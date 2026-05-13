GS.VS Châu Văn Minh giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam khóa XI

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là 1 trong 8 phó chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 công bố danh sách 12 nhân sự Ban Thường trực và 8 phó chủ tịch không chuyên trách khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong số 8 nhân sự Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, có GS.VS Châu Văn Minh.

GS.VS Châu Văn Minh giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Ảnh: VUSTA.

GS.VS Châu Văn Minh là một trong những gương mặt tiêu biểu của khoa học Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nâng tầm vị thế khoa học – công nghệ nước nhà trên trường quốc tế.

Ông là Viện sĩ của ba tổ chức khoa học uy tín gồm Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus (NASB) và Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (IAAS). Bên cạnh các danh hiệu học thuật, năm 2021 ông được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh và đầu năm 2026 được vinh danh là Đại sứ Khoa học và Giáo dục Nga.

GS.VS Châu Văn Minh cùng Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội. Ảnh: BTC.

Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ, GS.VS. Châu Văn Minh đã dẫn dắt cơ quan nghiên cứu hàng đầu cả nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, điều phối nhiều chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Tiêu biểu như Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), cùng nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam. Những dấu ấn này không chỉ tạo dựng nền tảng hạ tầng nghiên cứu hiện đại mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển dài hạn cho khoa học và công nghệ Việt Nam.

GS.VS Châu Văn Minh (thứ 7 từ phải qua) là trưởng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 2/2026, GS.VS. Châu Văn Minh chính thức đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhiệm kỳ 2025–2030. Với uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới khoa học, ông cũng đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ.

Mới đây, GS.VS Châu Văn Minh đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của ông cho sự nghiệp khoa học và xây dựng đất nước.

Trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031, MTTQ Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và trí thức trong hoạt động tư vấn, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách và giám sát việc thực thi pháp luật. Đây cũng là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại Đại hội lần thứ XI, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Sự tham gia của GS.VS Châu Văn Minh trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tiếng nói của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong các hoạt động của Mặt trận; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa giới nghiên cứu, các hội ngành nghề khoa học kỹ thuật với hệ thống chính trị và các chương trình phát triển quốc gia.

Danh sách các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

