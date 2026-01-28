Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện xưởng phân kim xả chất thải nguy hại ven sông Đuống

Ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường.

Thiên Tuấn

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 xưởng phân kim hoạt động trái phép, có hành vi xả chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường. Trong đó, 1 xưởng do Nguyễn Văn Long (SN 1980; HKTT: xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (SN 1966; HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (SN 1976; HKTT: chung cư Green Pearl, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm chủ.

Quá trình điều tra xác định, tại khu vực phía sau các xưởng, ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3.370 kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân và 3.350 kg chất thải rắn tại xưởng của Nguyễn Phong Vũ, nâng tổng khối lượng chất thải nguy hại bị thu giữ lên hơn 6,7 tấn.

Toàn bộ số chất thải nêu trên đã được niêm phong, bảo quản theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra.

tai-xuong-1.png

Từ tháng 6/2025, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân đã góp vốn thuê đất dựng xưởng phân kim trái phép trên khu đất khoảng 500m2 ven sông Đuống, chuyên thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử trôi nổi để phân tách kim loại như vàng, bạc.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axit nitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm…, phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại.

Toàn bộ số chất thải này được các đối tượng chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra phía sau xưởng, với khối lượng ước tính từ 3 đến 4 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông, đặc biệt khu vực này gần Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Các đối tượng khai nhận, lợi nhuận thu được từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 10 đến 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với xưởng phân kim do Nguyễn Phong Vũ làm chủ, Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã hoạt động từ tháng 9/2023, với phương thức tương tự.

Trong hơn hai năm hoạt động, xưởng phân kim này đã phát sinh hơn 3 tấn chất thải nguy hại, toàn bộ đều bị đổ trái phép ra khu vực phía sau xưởng, ven sông Đuống.

Nguyễn Phong Vũ khai nhận tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phân kim trái phép khoảng 270 triệu đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định, toàn bộ số chất thải bị thu giữ đều là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long, Nguyễn Minh Tân và Nguyễn Phong Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cơ sở sơ chế xoài gây ô nhiễm, ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt:

(Nguồn: THĐT)
#xả thải #môi trường #ô nhiễm #sông đuống #hà nội #phân kim

Bài liên quan

Xã hội

Hà Nội khởi tố loạt lãnh đạo công ty môi trường vì đổ chất thải rắn

Các đối tượng đã đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất nông nghiệp nằm tại xã Bát Tràng.

Ngày 27/1, Công an TP. Hà Nội cho biết, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường”; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ 3 đối tượng xả thẳng chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch

Ước tính, nhóm đối tượng xả thải khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Ngày 24/9, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP. Hà Nội vừa xác minh, điều tra, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến ổ nhóm xả trộm gần 50m3 chất thải xuống sông Tô Lịch, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc dư luận.

6.jpg
Các đối tượng trong vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Hưng Yên xử lý doanh nghiệp xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hưng Yên vừa xử lý doanh nghiệp về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường và bán chất thải không đúng quy định.

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó đã ban hành các quyết định kiểm tra, quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

34.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới