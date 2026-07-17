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Kho tri thức

Phát hiện sử thi Iliad của Homer trên xác ướp Ai Cập 1.600 tuổi

Tại thành phố Oxyrhynchus của Ai Cập cổ đại, các nhà khảo cổ đã tìm thấy cuộn giấy papyrus chứa đoạn trích từ sử thi Iliad của Homer trên một xác ướp thời La Mã có niên đại khoảng 1.600 năm.

Tuệ Minh

Các nhà nghiên cứu cho biết đây là trường hợp đầu tiên được biết đến trong lịch sử khảo cổ học mà một văn bản văn học Hy Lạp được cố ý đưa vào quá trình ướp xác.

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Các mảnh giấy được dùng để ước xác chứa nội dung được xác định là một phần của sử thi Iliad.

Phát hiện này được thực hiện bởi Đoàn khảo cổ Oxyrhynchus, do Maite Mascort và Esther Pons chỉ đạo thông qua Viện Nghiên cứu Cận Đông cổ đại (IPOA) thuộc Đại học Barcelona.

Trong các cuộc khai quật được tiến hành từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2025, một nhóm do Núria Castellano dẫn đầu đã phát hiện một xác ướp thời La Mã trong lăng mộ 65 thuộc Khu vực 22. Trên bụng xác ướp là một cuộn giấy papyrus được đặt ở đó một cách cố ý như một phần của nghi thức ướp xác.

Trước đây, đoàn khảo cổ đã phát hiện những bản thảo giấy cói Hy Lạp được đặt theo cách tương tự trong các cuộc khai quật trước đó. Tuy nhiên, những văn bản đó luôn mang tính chất ma thuật hoặc nghi lễ. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm văn học, cụ thể là sử thi Iliad của Homer, được xác định trong vai trò này.

Dựa trên phân tích văn bản của nhà nghiên cứu về giấy cói Leah Mascia, GS Adiego xác định, đoạn văn này đến từ "Danh sách tàu thuyền" trong Quyển II của sử thi. Phần nổi tiếng này liệt kê các lực lượng Hy Lạp đang chuẩn bị cho cuộc chiến thành Troy và được coi là một trong những đoạn văn nổi tiếng nhất trong văn học phương Tây.

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Một xác ướp trong khu vực 22 thuộc thành Oxyrhynchus cổ đại ở Ai Cập.

Phát hiện này được thực hiện tại nghĩa địa Al Bahnasa, một địa điểm khảo cổ được xác định là thành phố Oxyrhynchus cổ đại, một trong những thành phố quan trọng nhất của Ai Cập thời Hy Lạp-La Mã. Nằm cách Cairo khoảng 190 km về phía nam, gần nhánh Bahr Yussef của sông Nile, địa điểm này từ lâu đã nổi tiếng vì lưu giữ hàng nghìn bản thảo giấy cói cổ.

Các cuộc khai quật đã phát hiện ra một khu phức hợp tang lễ gồm ba phòng chôn cất bằng đá vôi chứa các xác ướp thời La Mã và các quan tài gỗ được trang trí công phu. Nhiều ngôi mộ đã bị hư hại do nạn cướp bóc trong quá khứ, khiến một số hiện vật bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ai Cập tổ chức lễ diễu hành đưa xác ướp pharaoh về 'nhà mới' | Vietnamplus
IPOA/University of Barcelona
#Khám phá xác ướp Ai Cập cổ đại #Văn bản Iliad trong nghi lễ ướp xác #Phát hiện papyrus Hy Lạp cổ đại #Nghiên cứu văn học Hy Lạp cổ #Khai quật thành phố Oxyrhynchus

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