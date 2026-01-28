Phát hiện xưởng phân kim xả chất thải nguy hại ven sông Đuống

Ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường.

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 xưởng phân kim hoạt động trái phép, có hành vi xả chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường. Trong đó, 1 xưởng do Nguyễn Văn Long (SN 1980; HKTT: xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (SN 1966; HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (SN 1976; HKTT: chung cư Green Pearl, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm chủ.

Quá trình điều tra xác định, tại khu vực phía sau các xưởng, ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3.370 kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân và 3.350 kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Phong Vũ, nâng tổng khối lượng chất thải nguy hại bị thu giữ lên hơn 6,7 tấn.

Toàn bộ số chất thải nêu trên đã được niêm phong, bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra.

Từ tháng 6/2025, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân đã góp vốn thuê đất dựng xưởng phân kim trái phép trên khu đất khoảng 500m2 ven sông Đuống, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi để phân tách kim loại như vàng, bạc.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm…, phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại.

Toàn bộ số chất thải này được các đối tượng chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra phía sau xưởng, với khối lượng ước tính từ 3 đến 4 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông, đặc biệt khu vực này gần Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Các đối tượng khai nhận, lợi nhuận thu được từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với xưởng phân kim do Nguyễn Phong Vũ làm chủ, Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã hoạt động từ tháng 9/2023, với phương thức tương tự.

Trong hơn hai năm hoạt động, xưởng phân kim này đã phát sinh hơn 3 tấn chất thải nguy hại, toàn bộ đều bị đổ trái phép ra khu vực phía sau xưởng, ven sông Đuống.

Nguyễn Phong Vũ khai nhận tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 270 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định, toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cơ sở sơ chế xoài gây ô nhiễm, ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt: