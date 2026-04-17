Bắt nhanh kẻ sát hại vợ cũ ở Hà Tĩnh

Sau khi sát hại vợ cũ, Trần Văn Thắng (Hà Tĩnh) đã bỏ trốn và bị lực lượng Công an bắt giữ tại một cánh đồng gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 17/4, thông tin từ Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 16/4, Trần Văn Thắng đến nhà bố mẹ vợ cũ là chị Lê Thị M. (40 tuổi, trú cùng tổ dân phố). Tại đây, đối tượng đề nghị bố mẹ chị M. vào trong để hai người nói chuyện riêng.

Trong quá trình nói chuyện giữa Thắng và chị M xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ Thắng rút con dao trong người ra tấn công vào cổ chị M khiến chị gục xuống.

Đối tượng Trần Văn Thắng bị bắt giữ.

Sau khi gây án, Thắng chạy trốn trong đêm. Chị M được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Trần Văn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng gần hiện trường.

Được biết, chị M. và Thắng đã ly hôn, có với nhau hai người con chung. Thời gian qua, chị M. đi lao động ở nước ngoài và mới trở về thăm gia đình thì không may xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.