Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện nhóm thanh niên mang kiếm chuẩn bị chặn đánh người ở Tuyên Quang

Lực lượng chức năng phát hiện 3 thanh thiếu niên đi xe mô tô, cầm theo vật giống kiếm, đang có hành vi chặn đánh một nam thanh niên khác.

Gia Đạt

Ngày 31/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến đường ĐH14 (đoạn qua thôn Thia, xã Tân Trào), Tổ công tác Công an xã Tân Trào phát hiện 3 thanh thiếu niên đi xe mô tô, cầm theo vật giống kiếm, đang có hành vi chặn đánh một nam thanh niên khác.

56.jpg
capture-5637.png
Nhóm đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay khi phát hiện, Tổ công tác nhanh chóng áp sát, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình. Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an xã Tân Trào đã khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu, xác minh làm rõ nhân thân các đối tượng, gồm:

Đ.T.L, sinh năm 2009, trú tại thôn Nà Ho, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Đ.Q.H, sinh năm 2009, trú tại thôn Nà Quang, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang; V.M.Q, sinh năm 2008, trú tại thôn Bản Khè, xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an xã Tân Trào đã củng cố hồ sơ, xử lý 3 trường hợp trên về các hành vi vi phạm: Cố ý gây thương tích nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự; Gây mất trật tự công cộng; Sử dụng, tàng trữ các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm; Vi phạm quy định khi điều khiển xe mô tô: Chở quá số người; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các phụ huynh cần quan tâm, giáo dục và quản lý con em mình; hướng các em tránh xa bạo lực, không mang theo hoặc sử dụng hung khí. Đồng thời, mong người dân phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giarb danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#Tuyên Quang #thanh niên #kiếm #bạo lực #xã hội #pháp luật

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đường ở Cao Bằng

Nhóm thanh niên xảy ra va chạm với xe của nạn nhân, dẫn đến xô xát. Một số người trong nhóm đã có hành vi đánh nạn nhân, sau đó được nhiều người khác can ngăn.

Ngày 31/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, từ thông tin trên mạng xã hội, Công an xã Bảo Lạc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa nhóm thanh, thiếu niên xảy ra tại khu vực nhà máy thủy điện Bảo Lạc B (thuộc xóm Nà Ròa, xã Bảo Lạc), qua đó kịp thời ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên.

capture-8195.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ người đàn ông đánh tài xế taxi ở Khánh Hoà

Người đàn ông đánh tài xế taxi công nghệ giữa đường phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.

Ngày 27/10, thông tin từ UBND phường Nha Trang cho biết, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với người đàn ông trong clip "tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội" tối 25/10.

nguoi-dan-ong-danh-tai-xe-nha-trang-1-0957.jpg
Ông Phạm Hoàng Nhất Th. tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Sắp xét xử đối tượng đốt quán cafe, khiến 11 người tử vong tại Hà Nội

Bực tức vì bị đánh, Hùng một can rỗng 15 lít rồi bắt taxi đến cây xăng mua 150.000 đồng tiền xăng rồi ra quán cafe phóng hỏa khiến 11 người tử vong.

Theo dự kiến, ngày 17/11 TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, Hà Nội) về các tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Theo cáo trạng, tháng 11/2024, Hùng đến quán cafe tại số 258 Phạm Văn Đồng (TP Hà Nội) gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên nói hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

1648ba6cd2253b7b6234jpg.jpg
Đối tượng Cao Văn Hùng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới