Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Top phát hiện khảo cổ khiến giới khoa học phải viết lại lịch sử nhân loại

Những phát hiện khảo cổ đôi khi không chỉ hé lộ quá khứ mà còn buộc con người phải viết lại những chương tưởng như đã được xác thực của lịch sử.

Thanh Bình (tổng hợp)

Lịch sử nhân loại không phải là một cuốn sách đã hoàn thành. Mỗi cuộc khai quật khảo cổ đều có thể bổ sung, điều chỉnh hoặc thậm chí đảo ngược những điều từng được xem là chân lý. Trong hơn một thế kỷ qua, nhiều phát hiện đã khiến giới khoa học phải thay đổi cách nhìn về nguồn gốc văn minh, sự phát triển của con người và những mối liên hệ giữa các nền văn hóa cổ đại.

Ảnh: curiosmos

Một trong những phát hiện gây chấn động nhất là quần thể khảo cổ Göbekli Tepe ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Có niên đại khoảng 11.600 năm, công trình này xuất hiện sớm hơn Stonehenge tới khoảng 6.000 năm và sớm hơn các kim tự tháp Ai Cập gần 7.000 năm. Trước đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chỉ khi con người định cư và phát triển nông nghiệp mới đủ khả năng xây dựng những công trình quy mô lớn. Tuy nhiên, Göbekli Tepe cho thấy các nhóm săn bắt – hái lượm đã có thể tổ chức lao động phức tạp và tạo nên những trung tâm nghi lễ đồ sộ từ rất sớm.

Ảnh: larazon

Tại Maroc, hóa thạch người hiện đại được phát hiện ở Jebel Irhoud cũng làm thay đổi nhận thức về nguồn gốc của loài người. Với niên đại khoảng 300.000 năm, chúng cổ hơn đáng kể so với các hóa thạch từng được xem là đại diện sớm nhất của Homo sapiens. Điều này gợi ý rằng sự tiến hóa của con người hiện đại không diễn ra tại một địa điểm duy nhất mà có thể là kết quả của nhiều quần thể phân bố trên khắp châu Phi.

Ảnh: arkeonews

Năm 2010, việc giải trình tự ADN từ một mảnh xương ngón tay trong hang Denisova ở Siberia đã mở ra một chương hoàn toàn mới. Các nhà khoa học phát hiện đây là một nhóm người cổ chưa từng được biết đến trước đó, ngày nay gọi là người Denisova. Đáng chú ý, ADN của họ vẫn còn hiện diện trong nhiều cộng đồng hiện đại ở châu Á và châu Đại Dương, chứng minh rằng tổ tiên chúng ta từng giao phối với nhiều nhóm người khác nhau chứ không phát triển hoàn toàn tách biệt.

Một phát hiện khác làm thay đổi hiểu biết về các nền văn minh cổ là việc giải mã chữ tượng hình Maya trong nửa sau thế kỷ XX. Trước đó, nhiều người cho rằng người Maya chủ yếu là một xã hội hòa bình chuyên nghiên cứu thiên văn. Khi các văn bản được đọc hiểu, lịch sử thực sự hiện ra với những cuộc chiến tranh, liên minh chính trị, các triều đại và những cuộc tranh giành quyền lực kéo dài hàng thế kỷ. Hình ảnh về nền văn minh Maya vì thế trở nên đầy đủ và chân thực hơn nhiều.

Ảnh: emo

Tại Anh, phân tích ADN cổ từ hàng trăm bộ hài cốt đã cho thấy dân cư quần đảo này từng trải qua nhiều làn sóng di cư quy mô lớn trong thời tiền sử. Kết quả này góp phần thay đổi quan điểm cho rằng sự phát triển văn hóa chủ yếu diễn ra liên tục tại chỗ, thay vào đó nhấn mạnh vai trò của những cuộc dịch chuyển dân cư trong việc hình thành các xã hội cổ đại.

