Phát hiện 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép ở Vĩnh Long

Ngày 2/2, thông tin từ Công an xã Công an xã Tân Long Hội cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 01 vụ mua, bán cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, vào lúc 11h30 ngày 25/01, trong quá trình tuần tra tại khu vực thuộc ấp An Hội, Công an xã Tân Long Hội phát hiện sà lan mang biển số VL-153.03 có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành kiểm tra.

Một phương tiện vận chuyển cát lậu bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chứa 50m3 cát sông, tuy nhiên bà H.T.N.D không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát nêu trên.

Trước đó, vào lúc 22h30 ngày 23/01, trên tuyến sông Tiền, Công an xã Bình Đại phát hiện 01 tàu sắt đang neo đậu, do ông V.V.G (SN 1978, thường trú ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thuận, tĩnh Vĩnh Long) làm thuyền trưởng, trong khoang chứa của phương tiện có 133,35 m3 cát.

Làm việc cơ quan Công an, ông V.V.G không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

