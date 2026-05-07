Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật ca u tuyến thượng thận nguy cơ cao trên nền nhiều bệnh lý

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng lâu dài do rối loạn hormon gây ra.

BSCKII Phạm Bá Tuân

Bệnh viện Nội tiết Trung ương là cơ sở đầu ngành trong phẫu thuật và điều trị các bệnh lý tuyến thượng thận, thường xuyên tiếp nhận, xử trí và điều trị thành công nhiều trường hợp phức tạp, nguy cơ cao đến từ các tuyến dưới chuyển lên.

Với năng lực chuyên môn sâu và hệ thống phối hợp đa chuyên khoa hiệu quả, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý nội tiết nặng.

Mới đây, đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại chung – Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã phẫu thuật thành công trường hợp u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol (hội chứng Cushing) trên nền nhiều bệnh lý nội khoa nghiêm trọng, giúp người bệnh ổn định sức khỏe và cải thiện tiên lượng điều trị.

Người bệnh là nữ, 60 tuổi, được chẩn đoán u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol, gây rối loạn nội tiết toàn thân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nội khoa phức tạp như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, kèm theo di chứng liệt nửa người phải do tai biến mạch máu não và đang trong tình trạng mở khí quản. Đây là những yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình gây mê, phẫu thuật cũng như chăm sóc hậu phẫu.

Theo bác sĩ, ca bệnh được đánh giá là trường hợp khó và nguy cơ cao bởi khối u tuyến thượng thận không chỉ là tổn thương khu trú mà còn gây rối loạn hormon kéo dài, dẫn đến nhiều biến chứng toàn thân.

u-tuyen-thuong-than.png
Ê - kíp phẫu thuật u tuyến thượng thận cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bên cạnh đó, bệnh nền nặng, khả năng vận động suy giảm và tình trạng mở khí quản khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ cao về biến chứng hô hấp, nhiễm trùng và các vấn đề sau phẫu thuật. Vì vậy, quá trình điều trị đòi hỏi sự đánh giá kỹ lưỡng, chuẩn bị toàn diện và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Sau khi hội chẩn, người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm ổn định tình trạng trước phẫu thuật. Các bác sĩ đã kiểm soát chặt chẽ các chỉ số nội tiết, huyết áp và đường máu, đồng thời theo dõi sát tình trạng toàn thân để đảm bảo an toàn tối đa. Khi điều kiện sức khỏe được tối ưu, ê- kíp tiến hành phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn. Sau mổ, người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Kết quả ghi nhận người bệnh ổn định, tình trạng cải thiện tốt, các chỉ số huyết áp, đường máu và nội tiết được kiểm soát hiệu quả. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u mà còn góp phần giảm nguy cơ biến chứng lâu dài do rối loạn hormon gây ra.

Các bác sĩ khuyến cáo, u tuyến thượng thận có thể tiến triển âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi khối u tăng tiết hormon.

Người dân không nên chủ quan, cần đi khám sớm khi có các dấu hiệu bất thường như tăng huyết áp khó kiểm soát, rối loạn đường máu, yếu cơ, mệt mỏi kéo dài, tăng cân bất thường hoặc thay đổi ngoại hình. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

BSCKII Phạm Bá Tuân (Phụ trách khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Chagee.VN: Doanh nghiệp giáo dục từ chối trả tên miền cho hãng trà sữa

#Phẫu thuật u tuyến thượng thận #Hội chứng Cushing #Điều trị nội tiết phức tạp #Chăm sóc hậu phẫu #Chẩn đoán sớm bệnh nội tiết

Bài liên quan

Sống Khỏe

U tuyến thượng thận – khối u nhỏ nhưng hậu quả khôn lường

Việc chẩn đoán u tuyến thượng thận đòi hỏi phải kết hợp thăm khám lâm sàng, xét nghiệm nội tiết chuyên sâu và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại.

Tuyến thượng thận là cơ quan nhỏ nằm phía trên mỗi quả thận, tuy kích thước khiêm tốn nhưng lại giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hòa huyết áp, nội tiết và chuyển hóa.

Vì vậy, khi xuất hiện khối u tại tuyến thượng thận, dù không lớn, người bệnh vẫn có thể đối mặt với nhiều rối loạn nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tê tay chân, đau bụng, người phụ nữ nguy kịch do u tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nhỏ nằm phía trên hai quả thận, có nhiệm vụ sản xuất các hormon để điều hòa cơ thể như cân bằng nước - điện giải.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật nội soi cắt tuyến thượng thận điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mắc u tuyến thượng thận biến chứng gây rối loạn điện giải nghiêm trọng – hạ kali máu nặng và tăng huyết áp.

Nguy cơ tổn thương tim, thận… thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời, hiệu quả.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người đàn ông biến dạng khớp gối vì chữa gout bằng thảo dược trôi nổi

Nam bệnh nhân 37 tuổi, sau khi uống thuốc mua trên mạng chữa bệnh gout chứa chất cấm dexamethasone đã bị biến dạng khớp gối, suy tuyến thượng thận.

Anh H.T (37 tuổi, trú tại Hà Nội) đến bệnh viện khám trong tình trạng hai khớp gối co cứng, khó đi lại. Anh T. bị bệnh gout, gần đây thường xuyên uống thuốc được người thân mua từ nước ngoài về kèm quảng cáo chữa bệnh gout với thành phần “hoàn toàn thảo mộc”.

Mỗi đợt gout cấp, anh uống “thuốc” này giảm đau nên lên mạng mua thêm và dùng thường xuyên. Gần đây, bệnh gout của bệnh nhân nặng hơn, xuất hiện các hạt tophi lớn khắp cơ thể, hai khớp gối co cứng, khó đi lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới