Phát hiện thi thể nam giới bị xích vào cây cao su

Thi thể đang phân hủy của một người đàn ông không rõ danh tính được tìm thấy trong tình trạng bị xích vào một cây cao su trong đồn điền bỏ hoang ở Ấn Độ.

An An (Theo Onmanorama)

Theo trang Onmanorama, người dân địa phương đang thu hoạch ớt thì phát hiện thi thể đang phân hủy của một người đàn ông không rõ danh tính trong tình trạng bị xích vào một cây cao su trong đồn điền bỏ hoang ở Mukkadavu, Ấn Độ.

"Thi thể được tìm thấy cách cầu Mukkadavu khoảng 600 mét vào chiều 23/9", nguồn tin cho hay.

ando.png
Đồn điền cao su nơi phát hiện thi thể. Ảnh: Manorama.

Một chiếc túi rách, kéo, một cái cưa và chai lọ cũng được tìm thấy tại hiện trường. Khu vực này gần đây không cho phép khai thác cao su và cây dại mọc um tùm.

Cảnh sát cho biết khuôn mặt và một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân bị bỏng, thi thể đã bị phân hủy đến mức không thể nhận dạng. Một sợi dây chuyền được tìm thấy quanh cổ.

Lực lượng cứu hỏa Punalur đã cắt đứt sợi xích trói thi thể, sau đó đưa thi thể đến nhà xác Bệnh viện Punalur Taluk. Việc khám nghiệm tử thi được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Y Parippally vào ngày 24/9.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
Bài liên quan

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể 5 người trong một gia đình

Thi thể 5 người trong một gia đình được phát hiện tại một căn nhà thuê ở Ấn Độ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Theo NDTV, một cặp vợ chồng cùng 3 người con của họ được phát hiện đã tử vong tại ngôi nhà thuê ở Bagodara, Ahmedabad, Ấn Độ, vào sáng 20/7.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và xe cứu thương đã tới hiện trường đưa cả 5 người đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ tuyên bố họ đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là Vipul Vaghela, 32 tuổi, vợ anh là Sonal Vaghela (26 tuổi) và các con Kareena (11 tuổi), Mayur (8 tuổi) và Princy (5 tuổi).

Xem chi tiết

Thế giới

Phát hiện thi thể hai nữ sinh dưới giếng gây bàng hoàng

Thi thể của hai nữ sinh đã được tìm thấy trong một cái giếng ở Giridih, bang Jharkhand, Ấn Độ. 

Theo NDTV, cảnh sát ngày 19/9 cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện hai thi thể nữ sinh trong giếng ở Ấn Độ.

Danh tính của hai nữ sinh được xác định là Zahida Khatoon (13 tuổi) và Gulabsha Praveen (14 tuổi), đều là học sinh lớp 8 của Trường trung học Chiruwa-Kapilo.

Xem chi tiết

Thế giới

Rúng động vụ phát hiện thi thể 3 mẹ con trong nhà

Thi thể người mẹ và hai con gái được phát hiện trong nhà riêng ở Delhi, Ấn Độ. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo India Today, cảnh sát đã nhận được tin báo về vụ án mạng tại ngôi nhà ở khu vực Karawal Nagar, Delhi, vào sáng 9/8. Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện một phụ nữ 28 tuổi và hai con gái của cô (7 tuổi và 5 tuổi) đã tử vong trong phòng.

ando.png
Nghi phạm được xác định là Pardeep Kashyap, chồng của người phụ nữ. Ảnh: IT.
Xem chi tiết

