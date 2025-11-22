Hà Nội

Phát hiện tàu chở hàng 600 năm tuổi từ triều đại Joseon ngoài khơi Hàn Quốc

Kho tri thức

Phát hiện tàu chở hàng 600 năm tuổi từ triều đại Joseon ngoài khơi Hàn Quốc

Khám phá con tàu cổ xưa mang dấu tích lịch sử, cùng nhiều hiện vật quý giá từ triều đại Joseon, giúp hiểu rõ hơn về quá khứ Hàn Quốc.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật dưới biển ngoài khơi đảo Taean, phía tây Hàn Quốc, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Đó là xác một con tàu chở hàng 600 năm tuổi có từ triều đại Joseon. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Được đặt tên là Mado 4, con tàu bị chìm vào khoảng năm 1.420 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Phần thân tàu còn lại dài khoảng 11 mét và rộng khoảng 4,8 mét. Mạn trái bị hư hại nặng khi con tàu bị lật úp, trong khi mạn phải còn trong tình trạng khá tốt. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Các nhà khảo cổ học của Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy nhiều hiện vật, bao gồm 63 thẻ gỗ có khắc chữ ghi chú vị trí khởi hành và điểm đến của con tàu. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Các thẻ này được khắc dòng chữ "Naju Gwangheungchang", có nghĩa là con tàu đã khởi hành từ Naju, Nam Jeolla, chở cống phẩm và ngũ cốc đến Gwangheungchang tại Hanyang. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Họ còn phát hiện ra 152 mảnh đồ gốm Buncheong màu xanh lam nhạt, có khắc chữ "Naeseom", ám chỉ Naeseomsi, quan chức nhà nước chịu trách nhiệm quản lý thực phẩm và đồ uống cống phẩm cấp cho triều đình và các quan chức cấp cao. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
Đây cũng là con tàu duy nhất còn sót lại của triều đại Joseon được khai quật. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Di sản Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc.
#Con tàu #triều đại #Joseon #hàng hóa #biển

