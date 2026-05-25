Gần 50.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào cuộc đua vào lớp 10

Hơn 49.000 học sinh Nghệ An bước vào kỳ thi lớp 10 sáng 25/5, tăng hơn 10.000 thí sinh so với năm trước.

Sáng 25/5, hơn 49.000 học sinh lớp 9 tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây được xem là mùa tuyển sinh có áp lực lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi số lượng thí sinh tăng đột biến.

Các thí sinh dự thi tại trường THPT Hà Huy Tập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 10.247 em so với năm 2025. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục đã bố trí 73 điểm thi với 2.092 phòng thi và huy động hơn 7.187 cán bộ, giáo viên, lực lượng an ninh, y tế tham gia làm nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5. Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Trong số các trường THPT trên địa bàn, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục là “điểm nóng” tuyển sinh khi có tới 2.062 hồ sơ đăng ký dự thi, cao nhất toàn tỉnh. Đồng thời, đây cũng là trường có số lượng học sinh được tuyển thẳng nhiều nhất với 47 em, chủ yếu là học sinh đạt giải quốc gia và học sinh diện hòa nhập. Trong khi đó, Trường THPT Mường Quạ có số lượng đăng ký thấp nhất với 201 thí sinh.

Áp lực tuyển sinh năm nay được đánh giá đặc biệt lớn tại khu vực thành phố Vinh và các địa bàn trung tâm. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh tăng chỉ tiêu ở nhiều trường công lập nhằm giảm sức ép cạnh tranh. Riêng khu vực Vinh tăng gần 1.000 chỉ tiêu so với năm trước.

Đáng chú ý, sau khi thống kê số lượng đăng ký dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh đối với một số trường có lượng hồ sơ tăng cao như THPT Hoàng Mai, THPT Hoàng Mai 2 và THPT Cửa Lò 2. Riêng hai trường tại thị xã Hoàng Mai được tăng thêm 132 chỉ tiêu, giúp nâng tỷ lệ cơ hội vào trường công lập của học sinh địa phương từ 72% lên 79%.

Kỳ thi năm nay cũng ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong công tác tuyển sinh. Thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng, trong đó có 2 nguyện vọng vào trường công lập. Đặc biệt, tất cả các trường công lập đều dành 20% chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 thay vì chỉ áp dụng ở một số trường vùng khó khăn như trước.

Một điểm mới khác là từ năm 2026, Nghệ An sẽ không cho phép đổi nguyện vọng sau thi và dừng tuyển sinh các lớp tiên tiến.

Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, ngành giáo dục Nghệ An áp dụng hàng loạt biện pháp siết chặt quy chế thi. Việc ra đề được thực hiện theo hình thức bốc thăm bảo mật tuyệt đối; bài thi được chấm hai vòng độc lập, cách ly và giám sát nghiêm ngặt. Đồng thời, giáo viên không được coi thi tại chính trường nơi mình công tác nhằm hạn chế tối đa tiêu cực.

Ngoài ra, lực lượng công an, y tế, giao thông và thanh niên tình nguyện cũng được huy động hỗ trợ tại các điểm thi, cùng với các phương án phòng chống gian lận công nghệ cao và ứng phó thời tiết cực đoan.

Với số lượng thí sinh tăng mạnh cùng nhiều thay đổi trong quy chế tuyển sinh, kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Nghệ An được đánh giá vừa căng thẳng, vừa có tính cạnh tranh cao hơn hẳn các năm trước.

