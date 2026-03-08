Trao 100 phần quà cho gia đình chính sách trước ngày hội bầu cử

Những phần quà nhu yếu phẩm được trao tặng cho các gia đình chính sách tại Lâm Đồng, góp phần chia sẻ khó khăn và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Sáng 8/3, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND phường Phú Thủy tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn, hưởng ứng các hoạt động chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của lực lượng Công an và các mạnh thường quân đối với người dân. Ảnh: Tú Trâm

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, do Tổ địa bàn Khu vực III – Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà tài trợ thực hiện.

Tại chương trình, 100 phần quà đã được trao tận tay các gia đình chính sách tại khu phố 2, phường Phú Thủy. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, gồm mì tôm và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

100 phần quà gồm mì tôm và nhu yếu phẩm được trao tặng cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Tú Trâm

Đại diện ban tổ chức cho biết, dù giá trị vật chất không lớn nhưng chương trình thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trong việc chăm lo đời sống người dân, nhất là các gia đình thuộc diện chính sách.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn góp phần động viên các gia đình tiếp tục ổn định cuộc sống, tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt trong thời điểm cả nước hướng đến ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.