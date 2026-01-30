Hơn 10 triệu người hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường ở Kazakhstan

Sáng kiến Taza Kazakhstan (Kazakhstan Sạch) đang nổi lên như một ví dụ tiêu biểu cho việc biến trách nhiệm bảo vệ môi trường thành một phong trào xã hội quy mô toàn quốc.

Được khởi xướng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, chiến dịch này không dừng lại ở các hoạt động dọn dẹp mang tính hình thức, mà tạo ra một làn sóng tham gia rộng khắp trong xã hội.

Kazakhstan đưa công tác bảo vệ môi trường thành một phong trào xã hội quy mô toàn quốc.

Điểm nổi bật của Taza Kazakhstan nằm ở tính đồng bộ và tinh thần hành động tập thể. Vào những ngày được ấn định, người dân trên khắp cả nước – từ học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, doanh nghiệp đến các cộng đồng địa phương – cùng lúc ra quân làm sạch khu dân cư, công viên, bờ sông và các không gian công cộng. Hoạt động bảo vệ môi trường vì thế trở thành một sự kiện xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo các số liệu được công bố, phong trào đã thu hút hơn 10 triệu người tham gia, trong bối cảnh Kazakhstan có dân số khoảng 20 triệu người. Hàng triệu cây xanh được trồng mới, hàng chục nghìn tấn rác thải được thu gom kể từ khi sáng kiến được triển khai. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của Taza Kazakhstan không chỉ nằm ở những con số, mà ở sự thay đổi trong nhận thức xã hội: bảo vệ môi trường không còn được xem là nhiệm vụ riêng của Nhà nước, mà là trách nhiệm chung của mỗi công dân.

Những năm qua, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như “Chủ nhật xanh”, các chiến dịch ra quân bảo vệ môi trường của các tổ chức đoàn thể xã hội, mô hình thu gom rác thải dựa vào cộng đồng. Những hoạt động này đã mang lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực, tuy nhiên, ở một số nơi vẫn mang tính cục bộ, diễn ra theo từng đợt, với mức độ tham gia chưa đồng đều.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, mỗi năm Việt Nam phát sinh lượng lớn chất thải rắn. Nhựa, đặc biệt là rác thải nhựa đại dương, tiếp tục là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Hiệu quả của sáng kiến Taza Kazakhstan không chỉ nằm ở quy mô huy động, mà còn ở cách tổ chức và ý nghĩa biểu tượng. Khi hàng triệu người cùng hành động trong cùng một thời điểm, việc bảo vệ môi trường trở nên dễ nhận thấy, mang tính xã hội cao.

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng mang tính xuyên biên giới, Taza Kazakhstan được đánh giá là cách làm hay, bài bản, đáng để tham khảo, áp dụng tùy thực tiễn.