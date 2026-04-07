Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tìm thấy xác tàu chiến Đan Mạch sau 225 năm bị đánh chìm

Các nhà khảo cổ học hàng hải Đan Mạch thông báo đã tìm thấy xác tàu Dannebroge - chiến hạm chủ lực của nước này - dưới đáy biển ở cảng Copenhagen.

Tâm Anh (TH)

Vào ngày 2/4, các nhà khảo cổ học hàng hải Đan Mạch thông tin về phát hiện xác tàu chiến Dannebroge - chiến hạm của hải quân nước này bị đánh chìm trong trận Copenhagen năm 1801 dưới đáy biển ở cảng Copenhagen. Con tàu được tìm thấy sau hơn 200 năm bị lực lượng hải quân Anh do Đô đốc Horatio Nelson chỉ huy đánh chìm.

Theo Bảo tàng Tàu Viking Đan Mạch, đơn vị dẫn đầu cuộc khai quật kéo dài nhiều tháng, việc phát hiện xác tàu chiến Dannebroge được công bố đúng vào ngày kỷ niệm 225 năm trận hải chiến Copenhagen lịch sử.

Khẩu pháo của tàu chiến Dannebroge được các thợ lặn tìm thấy. Ảnh: The Viking Ship Museum in Roskilde.

Các thợ lặn làm việc ở độ sâu khoảng 15m trong điều kiện lớp trầm tích dày với tầm nhìn gần như bằng không. Đồng thời, họ phải chạy đua với thời gian bởi khu vực này sắp trở thành công trường xây dựng thuộc một dự án nhà ở ngoài khơi.

Trong quá trình khai quật các hiện vật từ xác tàu chiến Dannebroge, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 2 khẩu pháo, quân phục, phù hiệu, giày, chai lọ và một phần xương hàm dưới của thủy thủ có thể thuộc về một trong 19 thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

Giới nghiên cứu cho biết kích thước các cấu kiện gỗ phù hợp với bản vẽ lịch sử, trong khi phương pháp xác định niên đại bằng vòng sinh trưởng cây cho kết quả trùng với thời điểm tàu Dannebroge được đóng. Khu vực khai quật chứa nhiều đạn pháo chưa nổ, tiềm ẩn nguy hiểm cho thợ lặn.

Bức tranh mô tả trận Copenhagen năm 1801. Ảnh: Royal Museums Greenwich.

Với những phát hiện trên, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giúp làm sáng tỏ thêm về trận hải chiến Copenhagen trong lịch sử Đan Mạch cũng như cuộc sống của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chiến Dannebroge trước khi con tàu bị đánh chìm.

Theo các ghi chép, tàu chiến Dannebroge, dài khoảng 48m. Trong trận Copenhagen năm 1801, con tàu Dannebroge là mục tiêu chính của hỏa lực Anh. Hạm đội Anh dưới quyền Đô đốc Nelson đã nã loạt pháo phá hủy boong tàu Dannebroge trước khi đạn cháy gây hỏa hoạn. Sau đó, con tàu của Đan Mạch trôi dạt và phát nổ trước khi chìm xuống đáy biển ở cảng Copenhagen.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#xác tàu chiến #phát hiện xác tàu chiến #Đan Mạch #trận Copenhagen năm 1801

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới