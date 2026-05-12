Giả thuyết đáng sợ về việc hơn 800 ngôi sao đã 'tắt' một cách bí ẩn

Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, hơn 800 ngôi sao đã "tắt" một cách bí ẩn. Ai đứng sau chuyện này?

Một dự án nghiên cứu quốc tế có tên VASCO sau khi so sánh những bức ảnh cũ từ những năm 1950 với dữ liệu khảo sát bầu trời hiện đại, đã đưa ra một kết luận gây sốc: Trong vòng chưa đầy 70 năm, ít nhất 800 ngôi sao đã biến mất mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Sự mất tích bí ẩn của 800 ngôi sao

Việc tìm ra một ngôi sao bị mất tích không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi vì vũ trụ quá rộng lớn và có quá nhiều ngôi sao. Dự án VASCO đã thu thập hai bộ dữ liệu: một là tấm ảnh chụp vào những năm 1950 bởi Đài quan sát Hải quân Mỹ tại Đài quan sát Palomar, trong thời kỳ trước khi có máy ảnh kỹ thuật số, nơi các nhà thiên văn học in bầu trời đêm lên những tấm kính khổng lồ; bộ còn lại là bản đồ sao kỹ thuật số có độ chính xác cao được chụp bởi dự án Pan-STARRS nổi tiếng.

Nhóm nghiên cứu đã chồng ghép và so sánh hai bộ dữ liệu này, trải dài khoảng 70 năm và bao phủ khoảng 600 triệu vật thể thiên thể. Logic rất đơn giản: nếu có một điểm sáng trên phim từ những năm 1950, nhưng trong kính viễn vọng hiện đại, có độ chính xác cao, vị trí đó lại là một vùng tối đen như mực, vậy thì ngôi sao đó đã đi đâu?

Ban đầu, máy tính đã sàng lọc khoảng 150.000 đối tượng nghi ngờ. Sau khi loại bỏ tất cả các lỗi có thể xảy ra, chỉ còn lại khoảng 800 ngôi sao mất tích bí ẩn chưa được giải thích. Những ngôi sao này không chỉ mờ đi mà chúng biến mất hoàn toàn. Đây là một hiện tượng bất thường lớn trong thiên văn học bởi vì cái chết của các ngôi sao thường diễn ra chậm rãi, chứ không phải lặng lẽ đột ngột vô hình như thế.

Để hiểu được sự kỳ lạ của điều này, chúng ta cần xem xét lại "những cách chết thông thường của các ngôi sao". Theo các định luật vật lý mà chúng ta biết, chỉ có một vài con đường dẫn đến cái chết của một ngôi sao, và tất cả đều rất kịch tính: các ngôi sao khổng lồ sẽ trải qua vụ nổ siêu tân tinh, đó là màn pháo hoa sáng nhất trong vũ trụ, có khả năng chiếu sáng toàn bộ một thiên hà trong tích tắc, và để lại một sao neutron hoặc lỗ đen, cũng như một tinh vân tuyệt đẹp.

Các ngôi sao có khối lượng thấp đến trung bình giãn nở thành sao khổng lồ đỏ, sau đó từ từ thải bỏ lớp khí bên ngoài, trở thành tinh vân hành tinh, để lại một sao lùn trắng ở trung tâm. Quá trình này mất hàng chục nghìn năm, và sao lùn trắng tiếp tục tỏa sáng trong hàng tỷ năm.

Tuy nhiên, những vật thể mất tích được VASCO phát hiện không để lại tinh vân, không có tàn dư của vụ phun trào, và cũng không có tín hiệu hồng ngoại hay sóng radio nào được phát hiện tại vị trí ban đầu của chúng. Dường như mã dữ liệu của chúng đã bị vũ trụ xóa mất.

"Quả cầu Dyson" và giả thuyết đáng sợ

Hiện nay, cộng đồng khoa học chỉ có hai lời giải thích khả thi cho hiện tượng này: hoặc chúng ta đã phát hiện ra những hiện tượng vật lý hoàn toàn mới và chưa từng được biết đến, hoặc đó là một "yếu tố phi tự nhiên" có liên quan đến nền văn minh ngoài hành tinh.

Năm 1960, nhà vật lý Freeman Dyson đề xuất rằng, một nền văn minh tiên tiến về công nghệ sẽ có nhu cầu năng lượng mà các nguồn tài nguyên trên hành tinh không thể đáp ứng. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là trực tiếp sử dụng toàn bộ năng lượng của ngôi sao mẹ. Do đó, họ sẽ xây dựng một cấu trúc khổng lồ bao quanh ngôi sao, chặn và thu thập ánh sáng và nhiệt lượng phát ra từ ngôi sao. Đây chính là "quả cầu Dyson".

Hãy tưởng tượng một nền văn minh tiên tiến thực hiện dự án này: ban đầu, họ phóng vô số vệ tinh vào quỹ đạo quanh một ngôi sao. Chúng ta sẽ thấy độ sáng của ngôi sao nhấp nháy không đều. Khi dự án tiến triển, các vệ tinh ngày càng dày đặc, cuối cùng tạo thành một lớp vỏ kín hoàn toàn. Khoảnh khắc lớp vỏ đóng kín hoàn toàn, từ góc nhìn của Trái Đất, ánh sáng của ngôi sao sẽ bị chặn hoàn toàn.

Qua kính viễn vọng của Trái Đất, ngôi sao đó "biến mất".

Một giả thuyết đáng sợ hơn nữa là: Việc nhiều ngôi sao lại biến mất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi 70 năm như vậy có gợi ý rằng một siêu nền văn minh đang bành trướng mạnh mẽ khắp Dải Ngân hà, giống như thu hoạch mùa màng, dập tắt từng ngôi sao một và chiếm lấy chúng?

Dĩ nhiên, với tư cách là một dự án khoa học nghiêm túc, nhóm nghiên cứu sẽ không đặt tất cả hy vọng vào một giả thuyết duy nhất là người ngoài hành tinh. Họ thích tìm kiếm những lời giải thích vật lý hơn, trong đó giả thuyết thuyết phục nhất là lý thuyết về "các vụ nổ siêu tân tinh thất bại".

Từ lâu, các nhà vật lý lý thuyết đã tin rằng nếu một ngôi sao có khối lượng cực lớn, lõi của nó có thể sụp đổ thành một lỗ đen nhanh đến mức sóng xung kích thậm chí không kịp chạm đến bề mặt ngôi sao và thổi bay lớp vỏ ngoài trước khi lực hấp dẫn nuốt chửng mọi thứ.

Lõi của một ngôi sao sụp đổ thành một lỗ đen, và lực hấp dẫn khổng lồ ngay lập tức "nuốt chửng" toàn bộ ngôi sao từ bên trong ra ngoài. Từ bên ngoài, ngôi sao có thể chỉ sáng lên trong chốc lát trước khi đột ngột biến mất vào không khí loãng, trở thành một lỗ đen vô hình.

Trước dự án VASCO, hiện tượng này sẽ là một khám phá lớn ở cấp độ vật lý thiên văn. Bất kể câu trả lời là gì, tất cả đều chỉ ra cùng một sự thật: vũ trụ không cứng nhắc và vĩnh hằng như chúng ta tưởng tượng. Nó đầy rẫy những biến đổi kịch tính, những sự biến mất bí ẩn và vô số bí mật mà chúng ta chưa hiểu.