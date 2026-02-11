Khởi tố đối tượng đổ 150 tấn chất thải rắn ra môi trường ở Ninh Bình

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tổng khối lượng chất thải Phạm Văn Lưỡng đổ ra môi trường trái pháp luật lên đến gần 150.000 kg.

Ngày 11/2, qua công tác trinh sát, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lưỡng, sinh năm 1991, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường đổ chất thải trái pháp luật khu vực trạm trộn bê tông Lưỡng Hà.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Phạm Văn Lưỡng là chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Lưỡng Hà có trạm trộn bê tông tại Tổ dân phố Tổ Cầu, phường Trường Thi. Tháng 12/2025, Phạm Văn Lưỡng đã thu gom khối lượng lớn chất thải rắn thông thường và đổ vào khu vực đất ruộng phía sau trạm trộn bê tông nhằm san lấp làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Nguồn gốc số chất thải này phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm và thu gom từ gạch vỡ, trạt vữa, trạt bê tông sau khi phá dỡ các công trình dân dụng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tổng khối lượng chất thải Phạm Văn Lưỡng đổ ra môi trường trái pháp luật lên đến gần 150.000 kg. Tại Cơ quan điều tra, Phạm Văn Lưỡng đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

