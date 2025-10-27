Hà Nội

Thợ lặn phát hiện 3 xác tàu đắm hàng ngàn tuổi chất đầy hàng hóa

Kho tri thức

Thợ lặn phát hiện 3 xác tàu đắm hàng ngàn tuổi chất đầy hàng hóa

Các chuyên gia và thợ lặn tìm thấy 3 xác tàu đắm ở đầm phá Tantura dọc theo bờ biển phía Bắc Israel. Xác tàu cổ nhất có từ thế kỷ 11 trước Công nguyên.

Tâm Anh (theo ATI)
Được thợ lặn và các nhà khảo cổ phát hiện ở đầm phá Tantura dọc theo bờ biển phía Bắc Israel, 3 xác tàu đắm chở đầy hàng hóa như bát, lọ, bình, nho, chà là... Khám phá này giúp giới nghiên cứu có thêm thông tin về hoạt động thương mại thời cổ đại trên khắp Địa Trung Hải. Ảnh: Amir Yurman/University of Haifa.
Đầm phá Tantura còn gọi là Phá Dor, nằm gần thành phố cảng Dor cổ xưa. Đây là lần đầu tiên các chuyên gia phát hiện hàng hóa bị chìm tại một thành phố cảng cổ xưa ở Israel. Ảnh: A. Yasur-Landau et al./Antiquity.
Theo các chuyên gia, 3 tàu đắm mới phát hiện có niên đại khác nhau. Mỗi vụ đắm tàu cách nhau vài thế kỷ, phản ánh những giai đoạn giao thương khác nhau trong thời Đồ sắt. Ảnh: Marko Runjajic.
Vụ đắm tàu cổ nhất có tên Dor M, có niên đại từ thế kỷ 11 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những chiếc bình đựng đồ và một chiếc mỏ neo có khắc chữ Cypro-Minoan, cho thấy mối liên hệ thương mại giữa Síp và Ai Cập. Ảnh: A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
Khám phá này được củng cố thêm bằng các ghi chép lịch sử về thương mại hàng hải của Ai Cập trong thời kỳ này. Báo cáo của Wenamun - một văn bản văn học Ai Cập từ khoảng năm 1000 trước Công nguyên - có mô tả các chuyến hải hành đến Dor trong thời gian này. Ảnh: A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
Vụ đắm tàu ​​lâu đời thứ hai được gọi là Dor L1. Trong xác tàu đắm có những chiếc bình Phoenicia và những chiếc bát có thành mỏng. Điều này cho thấy xác tàu đắm này có thể có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên hoặc đầu thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Ảnh: A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
Số hàng hóa này không liên quan gì đến Ai Cập, trùng khớp với bằng chứng trên đất liền cho thấy hoạt động thương mại giữa Dor và Ai Cập bắt đầu suy giảm vào thời điểm đó. Ảnh: A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
Xác tàu đắm mang tên Dor L2 là con tàu "trẻ nhất" trong số 3 tàu đắm được phát hiện. Có niên đại vào cuối thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên hoặc đầu thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, xác tàu này chứa hàng hóa còn nguyên vẹn nhất so với 2 tàu đắm còn lại. Ảnh: A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
Vào thời điểm trên, thành phố Dor được cho là một trung tâm giao thương sầm uất dưới sự kiểm soát của đế chế Babylon hoặc Assyria. Điều này được phản ánh qua các loại hàng hóa được các con tàu vận chuyển. Hàng hóa bao gồm những chiếc bình cổ kiểu Síp, quai giỏ, và những khối sắt và xỉ kim loại xốp gọi là hoa sắt, vốn là một phần của quá trình luyện sắt. Ảnh: Marko Runjajić / A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
Thêm nữa, 3 xác tàu đắm và hàng hóa được tìm thấy cho thấy các mạng lưới thương mại và kết nối kinh tế trên khắp Địa Trung Hải trong suốt thời Đồ sắt. Những tuyến đường thương mại đã phát triển và suy yếu như thế nào khi tình hình chính trị tại khu vực có sự thay đổi. Ảnh: A. Yasur-Landau et al., Antiquity (2025).