Ngày nay, những công nghệ hiện đại như quét laser LiDAR xuyên qua tán rừng, phân tích ADN cổ, đồng vị phóng xạ hay trí tuệ nhân tạo đang giúp các nhà khảo cổ phát hiện ngày càng nhiều dấu tích từng bị chôn vùi. Hàng nghìn thành phố cổ, mạng lưới giao thông, hệ thống canh tác và các công trình kiến trúc đã được nhận diện mà không cần khai quật quy mô lớn. Mỗi phát hiện mới đều nhắc nhở rằng lịch sử không phải là điều bất biến mà là bức tranh liên tục được hoàn thiện khi bằng chứng mới xuất hiện.

Có lẽ điều thú vị nhất của khảo cổ học không nằm ở những báu vật bằng vàng hay các công trình kỳ vĩ, mà ở khả năng khiến con người phải đặt lại những câu hỏi tưởng chừng đã có lời giải. Và biết đâu, ngay dưới lớp đất ở một nơi nào đó trên thế giới hôm nay vẫn đang ẩn giấu một phát hiện đủ sức thay đổi toàn bộ câu chuyện về nguồn gốc của chính chúng ta.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Khám phá khảo cổ làm thay đổi lịch sử nhân loại #Phát hiện Göbekli Tepe và công trình cổ đại #Nguồn gốc loài người và sự tiến hóa #Chữ tượng hình Maya và lịch sử chiến tranh #Công nghệ hiện đại trong khảo cổ học

Bài liên quan

Kho tri thức

Bộ xương dưới bãi đỗ xe- bí mật 500 năm của vị vua nước Anh mất tích

Một phát hiện khảo cổ kỳ lạ đã biến một bãi đỗ xe bình thường ở Leicester thành nơi hé lộ bí mật chôn vùi suốt hơn 500 năm.

Năm 2012, một nhóm các nhà khảo cổ học Anh bắt đầu một cuộc tìm kiếm tưởng như không tưởng: tìm mộ của Richard III, vị vua cuối cùng của triều đại Plantagenet, người đã biến mất khỏi lịch sử sau trận chiến Bosworth năm 1485. Điều đặc biệt là họ không tìm kiếm trong một nhà thờ cổ hay một nghĩa trang hoàng gia, mà dưới một bãi đỗ xe ở trung tâm thành phố Leicester.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn chưa lời giải trong lăng mộ Tutankhamun sau hơn 100 năm

Hơn một thế kỷ sau khi được phát hiện, lăng mộ Tutankhamun vẫn liên tục hé lộ những bí mật khiến cả giới khảo cổ lẫn công chúng kinh ngạc.

Lăng mộ của Tutankhamun là một trong những phát hiện khảo cổ nổi tiếng nhất mọi thời đại, nhưng điều thú vị là giá trị của nó không nằm ở quy mô. So với nhiều pharaoh khác, nơi an nghỉ của vị vua trẻ này thực tế khá nhỏ. Chính sự khiêm tốn ấy lại vô tình giúp nó tránh khỏi những kẻ trộm mộ trong hơn 3.000 năm. Khi nhà khảo cổ Howard Carter mở cánh cửa bị niêm phong vào năm 1922, ông đã bắt gặp một cảnh tượng gần như nguyên vẹn với hơn 5.000 hiện vật quý giá chất kín các căn phòng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bất ngờ chiếc búa làm từ xương voi 500.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học đã xác định chiếc búa làm từ xương voi có niên đại gần 500.000 năm. Được tìm thấy ở miền nam nước Anh, đây là công cụ bằng xương voi cổ nhất từng được phát hiện ở châu Âu.

Theo các nhà nghiên cứu từ UCL và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, công cụ này có lẽ được tạo ra bởi người Neanderthal hoặc Homo heidelbergensis thời kỳ đầu. Thay vì dùng làm búa nặng, nó hoạt động như một công cụ gõ mềm hơn, được sử dụng để sửa chữa và mài sắc rìu đá và các dụng cụ cắt khác.

elephant-bone-tool.jpg
Công cụ làm từ xương voi, thể hiện bề mặt phẳng dùng để đập - Ảnh: NHM Photo Unit.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới