Phát hiện nhóm thanh niên mang kiếm chuẩn bị chặn đánh người ở Tuyên Quang

Lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh thiếu niên đi xe mô tô, cầm theo vật giống kiếm, đang có hành vi chặn đánh một nam thanh niên khác.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường ĐH14 (đoạn qua thôn Thia, xã Tân Trào), Tổ công tác Công an xã Tân Trào phát hiện 3 thanh thiếu niên đi xe mô tô, cầm theo vật giống kiếm, đang có hành vi chặn đánh một nam thanh niên khác.

Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay khi phát hiện, Tổ công tác nhanh chóng áp sát, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an xã Tân Trào đã khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ nhân thân các đối tượng, gồm:

Đ.T.L, sinh năm 2009, trú tại thôn Nà Ho, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Đ.Q.H, sinh năm 2009, trú tại thôn Nà Quang, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang; V.M.Q, sinh năm 2008, trú tại thôn Bản Khè, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Tân Trào đã củng cố hồ sơ, xử lý 3 trường hợp trên về các hành vi vi phạm: Cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự; Gây mất trật tự công cộng; Sử dụng, tàng trữ các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; Vi phạm quy định khi điều khiển xe mô tô: Chở quá số người; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các phụ huynh cần quan tâm, giáo dục và quản lý con em mình; hướng các em tránh xa bạo lực, không mang theo hoặc sử dụng hung khí. Đồng thời, mong người dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

