Câu chuyện bi thảm đằng sau xác ướp pharaoh kỳ lạ

Theo đó, các nhà khảo cổ học bất ngờ phát hiện một xác ướp pharaoh khác thường trong sa mạc nóng bỏng ở miền Nam Ai Cập. Ông ấy có tên là Sekenier Ta'a II. Theo các ghi chép lịch sử rải rác, vị pharaoh này chỉ trị vì Ai Cập cổ đại trong vài năm trước khi cuộc đời ông kết thúc đột ngột bởi một vụ ám sát. Với thời gian trôi qua và những tiến bộ trong phương pháp khoa học, các nhà khoa học đã hiểu rõ hơn về sự thật đằng sau cái chết của ông, hé lộ bạo lực và giai đoạn biến động mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.

Ngay sau khi xác ướp được phát hiện, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu những quan sát và phân tích sơ bộ. Trong nhiều cuộc kiểm tra, các nhà nghiên cứu nhận thấy một sự thật đáng lo ngại, đầu của ông ấy đã bị va đập mạnh. Với công nghệ hiện đại như chụp CT, các nhà khoa học cuối cùng đã có thể xác định chính xác nhiều vết thương trên đầu của Sékenner Ta'a II. Thông qua phân tích hình ảnh tỉ mỉ, họ đã phát hiện ra năm vết thương nghiêm trọng ở đầu, tất cả đều trở thành bằng chứng quan trọng về cái chết của ông.

Về việc ai đã kết liễu đời vị pharaoh này, giới học thuật vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Một giả thuyết cho rằng có thể đó là một vị pharaoh khác, người cùng cai trị miền bắc Ai Cập, đã tàn nhẫn xử tử Sekenel Ta'a II sau khi chinh phục thành công các vùng lãnh thổ phía Nam. Một quan điểm khác cho rằng, ông đã tử trận trong các cuộc chiến chống lại các pharaoh từ các vùng khác. Vẫn còn những học giả khác đưa ra một khả năng bi thảm hơn, ông bị kẻ thù lặng lẽ sát hại trong giấc ngủ. Có lẽ chỉ có chính Sekenel Ta'a II mới biết kẻ giết người là ai.

Còn các nhà nghiên cứu suy đoán rằng, Sékenel-Ta'a II qua đời ở tuổi khoảng 40, với những vết thương rõ ràng trên má trái, tai phải, mũi, mắt phải và trán. Những vết thương này cho thấy ông có thể đã bị tấn công bởi một nhóm người. Bí ẩn về cái chết của Sékenel-Ta'a II có thể sẽ không bao giờ được giải đáp hoàn toàn. Nhưng trong số tất cả các xác ướp pharaoh được tìm thấy, ông chắc chắn đã phải chịu số phận bi thảm nhất.