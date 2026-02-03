Hà Nội truy tìm đối tượng đổ trộm phế thải tại nút giao đường 70

Thời gian qua, khu đất đảo D5 - nút giao đường 70, Đại lộ Thăng Long đã bị đổ thải trái phép bằng đất bẩn, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã và đang ráo riết xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

HÀNG NGHÌN M2 ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ LẤP KÍN RÁC THẢI XÂY DỰNG

Theo ghi nhận tại hiện trường của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, khu đất đảo D5 nằm trong phạm vi nút giao đường 70 - Đại lộ Thăng Long, thuộc phường Xuân Phương, TP. Hà Nội đã bị san lấp trên diện tích hàng nghìn m2 bằng chất thải xây dựng với khối lượng lớn. Lớp đất nguyên trạng gần như bị che phủ hoàn toàn bởi hỗn hợp phế thải gồm bê tông vỡ, gạch đá, xỉ bê tông tươi xây dựng, đất lẫn tạp chất...được đổ thành từng đống cao, san gạt tương đối phẳng, cho thấy hành vi đổ thải diễn ra có tổ chức, không phải nhỏ lẻ.

Hàng nghìn m2 đất tại đảo D5 - nút giao đường 70 thuộc địa bàn phường Xuân Phương đang được san gạt từ trạc thải xây dựng. Ảnh: Hữu Tuấn.

Việc san lấp trái phép bằng phế thải xây dựng đã làm biến dạng địa hình tự nhiên, phá vỡ kết cấu đất nền ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất lâu dài. Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng đất đá vương vãi, bùn thải tràn ra khu vực xung quanh, đặc biệt sau các đợt mưa lớn, nước mưa cuốn theo bùn đất và tạp chất chảy về hệ thống thoát nước và tuyến đường lân cận, làm gia tăng nguy cơ tắc nghẽn và ô nhiễm môi trường nước.

Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đất, khu vực bị san lấp còn gây tác động tiêu cực đến cảnh quan đô thị. Bãi phế thải nằm ngay tại nút giao thông quan trọng tạo hình ảnh nhếch nhác, phản cảm, đi ngược lại mục tiêu chỉnh trang đô thị của thành phố Hà Nội.

Bụi phát sinh từ phế thải xây dựng trong những ngày khô hanh cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường không khí, tiềm ẩn nguy cơ tác động đến sức khỏe người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực.

Video: Hàng nghìn m2 đất nút giao đường 70 thuộc địa bàn phường Xuân Phương bị san lấp trái phép bằng trạc thải xây dựng.

Đáng chú ý, khu đất bị san lấp nằm trong khu vực có nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, song hiện chưa được rào chắn, quản lý thống nhất, trở thành điểm nóng về đổ trộm chất thải xây dựng. Nếu không sớm được xử lý, khối lượng phế thải có nguy cơ tiếp tục gia tăng, gây khó khăn cho công tác khắc phục, phục hồi hiện trạng đất đai và môi trường về sau.

Liên quan đến tình trạng đổ trộm phế thải trái phép tại khu vực đảo D5, nút giao đường 70, UBND phường Xuân Phương cho biết đã và đang triển khai nhiều biện pháp phối hợp nhằm xác minh đối tượng vi phạm, làm rõ đơn vị quản lý khu đất để có hướng xử lý dứt điểm, tránh tái diễn tình trạng gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

QUYẾT TRUY TÌM ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM

Sáng 3/2, trực tiếp trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về tình trạng đổ thải trái phép trên, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Xuân Phương) cho biết, ngay sau khi phát hiện khu đất bị đổ thải, UBND phường đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng, ghi nhận sự việc và ban hành thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi đổ thải trái phép liên hệ với chính quyền địa phương để làm việc. Đồng thời, phường đã gửi văn bản tới Công an phường, Ban Quản lý dự án đường Láng – Hòa Lạc và các đơn vị liên quan để phối hợp xác minh.

Tuy nhiên, theo cán bộ này, quá trình xác định trách nhiệm gặp nhiều khó khăn do khu vực này có lịch sử quản lý phức tạp, liên quan đến nhiều dự án hạ tầng qua các thời kỳ. Trước đây, khu vực nút giao đường 70 thuộc dự án do Ban Quản lý dự án Láng – Hòa Lạc thi công và đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm (cũ) quản lý. Sau các đợt điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức giao rõ đơn vị quản lý trực tiếp khu đất.

Khu đất bị san lấp gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Ảnh: Hữu Tuấn

Để làm rõ thông tin, UBND phường Xuân Phương đã mời UBND phường Tây Mỗ, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Tây Mỗ (địa phương giáp ranh), Ban Quản lý dự án của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các tổ dân phố đến làm việc. Phía phường Tây Mỗ khẳng định chỉ thực hiện việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo Giấy phép xây dựng số 110 của Sở Xây dựng, phục vụ thi công gói thầu số 30 trên tuyến đường 70, và không thực hiện hành vi đổ đất, đổ phế thải tại khu vực nêu trên.

Bên cạnh đó, một số công trình hạ tầng kỹ thuật như dự án cống hóa kênh thủy lợi gần khu đất cũng được xem xét, song các đơn vị thi công đều cho biết không liên quan đến việc đổ trộm phế thải. Việc các phương tiện vận chuyển đất đá qua lại trong khu vực khiến công tác xác định đối tượng vi phạm càng trở nên khó khăn.

Trước thực trạng trên, UBND phường Xuân Phương đã liên tiếp có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội (ngày 27/1) đề nghị cung cấp thông tin về đơn vị đang được giao quản lý khu đất đảo D5, đồng thời kiến nghị có biện pháp quản lý thống nhất. Ngày 29/1, phường tiếp tục mời Ban Quản lý dự án Láng – Hòa Lạc đến làm việc; đơn vị này khẳng định đã bàn giao dự án và không còn quản lý khu vực nói trên.

Song song với đó, UBND phường Xuân Phương đã đề nghị Công an phường tăng cường tuần tra, giám sát, phối hợp truy tìm đối tượng thực hiện hành vi đổ thải trái phép. Các tổ dân phố trên địa bàn cũng được mời tham gia rà soát, nắm bắt địa bàn, đặc biệt tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải.

“Dù khu đất có yếu tố dự án và hạ tầng phức tạp, nhưng trên tinh thần quản lý nhà nước, phường Xuân Phương vẫn xác định trách nhiệm, chủ động vào cuộc, quyết liệt xử lý để bảo vệ môi trường và trật tự đô thị”, đại diện UBND phường Xuân Phương khẳng định.