Phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp của đại biểu

Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành thảo luận tại tổ góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì thảo luận tổ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Phát biểu tại buổi thảo luận, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, sau phiên thảo luận tại Hội trường, Đại hội sẽ tập trung chia làm 5 tổ thảo luận, trong đó tại các tổ sẽ thảo luận tập trung vào 5 nội dung quan trọng gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trình Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đối với nội dung Báo cáo chính trị, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, đây là văn kiện trung tâm, kết tinh trí tuệ, khát vọng và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân; xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá với định hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, đại biểu tập trung thảo luận làm rõ chủ đề Đại hội, đánh giá kết quả nhiệm kỳ; Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và giải pháp thực hiện.

Đối với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị đại biểu tập trung đánh giá khách quan bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và sự nêu gương của tập thể Ban Chấp hành cũng như từng đồng chí ủy viên; Làm rõ những hạn chế trong việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

Từ đó thảo luận cơ chế, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ; Đề xuất các giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi số trong lãnh đạo, điều hành và sinh hoạt đảng, bảo đảm hiệu quả thiết thực; Đưa ra cơ chế và cách thức khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Về Dự thảo Nghị quyết Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị đại biểu tập trung thảo luận vào mục tiêu, phương hướng, 10 chỉ tiêu nhiệm kỳ mới; 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá chiến lược trong đổi mới phương thức lãnh đạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở và tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

“Đại biểu cần thẳng thắn nhận định Nghị quyết đã đưa ra cơ chế, lộ trình, biện pháp để nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình hành động và kế hoạch công tác hằng năm chưa? Đại biểu cần góp ý để bảo đảm nghị quyết không dừng ở định hướng mà đi thẳng vào cuộc sống", bà Nguyễn Thị Thu Hà gợi mở và cho rằng, từ nội dung dự thảo Nghị quyết, đại biểu cũng tập trung thảo luận vào nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để làm rõ tính khả thi, xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện và đề xuất bổ sung những giải pháp cụ thể để Nghị quyết đi vào cuộc sống, gắn với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác.

Đối với nội dung thảo luận, góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là sản phẩm kết tinh trí tuệ, phản ánh tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, phương hướng và giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài, cần sự tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, toàn diện của toàn thể đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý vào chủ đề, mục tiêu tổng quát, tầm nhìn chiến lược; Đánh giá thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược; Các lĩnh vực then chốt và đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội…

“Với tinh thần “Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới - Phát triển”, phiên thảo luận hôm nay sẽ là dịp để mỗi đại biểu phát huy trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, toàn diện. Mỗi ý kiến sẽ góp phần làm sáng rõ thêm nội dung các văn kiện, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương bước vào giai đoạn phát triển mới, vững mạnh, toàn diện, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng", bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị.