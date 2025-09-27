Phát hiện thi thể nam giới bị xích vào cây cao su

Thi thể đang phân hủy của một người đàn ông không rõ danh tính được tìm thấy trong tình trạng bị xích vào một cây cao su trong đồn điền bỏ hoang ở Ấn Độ.

Theo trang Onmanorama, người dân địa phương đang thu hoạch ớt thì phát hiện thi thể đang phân hủy của một người đàn ông không rõ danh tính trong tình trạng bị xích vào một cây cao su trong đồn điền bỏ hoang ở Mukkadavu, Ấn Độ.

"Thi thể được tìm thấy cách cầu Mukkadavu khoảng 600 mét vào chiều 23/9", nguồn tin cho hay.

Đồn điền cao su nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Manorama.

Một chiếc túi rách, kéo, một cái cưa và chai lọ cũng được tìm thấy tại hiện trường. Khu vực này gần đây không cho phép khai thác cao su và cây dại mọc um tùm.

Cảnh sát cho biết khuôn mặt và một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân bị bỏng, thi thể đã bị phân hủy đến mức không thể nhận dạng. Một sợi dây chuyền được tìm thấy quanh cổ.

Lực lượng cứu hỏa Punalur đã cắt đứt sợi xích trói thi thể, sau đó đưa thi thể đến nhà xác Bệnh viện Punalur Taluk. Việc khám nghiệm tử thi được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Y Parippally vào ngày 24/9.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

