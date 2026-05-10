Câu chuyện bi thảm đằng sau xác ướp pharaoh kỳ lạ

Một phát hiện khảo cổ học độc đáo đã hé lộ xác ướp pharaoh kỳ lạ, kết quả chụp CT xác nhận rằng, ông đã gặp phải một số phận bi thảm trước khi qua đời.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Theo đó, các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện một xác ướp pharaoh khác thường trong sa mạc nóng bỏng ở miền Nam Ai Cập. Ông ấy có tên là Sekenier Ta'a II. Theo các ghi chép lịch sử rải rác, vị pharaoh này chỉ trị vì Ai Cập cổ đại trong vài năm trước khi cuộc đời ông kết thúc đột ngột bởi một vụ ám sát. Với thời gian trôi qua và những tiến bộ trong phương pháp khoa học, các nhà khoa học đã hiểu rõ hơn về sự thật đằng sau cái chết của ông, hé lộ bạo lực và giai đoạn biến động mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.

Ngay sau khi xác ướp được phát hiện, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu những quan sát và phân tích sơ bộ. Trong nhiều cuộc kiểm tra, các nhà nghiên cứu nhận thấy một sự thật đáng lo ngại, đầu của ông ấy đã bị va đập mạnh. Với công nghệ hiện đại như chụp CT, các nhà khoa học cuối cùng đã có thể xác định chính xác nhiều vết thương trên đầu của Sékenner Ta'a II. Thông qua phân tích hình ảnh tỉ mỉ, họ đã phát hiện ra năm vết thương nghiêm trọng ở đầu, tất cả đều trở thành bằng chứng quan trọng về cái chết của ông.

Ảnh: @Sohu.

Về việc ai đã kết liễu đời vị pharaoh này, giới học thuật vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Một giả thuyết cho rằng có thể đó là một vị pharaoh khác, người cùng cai trị miền bắc Ai Cập, đã tàn nhẫn xử tử Sekenel Ta'a II sau khi chinh phục thành công các vùng lãnh thổ phía Nam. Một quan điểm khác cho rằng, ông đã tử trận trong các cuộc chiến chống lại các pharaoh từ các vùng khác. Vẫn còn những học giả khác đưa ra một khả năng bi thảm hơn, ông bị kẻ thù lặng lẽ sát hại trong giấc ngủ. Có lẽ chỉ có chính Sekenel Ta'a II mới biết kẻ giết người là ai.

Còn các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, Sékenel-Ta'a II qua đời ở tuổi khoảng 40, với những vết thương rõ ràng trên má trái, tai phải, mũi, mắt phải và trán. Những vết thương này cho thấy ông có thể đã bị tấn công bởi một nhóm người. Bí ẩn về cái chết của Sékenel-Ta'a II có thể sẽ không bao giờ được giải đáp hoàn toàn. Nhưng trong số tất cả các xác ướp pharaoh được tìm thấy, ông chắc chắn đã phải chịu số phận bi thảm nhất.

Kho tri thức

Khai quật mộ cổ Thiểm Tây, chuyên gia rùng mình vì cảnh tượng bên trong

Một ngôi mộ quý tộc thời Chiến Quốc ở Thiểm Tây (Trung Quốc) khiến giới khảo cổ sốc khi phát hiện hàng loạt hài cốt nghi là trộm mộ bị “bẫy cát” chôn vùi.

Tại Thiểm Tây (Trung Quốc), một vùng đất cổ xưa đã lặng lẽ hé lộ một phần lịch sử bị lãng quên từ lâu. Đó là một ngôi mộ cổ đã được phát hiện, với hài cốt nằm rải rác khắp căn phòng mộ, khiến các chuyên gia phải thốt lên: bọn trộm mộ đã bị bẫy.

Trở lại quá khứ, việc cướp mộ đã tồn tại từ thời cổ đại. Những người kiếm sống bằng nghề này gần như song hành cùng lịch sử. Tào Tháo, người sáng lập nước Tào Ngụy thời Tam Quốc, đã huấn luyện một nhóm cướp mộ để giải quyết tình trạng thiếu kinh phí quân sự, gọi họ là "Những kẻ cướp mộ".

Kho tri thức

Bí ẩn thi hài hai trẻ sơ sinh La Mã bọc vải Tyrian quý hiếm

Thi hài 2 trẻ sơ sinh La Mã được các chuyên gia khai quật tại Anh. Những đứa trẻ được bọc trong tấm vải được nhuộm bằng loại thuốc nhuộm đắt nhất thời bấy giờ.

Hai đứa trẻ sơ sinh La Mã được chôn cất ở York, Vương quốc Anh cách đây khoảng 1.700 năm. Điều khiến các chuyên gia chú ý là việc thi hài những đứa trẻ xấu số được bọc trong tấm vải màu tím Tyrian - loại thuốc nhuộm đắt nhất của vùng Địa Trung Hải cổ đại. Loại thuốc nhuộm đắt tiền này được chiết xuất từ ​​ốc biển.

Đây là lần đầu tiên bằng chứng về màu tím Tyrian được tìm thấy trên vải ở York. Trước phát hiện này, các nhà sử học phần lớn tin rằng, người La Mã thời cổ đại không thể hiện sự thương tiếc quá nhiều đối với những đứa trẻ chết yểu. Thậm chí, việc cha mẹ công khai thương tiếc con cái là điều bị cấm trong xã hội La Mã.

Kho tri thức

'Thuyền ma' đưa người chết sang cõi âm lộ diện giữa lòng thủ đô của Na Uy

Trong cuộc khai quật tại khu di tích hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 1.100 đinh tán sắt thuộc về "con thuyền ma".

"Thuyền ma" mới được các nhà khảo cổ phát hiện trong cuộc khai quật tại khu vực hoàng gia thời Trung cổ ở Oslo, Na Uy. Con thuyền bị chôn vùi dưới lòng đất thay vì được tìm thấy dưới đáy biển. Theo ước tính, con tàu có niên đại hơn 1.000 năm tuổi.

Cụ thể, các chuyên gia tìm thấy số đinh tán sắt lên tới hơn 1.100 chiếc kể từ cuộc khai quật năm 2023 đến nay. Chúng tập trung trong một khu vực tương đối nhỏ. Điều này khiến cho khả năng chúng được chôn dưới lòng đất trong nhiều khoảng thời gian khác nhau là rất thấp.

