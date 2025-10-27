Thợ lặn phát hiện 3 xác tàu đắm hàng ngàn tuổi chất đầy hàng hóa

Các chuyên gia và thợ lặn tìm thấy 3 xác tàu đắm ở đầm phá Tantura dọc theo bờ biển phía Bắc Israel. Xác tàu cổ nhất có từ thế kỷ 11 trước Công nguyên.
Tình huống vượt xe sai làn khiến người phụ nữ đi xe máy ngã nhào ngay trước đầu xe tải, khoảnh khắc khiến ai chứng kiến cũng phải thót tim.
3 con giáp thông minh, sáng suốt. Công việc làm ăn của họ trở nên thuận lợi, cơ hội thu lời lớn liên tiếp xuất trong mùa đông 2025 này.
Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn Rodinskoye, mở rộng quyền kiểm soát phía bắc Pokrovsk và đẩy lực lượng Ukraine vào tình thế bị bao vây nguy hiểm.
Ngôi nhà như một lời nhắc nhở về nguồn cảm hứng để bảo tồn, trân trọng vẻ đẹp yên bình và giá trị vượt thời gian của kiến trúc nông thôn truyền thống.
Các nhà khảo cổ học ở Thái Lan đã có một khám phá phi thường, khai quật được tấm vàng độc lạ ẩn giấu bên dưới bức tượng Phật nằm.
Chuyên gia bảo mật cảnh báo phần mềm gián điệp ClayRat đang giả dạng TikTok, YouTube, Google Photos để đọc lén tin nhắn, chụp ảnh người dùng mà không hay biết.
Đàn cua đỏ gồm hàng chục triệu con trên đảo Giáng sinh đã thực hiện cuộc di cư hàng năm. Chúng di chuyển từ nơi ở trong rừng đến bãi biển để đẻ trứng.
Nhà vô địch Rally châu Âu 2025 đã cầm lái chiếc Skoda Superb Diesel chạy 2.831 km chỉ với 1 bình dầu, lập kỷ lục Guinness và nhắm tới mốc 3.000 km tiếp theo.
Trang phục và thần thái giống Rosé (Blackpink) đã giúp một người hâm mộ tên Buknum nhận được sự tương tác đặc biệt từ chính các thành viên Blackpink.
Mới đây, Chi Pu đã gây 'bão' mạng xã hội khi tung loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ dưỡng, khoe trọn vóc dáng chuẩn mực cùng thần thái ngày càng cuốn hút.
Sau những ồn ào xoay quanh đoạn clip được cho là cảnh hôn một người đàn ông lạ mặt, Louis Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh tình tứ bên bạn trai Việt kiều.
Olly Dowden tâm sự với siêu mẫu Hà Anh, trong mắt anh, cô luôn hoàn hảo nên không muốn cô thay đổi bất kì điều gì.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/10, Bạch Dương nên tìm hiểu kỹ khi đầu tư, đừng nghe xúi giục. Thiên Bình dễ tìm được quý nhân, tài lộc sáng sủa.
Nằm trên đảo Menorca (Tây Ban Nha), mộ đá Naveta des Tudons là một trong những công trình đá cổ nhất châu Âu, mang dáng hình con tàu úp độc đáo.
Archelon là sinh vật khổng lồ từng bơi lội giữa đại dương cổ đại, được xem là loài rùa biển lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Ẩn mình trong dãy Tà Xùa hùng vĩ, Phu Sa Phìn là điểm trekking mới thu hút du khách bởi khung cảnh rừng nguyên sinh rêu phong và biển mây trắng bồng bềnh.
Dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ của hai con, Diệp Lâm Anh thường xuyên diện áo ngắn cũn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế và sang trọng hiếm có.
Haval vừa hé lộ chi tiết của mẫu H6L, phiên bản trục cơ sở kéo dài thuộc dòng H6. Xe sẽ ra mắt vào tháng 11/2025 tới, với hai tùy chọn động cơ 1.5L và 2.0L
Bầu trời nước Nga rực sáng trong đêm khi 121 UAV Ukraine lao đến từ bốn hướng, mở màn cho trận đối đầu dữ dội giữa công nghệ và ý chí con người.
Căn nhà của diễn viên Trương Phương và chồng Tây ở New Zealand rất rộng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, có hồ cá, chỗ nuôi gia súc, gia cầm...
Chinh phục “sống lưng khủng long” Bình Liêu, du khách được leo 2.000 bậc thang, ngắm mây núi hùng vĩ và săn cỏ lau trắng tinh khôi giữa đại ngàn.