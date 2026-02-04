Phát hiện 2 phương tiện tàng trữ khoáng sản trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển, tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 4/2, thông tin từ Công an xã An Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 phương tiện đang tàng trữ, vận chuyển cát “lậu” đi tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/01, Công an xã An Bình phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông.

Phương tiện vận chuyển cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Khoảng 21h cùng ngày, khi tuần tra trên tuyến sông Tiền ( đoạn thuộc ấp An Long, xã An Bình), Tổ công tác phát hiện sà lan biển kiểm soát ĐT-233.88, bên trong khoang có chứa gần 20m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp. Người điều khiển phương tiện là ông T.T.H (sinh năm 1978, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, trên tuyến sông Cổ Chiên (khu vực ấp An Hòa, xã An Bình), Tổ công tác tiếp tục phát hiện ghe gỗ biển kiểm soát BTr-7433, do ông P.P.B (sinh năm 1983, ngụ phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, vận chuyển 14m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

