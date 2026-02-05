Cấp cứu thành công cụ bà 95 tuổi viêm túi mật hoại tử, nhiễm trùng nặng

Nguy kịch vì sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ

Sốt cao trên 39 độ liên tục nhiều ngày, đau dữ dội quanh rốn và vùng hạ sườn phải, chướng bụng, nôn nhiều - đó là tình trạng của cụ N.T.O (95 tuổi) khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc.

Tại thời điểm cấp cứu, các chỉ số xét nghiệm của người bệnh ở mức báo động: chỉ số đánh giá mức độ viêm CRP tăng gấp 42 lần bình thường, nhiễm khuẩn huyết tăng 30 lần bình thường.

Đồng thời, hình ảnh chụp CT ổ bụng cho thấy ống mật chủ giãn tới 10 cm, đoạn cuối có 3 viên sỏi với kích thước lớn nhất tới 6 mm. Túi mật căng to, thành phù nề, đoạn cổ túi mật có viên sỏi kích thước 9 mm, lòng túi mật có dịch kèm thâm nhiễm mỡ xung quanh túi mật.

Hình ảnh sỏi ở ống mật chủ và cổ túi mật - Ảnh BVCC

Bác sĩ chẩn đoán viêm túi mật hoại tử do sỏi, sỏi ống mật chủ kèm nhiễm trùng đường mật - tình trạng đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi.

“Tình trạng của bệnh nhân rất nặng nề, túi mật bị viêm hoại tử nghiêm trọng, kèm theo tình trạng dịch mật ứ đọng lâu ngày áp lực toàn bộ đường mật, nguy cơ xảy ra các biến chứng như viêm phúc mạc, hình thành áp xe, ổ mủ, nhiễm trùng huyết,... là rất cao.

Ngay cả ở người trẻ, đây cũng đã là tình trạng rất nặng, với bệnh nhân tuổi rất cao, thể trạng kém, nhiều bệnh nền như bà O thì bệnh càng trở nên đặc biệt nguy hiểm hơn”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh - khoa Ngoại Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết.

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân cho biết: “Bà đã biết bản thân có sỏi mật từ lâu rồi nhưng không điều trị vì nó không có triệu chứng gì bất thường cả, chỉ thi thoảng bà có hơi đau bụng thì uống thuốc lá là hết. Đợt này là bà đau nhiều, uống thuốc không đỡ nên gia đình quyết định đưa bà vào viện khám”.

Đa chuyên khoa phối hợp, thành công giúp cụ bà 95 tuổi thoát nguy kịch

Nhận định đây là một ca bệnh đặc biệt nặng, TS.BS Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh: “Tình trạng bệnh rất nặng nên chỉ dùng thuốc sẽ không hiệu quả, chắc chắn phải can thiệp phẫu thuật. Và bệnh nhân cao tuổi nên mọi bước điều trị phải được tính toán kỹ lưỡng, triển khai theo từng bước an toàn”.

Theo đó, ê-kíp các bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc nhanh chóng tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa, Nội Tiêu hóa, Điện quang Can thiệp, Gây mê hồi sức để thăm khám lâm sàng toàn thể, tầm soát các bệnh lý, tiên lượng trước các nguy cơ, từ đó đưa ra phương án can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng ERCP lấy sỏi ống mật chủ, giải áp đường mật, tái lập lưu thông dịch mật tự nhiên, sau đó mới can thiệp cắt túi mật.

“Sau khi hội chẩn kỹ lưỡng, bác sĩ đánh giá ERCP là giải pháp tối ưu do đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, ít đau đớn, thời gian thực hiện thủ thuật nhanh, thời gian phục hồi nhanh chóng...

Tuy nhiên can thiệp không thành công do điều kiện giải phẫu và tình trạng người bệnh không đáp ứng. Do đó, chúng tôi đã nhanh chóng thực hiện dẫn lưu dịch mật qua da dưới hướng dẫn siêu âm để ngay lập tức giải áp đường mật”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh cho biết.

Dưới hướng dẫn của siêu âm, TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Điện quang Can thiệp - BVĐK Hồng Ngọc và ê-kíp bác sĩ đã tiến hành chọc hút và dẫn lưu 520ml dịch màu xanh đục, nhanh chóng giảm áp túi mật và đường mật, cải thiện tình trạng viêm nhiễm.

Sau dẫn lưu, các chỉ số viêm được cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tiếp tục điều trị theo phác đồ nội khoa tích cực. Hai ngày sau đó, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, ê-kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt túi mật kết hợp mở ống mật chủ lấy sỏi và đặt dẫn lưu Kehr.

“Với tình trạng túi mật viêm hoại tử nặng, tổ chức viêm dính phức tạp, việc mổ mở giúp bác sĩ kiểm soát tổn thương chủ động và an toàn hơn so với nội soi. Đặc biệt ở bệnh nhân tuổi cao, phương pháp này giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật và gây mê, từ đó hạn chế nguy cơ biến chứng trong và sau mổ”, TS.BS Đỗ Tuấn Anh phân tích.

TS.BS Đỗ Tuấn Anh và ê-kíp thực hiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Quá trình phẫu thuật, TS.BS Đỗ Tuấn Anh và ê-kíp bác sĩ tiến hành mở ổ bụng, cắt bỏ toàn bộ túi mật viêm hoại tử, đồng thời mở ống mật chủ lấy đám sỏi kích thước 6mm đưa ra bên ngoài, sau đó thực hiện bơm rửa sạch đường mật. Kiểm tra sau can thiệp, ống mật chủ không còn sỏi, dịch mật lưu thông tốt, bác sĩ đặt dẫn lưu Kehr và đóng vết mổ an toàn.

Sau 60 phút can thiệp, ca mổ kết thúc thuận lợi với sự theo dõi và phối hợp chặt chẽ của ê-kíp bác sĩ Ngoại Tiêu hóa và Gây mê Hồi sức với mô hình chăm sóc ERAS. Cụ thể, các bác sĩ đánh giá toàn trạng trước mổ, trong mổ áp dụng gây mê - giảm đau đa mô thức, sau mổ người bệnh tiếp tục được kiểm soát đau liên tục và cá thể hóa, giúp hồi phục nhanh và hạn chế biến chứng.

Sau 2 ngày can thiệp, cụ O có thể ngồi dậy và ăn uống nhẹ nhàng. 8 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của cụ O phục hồi tốt, vết mổ khô, liền tốt, không còn đau bụng và được ra viện ngay sau đó.

“Gia đình rất phấn khởi khi sức khỏe mẹ tôi ngày càng tốt hơn. Rất cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc đã tận tình cứu chữa, giúp mẹ tôi thoát cơn nguy kịch”, người nhà bệnh nhân O chia sẻ.

Bệnh nhân O phục hồi tốt sau can thiệp - Ảnh BVCC

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Tuấn Anh nhấn mạnh, người cao tuổi thể lực thường suy giảm, kèm theo nhiều bệnh lý nền, do đó nếu để bệnh tiến triển nặng như cụ O thì việc điều trị sẽ rất khó khăn, phức tạp, tốn kém chi phí, sau can thiệp phục hồi chậm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Bởi vậy, khi phát hiện mắc bệnh lý sỏi mật, người cao tuổi cần được theo dõi sát sao và điều trị càng sớm càng tốt.

Đồng thời, bác sĩ cũng khẳng định, tuổi cao không đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội điều trị, nếu bệnh được phát hiện kịp thời và lựa chọn đúng phương pháp can thiệp, người bệnh có thể khỏe mạnh, vui vẻ trở lại cuộc sống bình thường.