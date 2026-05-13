Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí mật khiến mở hộp iPhone luôn mang cảm giác “đã”

Số hóa - Xe

Bí mật khiến mở hộp iPhone luôn mang cảm giác “đã”

Apple biến việc mở hộp iPhone thành một “nghi thức” đặc biệt suốt gần 20 năm nhằm tạo cảm giác cao cấp và hồi hộp cho người dùng.

Thiên Trang (TH)
Không chỉ bán smartphone, Apple từ lâu đã biến trải nghiệm mở hộp iPhone thành một phần quan trọng trong hành trình sử dụng sản phẩm, tạo nên cảm giác “đã” quen thuộc mà hàng triệu người dùng trên thế giới từng trải qua.
Không chỉ bán smartphone, Apple từ lâu đã biến trải nghiệm mở hộp iPhone thành một phần quan trọng trong hành trình sử dụng sản phẩm, tạo nên cảm giác “đã” quen thuộc mà hàng triệu người dùng trên thế giới từng trải qua.
Khác với nhiều mẫu điện thoại thông thường có thể mở hộp rất nhanh, hộp iPhone được thiết kế với độ khít gần như hoàn hảo giữa nắp và thân hộp, khiến người dùng phải từ từ nhấc nắp lên trong vài giây đầy hồi hộp trước khi chính thức nhìn thấy thiết bị bên trong.
Khác với nhiều mẫu điện thoại thông thường có thể mở hộp rất nhanh, hộp iPhone được thiết kế với độ khít gần như hoàn hảo giữa nắp và thân hộp, khiến người dùng phải từ từ nhấc nắp lên trong vài giây đầy hồi hộp trước khi chính thức nhìn thấy thiết bị bên trong.
Theo nhiều cựu lãnh đạo Apple, trải nghiệm này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà được tính toán kỹ lưỡng ngay từ thời Steve Jobs, khi ông muốn cảm giác xúc giác và tâm lý chờ đợi tạo nên ấn tượng đầu tiên về sự cao cấp của sản phẩm.
Theo nhiều cựu lãnh đạo Apple, trải nghiệm này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà được tính toán kỹ lưỡng ngay từ thời Steve Jobs, khi ông muốn cảm giác xúc giác và tâm lý chờ đợi tạo nên ấn tượng đầu tiên về sự cao cấp của sản phẩm.
Cựu giám đốc thiết kế Jony Ive cũng từng nhấn mạnh rằng bao bì không đơn thuần là lớp vỏ chứa thiết bị mà còn là một phần trong câu chuyện trải nghiệm, nơi mỗi thao tác mở hộp đều được thiết kế như một “nghi thức công nghệ” dành riêng cho người dùng Apple.
Cựu giám đốc thiết kế Jony Ive cũng từng nhấn mạnh rằng bao bì không đơn thuần là lớp vỏ chứa thiết bị mà còn là một phần trong câu chuyện trải nghiệm, nơi mỗi thao tác mở hộp đều được thiết kế như một “nghi thức công nghệ” dành riêng cho người dùng Apple.
Kể từ chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007, Apple vẫn giữ triết lý thiết kế này dù hộp đựng đã thay đổi đáng kể theo thời gian nhằm tối ưu vận chuyển và giảm tác động môi trường, đặc biệt từ thế hệ iPhone 12 khi hãng loại bỏ củ sạc và tai nghe EarPods khỏi hộp.
Kể từ chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007, Apple vẫn giữ triết lý thiết kế này dù hộp đựng đã thay đổi đáng kể theo thời gian nhằm tối ưu vận chuyển và giảm tác động môi trường, đặc biệt từ thế hệ iPhone 12 khi hãng loại bỏ củ sạc và tai nghe EarPods khỏi hộp.
Những năm gần đây, Apple tiếp tục tối giản bao bì bằng cách bỏ lớp bọc nhựa và sử dụng vật liệu tái chế nhiều hơn, trong đó hộp của iPhone 16 được công bố dùng 100% sợi tái chế nhằm giảm lượng khí thải carbon trong toàn bộ chuỗi vận chuyển toàn cầu.
Những năm gần đây, Apple tiếp tục tối giản bao bì bằng cách bỏ lớp bọc nhựa và sử dụng vật liệu tái chế nhiều hơn, trong đó hộp của iPhone 16 được công bố dùng 100% sợi tái chế nhằm giảm lượng khí thải carbon trong toàn bộ chuỗi vận chuyển toàn cầu.
Dù vậy, điều thú vị là “nghi thức mở hộp” gần như vẫn được giữ nguyên suốt gần hai thập kỷ, khi người dùng vẫn phải chờ vài giây để nắp hộp từ từ tách ra thay vì bật mở ngay lập tức như nhiều sản phẩm điện tử khác trên thị trường.
Dù vậy, điều thú vị là “nghi thức mở hộp” gần như vẫn được giữ nguyên suốt gần hai thập kỷ, khi người dùng vẫn phải chờ vài giây để nắp hộp từ từ tách ra thay vì bật mở ngay lập tức như nhiều sản phẩm điện tử khác trên thị trường.
Chính sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ này đã giúp Apple tạo ra cảm giác cao cấp đặc trưng cho iPhone, biến khoảnh khắc mở hộp thành trải nghiệm mang tính cảm xúc nhiều hơn là thao tác đơn thuần, đồng thời góp phần khiến người dùng nhớ mãi cảm giác sở hữu một chiếc iPhone mới.
Chính sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ này đã giúp Apple tạo ra cảm giác cao cấp đặc trưng cho iPhone, biến khoảnh khắc mở hộp thành trải nghiệm mang tính cảm xúc nhiều hơn là thao tác đơn thuần, đồng thời góp phần khiến người dùng nhớ mãi cảm giác sở hữu một chiếc iPhone mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#Apple #iPhone #trải nghiệm mở hộp #nghi thức công nghệ #thiết kế cao cấp #Steve Jobs

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT