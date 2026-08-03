Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sự thật chuyện có thể hồi sinh voi ma mút sau 4.000 năm tuyệt chủng

Từ những lớp băng vĩnh cửu của Siberia, một giấc mơ khoa học đang được đánh thức: đưa loài voi khổng lồ đã biến mất trở lại Trái Đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong hàng nghìn năm, voi ma mút lông xoăn (Mammuthus primigenius) từng lang thang trên những vùng đồng cỏ lạnh giá ở Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Nhưng khoảng 4.000 năm trước, những quần thể cuối cùng của chúng biến mất, khép lại một chương quan trọng của kỷ nguyên băng hà. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ chỉnh sửa gene, các nhà khoa học đang đặt ra một câu hỏi gây tranh luận: liệu con người có thể hồi sinh voi ma mút hay không?

Ảnh: flipada

Ý tưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi lĩnh vực kỹ thuật di truyền và đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR. Các nhà nghiên cứu đã giải mã được phần lớn bộ gene của voi ma mút nhờ những mẫu xác đông lạnh được bảo quản tự nhiên trong lớp băng vĩnh cửu Siberia. Một số cá thể được tìm thấy còn giữ lại da, lông, mô cơ và thậm chí các tế bào có cấu trúc khá nguyên vẹn.

Ảnh: boredpanda

Tuy nhiên, việc "hồi sinh" voi ma mút không đơn giản là sao chép một con vật đã tuyệt chủng. ADN cổ đại thường bị phân mảnh sau hàng nghìn năm, khiến việc tạo ra một bộ gene hoàn chỉnh là thách thức lớn. Vì vậy, các nhà khoa học đang lựa chọn một hướng tiếp cận khác: chỉnh sửa bộ gene của voi châu Á – loài họ hàng còn sống gần nhất của voi ma mút – để tạo ra những đặc điểm giống voi ma mút như lớp lông dày, lớp mỡ dưới da lớn, khả năng chịu lạnh và hình dạng tai phù hợp với môi trường băng giá.

Ảnh: livescience

Một trong những tổ chức tiên phong trong lĩnh vực này là Công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences, với mục tiêu tạo ra những cá thể voi lai mang nhiều đặc điểm của voi ma mút trong tương lai. Các nhà khoa học hy vọng nếu thành công, những sinh vật này có thể được đưa trở lại các vùng lãnh nguyên phía Bắc, nơi chúng có thể đóng vai trò phục hồi hệ sinh thái cổ đại từng tồn tại trong Kỷ Băng hà.

Dù vậy, ý tưởng này vẫn gây nhiều tranh luận. Một số nhà sinh học cho rằng thay vì đầu tư hàng tỷ USD vào việc hồi sinh loài đã tuyệt chủng, con người nên tập trung bảo vệ các loài đang đứng trước nguy cơ biến mất. Ngoài ra, việc tạo ra một sinh vật giống voi ma mút đặt ra nhiều câu hỏi về phúc lợi động vật, môi trường sống và những tác động sinh thái khó dự đoán.

Ngay cả khi không thể tạo ra một con voi ma mút hoàn toàn giống với tổ tiên của nó, những nghiên cứu này vẫn mang lại nhiều giá trị khoa học. Chúng giúp con người hiểu rõ hơn về tiến hóa, khả năng thích nghi với khí hậu lạnh và giới hạn của công nghệ sinh học hiện đại.

Xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR #hồi sinh voi ma mút bằng gene #thách thức tạo bộ gene cổ đại #voi ma mút #hồi sinh #khoa học

Bài liên quan

Kho tri thức

Loài nhện sống dưới nước và xây nhà bằng không khí khiến khoa học kinh ngạc

Ẩn mình dưới mặt nước, một loài nhện kỳ lạ đã xây dựng căn nhà bằng không khí để sinh tồn như những sinh vật thủy sinh.

Trong thế giới tự nhiên, nhện thường gắn liền với mạng tơ trên cây cối, góc nhà hay mặt đất. Nhưng có một loài lại chọn một môi trường hoàn toàn khác biệt: sống dưới nước và tự tạo ra một “căn phòng” chứa đầy không khí ngay giữa lòng ao hồ. Đó là nhện lặn (Argyroneta aquatica), loài nhện duy nhất được biết đến có lối sống gần như hoàn toàn dưới nước.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Những loài vật có 'siêu năng lực' tái sinh khiến khoa học kinh ngạc

Trong thế giới tự nhiên, một số sinh vật sở hữu khả năng tái sinh phi thường, có thể mọc lại bộ phận đã mất và thách thức giới hạn của sự sống.

Từ một chiếc đuôi bị đứt của thằn lằn cho đến khả năng mọc lại cả cơ thể của những sinh vật nhỏ bé dưới đáy biển, tự nhiên vẫn đang lưu giữ những bí mật khiến con người kinh ngạc. Khả năng tái sinh – quá trình cơ thể tự sửa chữa hoặc thay thế các phần bị tổn thương – là một trong những hiện tượng kỳ diệu nhất của sinh học tiến hóa.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Trilobite - sinh vật bọc giáp đã thống trị đại dương suốt 270 triệu năm

Hơn 500 triệu năm trước, khi khủng long còn chưa xuất hiện, những sinh vật bọc giáp kỳ lạ đã thống trị các đại dương cổ đại.

Trilobite (bọ ba thùy) là một trong những nhóm động vật thành công nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Chúng xuất hiện từ đầu kỷ Cambri, khoảng 521 triệu năm trước, và tồn tại suốt hơn 270 triệu năm trước khi biến mất hoàn toàn trong cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi cách đây khoảng 252 triệu năm. Trong khoảng thời gian khổng lồ đó, trilobite đã tiến hóa thành hàng nghìn loài khác nhau, sinh sống trong hầu hết các đại dương cổ đại trên hành tinh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới