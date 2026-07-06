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Kho tri thức

Bí ẩn 8 xác ướp Ai Cập cổ đại trong quan tài bằng đá vôi khổng lồ

8 xác ướp có niên đại 2.500 năm đã được phát hiện gần kim tự tháp cổ của Ai Cập.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Bộ Cổ vật Ai Cập thông báo rằng, các nhà khảo cổ đã phát hiện 8 xác ướp có niên đại hơn 2.500 năm tuổi trong một cuộc khai quật gần kim tự tháp cổ ở Dahshur, phía tây Cairo, Ai Cập.

Được biết, những xác ướp này có niên đại từ thời kỳ Hậu kỳ (khoảng năm 664 - đến năm 332 Trước Công Nguyên) của Ai Cập cổ đại. Mỗi xác ướp được phủ bằng bìa cứng có hình người (bìa cứng làm từ thạch cao và giấy cói hoặc vải lanh trộn với nhau) và được chôn cất trong các quan tài bằng đá vôi khổng lồ.

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8 xác ướp có niên đại 2.500 năm đã được phát hiện gần kim tự tháp cổ của Ai Cập. Ảnh: @Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập.

Ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập, cho biết chỉ có 3 xác ướp là còn được bảo quản tốt. Những xác ướp này được phát hiện trong quá trình khai quật góc đông nam của kim tự tháp trắng của Amenemhat II, một pharaoh thuộc triều đại thứ Mười Hai, người đã qua đời vào đầu thế kỷ 19 trước Công nguyên.

Kim tự tháp được xây dựng trong khu nghĩa địa Dahshur, một địa điểm nổi tiếng trong lịch sử với các mỏ đá vôi trắng; kim tự tháp này đã bị cướp phá, chỉ còn lại một vài di tích nhỏ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.﻿
#xác ướp #Ai Cập #cổ đại #hài cốt #kim tự tháp

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