh lý

Bệnh viện Nội tiết Trung ương là cơ sở đầu ngành trong phẫu thuật và điều trị các bệnh lý tuyến thượng thận, thường xuyên tiếp nhận, xử trí và điều trị thành công nhiều trường hợp phức tạp, nguy cơ cao đến từ các tuyến dưới chuyển lên.

Với năng lực chuyên môn sâu và hệ thống phối hợp đa chuyên khoa hiệu quả, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý nội tiết nặng.

Mới đây, đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại chung – Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã phẫu thuật thành công trường hợp u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol (hội chứng Cushing) trên nền nhiều bệnh lý nội khoa nghiêm trọng, giúp người bệnh ổn định sức khỏe và cải thiện tiên lượng điều trị.

Người bệnh là nữ, 60 tuổi, được chẩn đoán u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol, gây rối loạn nội tiết toàn thân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nội khoa phức tạp như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, kèm theo di chứng liệt nửa người phải do tai biến mạch máu não và đang trong tình trạng mở khí quản. Đây là những yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật cũng như chăm sóc hậu phẫu.

Theo bác sĩ, ca bệnh được đánh giá là trường hợp khó và nguy cơ cao bởi khối u tuyến thượng thận không chỉ là tổn thương khu trú mà còn gây rối loạn hormon kéo dài, dẫn đến nhiều biến chứng toàn thân.

Ê - kíp phẫu thuật u tuyến thượng thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bên cạnh đó, bệnh nền nặng, khả năng vận động suy giảm và tình trạng mở khí quản khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ cao về biến chứng hô hấp, nhiễm trùng và các vấn đề sau phẫu thuật. Vì vậy, quá trình điều trị đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng, chuẩn bị toàn diện và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Sau khi hội chẩn, người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm ổn định tình trạng trước phẫu thuật. Các bác sĩ đã kiểm soát chặt chẽ các chỉ số nội tiết, huyết áp và đường máu, đồng thời theo dõi sát tình trạng toàn thân để đảm bảo an toàn tối đa. Khi điều kiện sức khỏe được tối ưu, ê- kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn. Sau mổ, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Kết quả ghi nhận người bệnh ổn định, tình trạng cải thiện tốt, các chỉ số huyết áp, đường máu và nội tiết được kiểm soát hiệu quả. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng lâu dài do rối loạn hormon gây ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, u tuyến thượng thận có thể tiến triển âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi khối u tăng tiết hormon.

Người dân không nên chủ quan, cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường như tăng huyết áp khó kiểm soát, rối loạn đường máu, yếu cơ, mệt mỏi kéo dài, tăng cân bất thường hoặc thay đổi ngoại hình. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

BSCKII Phạm Bá Tuân (Phụ trách khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

