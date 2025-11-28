Trục vớt kho báu 20 tỷ USD trong xác tàu đắm dưới biển Caribe

Hà Nội

Năm 1708, tàu San José của Tây Ban Nha được chở theo nhiều hàng hóa gồm vàng, bạc, đồ trang sức trị giá khoảng 20 tỷ USD đã bị đắm ở vùng biển Caribe.

Nằm sâu bên dưới vùng biển Caribe ngoài khơi bờ biển Colombia là xác tàu San José của hải quân Tây Ban Nha. Con tàu này đã bị tàu chiến Anh tấn công và đánh chìm vào năm 1708. Ảnh: Wikimedia Commons.
Vào thời điểm bị đánh chìm, con tàu San José trang bị 62 khẩu súng và được cho là chở một lượng hàng hóa khổng lồ gồm 200 tấn vàng, bạc và đá quý thô. Ảnh: Public Domain.
Hiện nay, kho báu trong xác tàu đắm San José ước tính có giá trị lên tới 20 tỷ USD theo giá trị hiện tại. Chính vì vậy, nhiều công ty, thợ săn kho báu nỗ lực xác định vị trí của con tàu San José. Ảnh: Armada de Colombia.
Đến năm 2015, Hải quân Colombia thông báo đã tìm thấy xác tàu San José với sự trợ giúp của một thiết bị lặn tự động. Ảnh: ARC-DIMAR 2022/Vargas Ariza et al. Antiquity 2025.
Mới đây, Colombia thông báo đã trục vớt thành công những hiện vật đầu tiên từ xác tàu đắm San José chìm ở vùng biển Caribe hơn 300 năm trước. Ảnh: Colombian Presidency.
Những hiện vật đầu tiên được Colombia trục vớt từ tàu San José bao gồm các đồng tiền bằng vàng và đồng, cũng như một khẩu pháo. Ảnh: Colombian Presidency.
Chính phủ Colombia cho biết việc tìm thấy kho báu là một phần của một dự án nghiên cứu lớn hơn, với hy vọng đem lại các manh mối về tình hình kinh tế, xã hội và chính trị của châu Âu vào đầu thế kỷ 18. Ảnh: Woods Hole Oceanographic Institution/Colombian Ministry of Culture.
Tuy nhiên, tàu San José đang là trung tâm của một cuộc tranh chấp pháp lý giữa chính phủ Colombia và một công ty cứu hộ hàng hải có trụ sở tại Mỹ tên là Sea Search-Armada (SSA). Ảnh: EPA.
Trong khi Colombia khẳng định rằng đã phát hiện ra tàu San José vào năm 2015, công ty Sea Search-Armada khẳng định đã phát hiện tàn tích con tàu năm 1982. Sea Search-Armada đã khởi kiện tại Tòa án Trọng tài thường trực, tuyên bố họ có quyền được hưởng khoảng 10 tỷ USD giá trị kho báu trên xác tàu đắm trên. Ảnh: EPA.
Liên quan đến tàu San José, chính phủ Tây Ban Nha cho rằng nước này vẫn sở hữu con tàu do đây là tàu của hải quân Tây Ban Nha khi bị đắm. Ảnh: EPA.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
GALLERY MỚI NHẤT