Bắt giữ 2 sà lan vận chuyển hơn 442m3 cát lậu ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển hơn 442m3 cát lậu đi tiêu thụ, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 16/01, trang thông tin Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an xã Giao Long đang tạm giữ 2 sà lan cùng 442 m3 cát sông để xác minh, xử lý những người liên quan về hành vi tàng trữ cát sông không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 13/01, trong quá tình tuần tra trên tuyến sông An Hóa và sông Tiền, lực lượng Công an xã Giao Long phát hiện 02 sà lan đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Hai sà lan chở cát lậu bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lúc này trên các sà lan có 04 người liên quan, gồm: Bùi V.C (sinh năm 1978), Bùi V.T (sinh năm 1982, cùng trú xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long); Phan V.N (sinh năm 1973, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long) và Phạm T.P (sinh năm 1982, xã Tân Thuỷ, tỉnh Vĩnh Long).

Qua đo đạc, lực lượng Công an phát hiện trên 02 sà lan đang chứa tổng cộng 442,4 m3 cát sông. Tuy nhiên, những người liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát sông trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

