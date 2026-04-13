Quân sự - Thế giới

Phát hiện thiết bị mồi bẫy tên lửa Mỹ tại Iraq, phản ánh chiến tranh hiện đại

Thiết bị AN/ALE-50 giúp máy bay Mỹ tránh tên lửa đất đối không, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của tác chiến điện tử trong chiến tranh hiện đại.

Nguyễn Cúc

Một thiết bị mồi bẫy tên lửa do Mỹ sản xuất đã được phát hiện tại Iraq, làm dấy lên sự chú ý về vai trò của tác chiến điện tử trong các chiến dịch không kích hiện đại.

Theo Defence Blog, vật thể được tìm thấy được xác định là AN/ALE-50 - hệ thống mồi bẫy kéo phía sau máy bay, thường được sử dụng để đánh lừa tên lửa dẫn đường bằng radar.

Hình ảnh thực tế một thiết bị bẫy mồi kéo theo (towed decoy) AN/ALE-50 được tìm thấy tại khu vực Al-Hafa, Iraq sau một chiến dịch không kích. Thiết bị này được thiết kế để đánh lạc hướng các tên lửa phòng không điều khiển bằng radar, bảo vệ an toàn cho máy bay chiến đấu.

Các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy thiết bị vẫn còn khá nguyên vẹn, với các ký hiệu sản xuất tại Mỹ, phù hợp với cấu trúc của hệ thống AN/ALE-50.

Cơ chế hoạt động của “mồi bẫy”

AN/ALE-50 là một hệ thống đặc biệt được kéo phía sau máy bay bằng cáp quang. phát tín hiệu radar mô phỏng hoặc khuếch đại tín hiệu của máy bay và khi tên lửa khóa mục tiêu, mồi bẫy sẽ thu hút đòn tấn công thay cho máy bay. Nhờ đó, phi công có thể tránh bị bắn trúng mà không cần trực tiếp đánh chặn tên lửa.

Đây là một phần quan trọng trong chiến thuật chế áp phòng không (SEAD) – sử dụng các biện pháp điện tử để làm suy yếu hoặc đánh lừa hệ thống phòng không đối phương.

Tiêm kích F-16 thả mồi bẫy để đánh lạc hướng tên lửa đối phương trong khi bay trên khu vực có địa hình núi tuyết.

Vì sao thiết bị xuất hiện tại Iraq?

Việc phát hiện mồi bẫy cho thấy máy bay Mỹ đã triển khai biện pháp phòng vệ chủ động trong môi trường có nguy cơ cao từ tên lửa đất đối không.

Theo các chuyên gia, có hai khả năng, một là hiết bị được thả ra trong quá trình né tránh tên lửa và hai là được tách khỏi máy bay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Các hệ thống mồi bẫy kiểu này vốn được thiết kế là vật tư tiêu hao, có thể mất đi trong quá trình tác chiến. Sự xuất hiện của AN/ALE-50 phản ánh một xu hướng rõ rệt: tác chiến điện tử ngày càng quan trọng không kém vũ khí tấn công.

Các loại mồi bẫy tương tự đã được Mỹ và NATO sử dụng từ lâu nhằm đánh lừa radar và tiêu hao đạn phòng không đối phương.

Việc phải sử dụng mồi bẫy cho thấy môi trường tác chiến tại Iraq và khu vực Trung Đông hiện nay không hề an toàn đối với máy bay hiện đại.

Trong bối cảnh xung đột leo thang liên quan đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm, các mối đe dọa như tên lửa đất đối không, UAV tấn công và hệ thống radar phân tán đang khiến không phận khu vực trở nên ngày càng nguy hiểm.

Sự xuất hiện của AN/ALE-50 tại Iraq không chỉ là một chi tiết kỹ thuật, mà còn phản ánh cách chiến tranh hiện đại đang thay đổi.

Thay vì chỉ dựa vào tốc độ và hỏa lực, máy bay ngày nay phải kết hợp công nghệ đánh lừa, gây nhiễu và tác chiến điện tử để tồn tại.

Trong bối cảnh phòng không ngày càng phát triển, những “mồi bẫy” như AN/ALE-50 có thể trở thành yếu tố sống còn quyết định thành bại của các chiến dịch không kích.

Defence Blog
https://defence-blog.com/u-s-anti-missile-decoy-found-in-iraq-after-air-operation/
Bài liên quan

Tai nạn máy bay tiếp dầu Mỹ tại Iraq làm tăng căng thẳng Trung Đông

Một máy bay KC-135 của Mỹ rơi khi hỗ trợ chiến dịch chống Iran, làm nổi bật rủi ro trong các hoạt động không kích quy mô lớn.

Trong chiến dịch quân sự Operation Epic Fury nhằm vào Iran, Không quân Mỹ đã triển khai máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker để hỗ trợ các tiêm kích hải quân F/A-18F Super Hornet thực hiện các đòn không kích tầm xa.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), việc tiếp nhiên liệu trên không giúp tiêm kích duy trì thời gian hoạt động lâu hơn, tăng cường khả năng tấn công và phản ứng nhanh trước các mục tiêu mới trên chiến trường.

Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu tại Iraq

Toàn bộ sáu thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu quân sự KC-135 của Mỹ bị rơi ở miền tây Iraq đã được xác nhận thiệt mạng.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiếc máy bay gặp nạn vào ngày 12/3 trong khi hoạt động cùng một máy bay khác. Quân đội Mỹ cho biết vụ rơi máy bay không phải do hỏa lực của đối phương hay hỏa lực đồng minh gây ra, và nguyên nhân đang được điều tra. Một quan chức Mỹ xác nhận, chiếc máy bay còn lại trong sự cố cũng là máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, nhưng đã hạ cánh an toàn.

Máy bay KC-135 của quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Máy bay KC-135 của quân đội Mỹ. (Ảnh: Reuters)

